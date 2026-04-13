I look che salvano la stagione dei matrimoni: tendenze 2026 per invitate

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Look invitati matrimonio 2026

Con l’arrivo della bella stagione, ha ufficialmente inizio il periodo dell’anno dedicato ai matrimoni. Moltissimi sposi italiani, infatti, scelgono di pronunciare il fatidico sì proprio tra l’inizio della primavera e quello dell’estate, con somma gioia degli invitati.

Scegliere un perfetto look di matrimonio per una cerimonia primaverile potrebbe tuttavia rivelarsi piuttosto arduo: quali sono i capi su cui puntare per evitare assolutamente di sbagliare? Scopritelo in questa selezione.

Proposte per look di matrimonio nel 2026

Nello scegliere il proprio look di matrimonio, ci sono chiaramente diversi fattori da tenere in considerazione: in primis, l’orario della cerimonia. Per un ricevimento serale, molto probabilmente, vi troverete a dover puntare su abiti scuri seguendo un black tie dress code, mentre per i sì di giorno via libera a colori sgargianti e fantasie floreali, tra le migliori alleate di stile nel periodo primaverile.

Anche la location in cui si svolgerà il banchetto potrebbe influenzare la scelta dei capi: il look sfoggiato in una villa o in un hotel di lusso sarà chiaramente diverso dall’outfit più adatto per un sì in campagna o tra i vigneti.

Qualunque sia la location, il timing e il tema della cerimonia, ad ogni modo, la cosa più importante è puntare su capi che riflettano la vostra estetica personale e con cui vi sentiate perfettamente a vostro agio. Se siete a corto di idee, ecco qualche suggerimento in vista della stagione dei matrimoni.

Abiti dai colori vitaminici

Con l’arrivo della bella stagione, la maggior parte degli ospiti sceglie di puntare su colori sgargianti e vitaminici, perfetti per le temperature primaverili ed estive. Il viola intenso tendente al blu elettrico rappresenta una soluzione ricercata ed elegante, e si sposa benissimo con i tessuti in satin lucido.

Ufficio Stampa Erika Cavallini

Anche il color ruggine è una valida opzione per i sì di primavera. Questo colore si sposa benissimo con abiti a vestaglia e tessuti in satin fluido, che restituiscono un singolare effetto visivo. Nonostante fino a qualche anno fa fosse indissolubilmente associato all’autunno, oggi è un vero e proprio passepartout.

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Insomma, alle classiche tinte pastello si possono preferire nuance più vibranti e decise, che permetteranno di lasciare il segno anche negli scatti fotografici.

Flower power

Le fantasie floreali sono da sempre le migliori alleate dei look primaverili. E nel caso dei matrimoni non sono da meno. Le stampe con grandi fiori in tonalità di rosso, rosa, giallo e blu, si sposano con quasi tutti i tipi di capi: non parliamo solo delle classiche camicie, ma anche di pantaloni e gonne.

Qualora siate invitati a prender parte ad un matrimonio nella stagione primaverile, infatti, tra i capi che potrebbero aiutarvi ci sono sicuramente le gonne a vita alta pieghettate dal tessuto leggero. Pratiche e versatili, possono essere abbinate a camicette, blouse e anche semplici t-shirt per un effetto meno formale.

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Il flower power è inoltre molto consigliato anche per gli abiti: un dress midi in chiffon leggero con spalline sottili regolabili e linea fluida potrebbe salvarvi in più di una situazione difficile.

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Nella scelta degli accessori, come sempre, lasciatevi guidare dall’atmosfera e dallo stile della cerimonia.

Tocco mannish

I pantaloni sono sempre più spesso protagonisti dei matrimoni nella stagione primavera-estate: molte invitate li preferiscono alle gonne per la loro praticità, potendo contare su una moltitudine di opzioni differenti. Oltre ai classici modelli a sigaretta, infatti, stanno diventando molto popolari anche i pantaloni a palazzo, caratterizzati da gamba dritta e molto larga con una lunghezza che sfiora la caviglia.

Ufficio Stampa Erika Cavallini

I colori? Delicati e chiari, come il rosa polvere. In fatto di abbinamenti, la soluzione migliore è rappresentata chiaramente da blouse e camicie, da scegliere in tinte complementari.

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Anche il tailleur può essere rivisitato in vista della stagione primaverile, puntando su linee morbide e colori chiari. Potreste scegliere pantaloni a vita alta con gamba larga e dritta e orlo grezzo per un tocco disinvolto. In quanto alla giacca, potreste puntare su un blazer strutturato con revers a lancia in colori neutri e chiari.

Drappeggi e simmetrie

Perché puntare su abiti strutturati quando si può giocare con orli e lunghezze? I drappeggi, in particolare, possono creare incroci e movimenti di linee molto suggestivi, come nel caso di questo mini abito color rosa pesca con maniche lunghe e gonna a portafoglio.

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Anche gli abiti da sera possono essere impreziositi da drappeggi verticali: un long dress nero o color cioccolato con corpino stretto in vita e gonna svasata, sicuramente non vi farà sfigurare.

Ufficio Stampa Semicouture

Giocare con dinamismo e movimento degli abiti è un’ottima soluzione anche per valorizzare le silhouette più esili e slanciate, creando volume ed quilibrio tra la parte superiore e inferiore dell’ensemble.

Tocco bon ton

Se prenderete parte ad un matrimonio in stile Old Money, non c’è nulla di meglio di un abito ispirato alle classiche polo. Potreste scegliere un semplice smanicato con colletto a contrasto color panna, caratterizzato da lunghezza midi e e lavorazione a coste ampie. Un ottimo alleato di stile anche nelle cerimonie diurne.

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Gli abiti smanicati rappresentano comunque la soluzione perfetta se cercate un look dal sapore bon ton. Potete sceglierne anche in colori pastello, puntando su tessuti versatili, come le popeline di cotone, e su gonne dritte e fluide.

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Anche in questo caso, gli accessori potrebbero aiutarvi a rendere l’ensemble leggermente più formale, qualora sia necessario, oppure a sdrammatizzare nel caso di una cerimonia all’aperto.

Slip dress

Gli slip dress, ovvero gli abiti a sottoveste saliti alla ribalta negli Anni ‘90, sono un’ottima soluzione se preferite uno stile minimal ma ricercato. Potete sceglierli in colori freddi, come il grigio perla e l’azzurro carta da zucchero, giocando con il contrasto tra il corpetto aderente e la gonna svasata.

Ufficio Stampa Erika Cavallini

Anche il classico total black è una valida scelta quando si parla di slip dress. A metà strada tra lo stile rilassato e l’eleganza sportiva, un abito di questo tipo si adatta benissimo sia a contesti eleganti che meno formali.

Ufficio Stampa Polo Club

Per uno stile più ricercati, potete abbinare lo slip dress ad accessori che lo possano valorizzare, come perle o scarpe in vernice.