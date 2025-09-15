Dress code di matrimonio, cos’è e cosa prevede il black tie

Abiti da sera, smoking e completi eleganti: come vestirsi se si è invitati ad un matrimonio che richiede un dress code black tie

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Consigli per il dresscode black tie

Il più grande dilemma con cui gli invitati di un matrimonio sono chiamati a confrontarsi riguarda spesso il look da scegliere. In molti casi, tuttavia, gli sposi corrono in loro soccorso definendo un dress code per la cerimonia.

Tra i più richiesti c’è il black tie, un codice di abbigliamento matrimoniale molto formale utilizzato soprattutto per i ricevimenti serali. Ma cosa dovrebbe indossare un invitato a un matrimonio black tie? E quali sono le opzioni migliori senza dover necessariamente spendere una cifra esorbitante? Tra smoking e abiti da sera, districarsi non è sempre così semplice.

Che cos’è il black tie?

Il black tie è un codice di abbigliamento riservato agli eventi formali, leggermente più elegante del cocktail attire ma comunque meno impegnativo del white tie. Se gli sposi lo indicano sulle loro partecipazioni di nozze, gli invitati sono tenuti a indossare abiti lunghi da sera e smoking.

Il black tie si adatta alle cerimonie più eleganti, celebrate in ristoranti di lusso, ville d’epoca o hotel stellati. Nella maggior parte dei casi, si tratta di ricevimenti serali, ma potrebbe essere richiesto questo dress code anche in matrimoni diurni particolarmente ricercati.

Abbigliamento black tie per le donne

Gli abiti lunghi da sera e i completi eleganti sono l’opzione migliore per le invitate donne ad un matrimonio black tie. Si può osare con un modello a sirena o con uno più romantico, ma anche optare per un cocktail dress formale. Nonostante si tratti di un codice d’abbigliamento particolarmente elegante, nulla vieta di scegliere un outfit leggermente meno ricercato: un tubino elegante realizzato in tessuti pregiati e dettagli raffinati è un’ottima alternativa. Anche se la silhouette dell’abito può variare in base alla location, alla stagione e al gusto delle invitate, una regola non ammette eccezioni: la lunghezza. Gli abiti lunghi sono l’opzione migliore per le occasioni black tie.

iStock

Per quanto riguarda i colori, sono tutti ammessi tranne bianco, avorio o tonalità che si avvicinino troppo al white: secondo il galateo, infatti, questa nuance è riservata alla sposa, che deve brillare in quanto protagonista di giornata. Da evitare è anche il colore scelto per gli abiti delle damigelle. Per quanto riguarda il nero, nonostante si pensi che non sia una nuance adatta ai matrimoni, è perfettamente in linea con questo dress code. Ottime alternative sono i toni gioiello (specialmente per matrimoni autunnali) o i colori pastello, perfetti per le nozze primaverili o estive.

Completate il look con tacchi, gioielli preziosi e una pochette elegante, mantenendo l’insieme molto formale. Diamanti e perle sono invece sempre un’ottima scelta per i gioielli, soprattutto se l’abito è più minimal. Non dimenticate l’acconciatura e il make-up: il black tie si sposa benissimo con raccolti, chignon o morbide onde glamour. In fatto di trucco, vale la regola generale: valorizzate un unico dettaglio tra occhi e labbra. Scegliete quindi se puntare su uno smokey eye con rossetto nude, oppure su un incarnato luminoso con labbra rosse.

Cosa non indossare a un matrimonio black tie come invitata

Evitate look troppo appariscenti che possano in qualche modo oscurare la sposa. Bocciati, quindi, abiti con tagli troppo audaci o modelli che ricordino quelli nuziali. Considerate anche l’orario: un abito da sera risulterebbe chiaramente fuori luogo per una cerimonia mattutina. Nel caso di nozze diurne, invece, preferite modelli alla caviglia o tailleur eleganti. Ricordate comunque che per un matrimonio black tie non è mai appropriato indossare un abito corto o mini, a prescindere da luogo e orario.

Allo stesso modo, non sono ammesse fantasie floreali o stampe colorate, così come tessuti informali (cotone, lino e jersey). Sandali da giorno, zeppe e sneakers sono caldamente sconsigliate: nel caso in cui non siate abituate ai tacchi, scegliete invece ballerine gioiello, slippers in velluto o mocassini in pelle lucida. Per quanto riguarda gli accessori, infine, evitate borse oversize, considerate poco eleganti, o gioielli troppo ingombranti. Anche in caso di matrimoni estivi cercate di fare a meno di cappelli di paglia e di coroncine floreali, più adatte ad un ricevimento in stile boho chic.

Look da uomo a un matrimonio black tie

Sebbene l’abbigliamento black tie non imponga necessariamente lo smoking, il completo elegante rimane l’opzione migliore. In questo modo, infatti, l’outfit risulterà in linea con quello degli altri membri del corte nuziale, e semplificherà la vita anche a chi intenda semplicemente noleggiarne uno.

iStock

In alternativa, si può scegliere un completo da sera formale: giacche eleganti in velluto o materiali lavorati possono aggiungere un tocco di stile, ma nulla vi vieta di puntare sulla classica giacca con revers in seta. In quanto ai pantaloni, meglio quelli con taglio sartoriale, caratterizzati da una linea aderente ma non troppo attillati. Ovviamente, devono essere abbinati alla giacca da sera. Per la camicia, infine, il classico bianco è obbligatorio.

Le calzature devono riflettere la formalità dell’abbigliamento: mocassini, derby e scarpe con fibbia possono funzionare a seconda del completo, ma occorre fare attenzione ai modelli con i lacci. Il nero è il colore più adatto, a meno che l’abito non richieda un abbinamento differente in termini di contrasto. Se cercate un look più raffinato e particolare, potete anche scegliere modelli in pelle lucida o velluto. Un gilet o una fascia in vita, così come gemelli eleganti, possono ulteriormente valorizzare la base sartoriale.

Cosa non indossare a un matrimonio black tie

Come per l’abbigliamento femminile, anche gli uomini dovrebbero evitare look che possano distogliere l’attenzione dagli sposi. Stampe vistose e completi dai colori accesi sono bocciati : il nero, ma anche il blu o il grigio, restano la scelta più adeguata per questo dress code. Se cercate un look più originale, potreste anche scegliere le tonalità terra profonde o i grigi antracite, ma queste nuance potrebbero in qualche modo risultare una scelta rischiosa per eventi molto formali.

Da evitare anche camicie colorate o con motivi particolari: in questo tipo di cerimonie, è imperativo che siano bianche. Semaforo rosso anche per le cravatte (è ammesso solo il papillon) e tessuto leggeri come lino e cotone stropicciato. In quanto alle scarpe sono bandite sneakers e calzini colorati o con disegni.