Matrimonio in primavera, idee per le decorazioni

La primavera è una delle stagioni preferite dagli sposi per pronunciare il fatidico sì. E non è difficile capire il perché. In questo periodo dell’anno si può godere di un clima più mite, giornate più lunghe e fiori in gran quantità, oltre che di un rinnovato senso di romanticismo e rinascita dopo i mesi bui dell’inverno.

Organizzare le nozze da marzo a giugno, tuttavia, vuol dire soprattutto poter contare su addobbi unici nel loro genere. Siete a corto di idee? Ecco quali decorazioni non possono mancare in un matrimonio primaverile.

I temi per un matrimonio in primavera

I matrimoni primaverili, che si svolgono da metà marzo a inizio giugno, sono caratterizzati da palette di colori delicati, ambientazioni romantiche e dettagli ispirati ai giardini, perfetti per celebrare la stagione dei nuovi inizi. Inoltre, è il periodo dell’anno in cui sbocciano la maggior parte dei fiori più amati per i sì, il che significa che si avranno a disposizione moltissime opzioni per bouquet, installazioni floreali, centrotavola e altri dettagli fioriti.

Il tema del matrimonio dipende ovviamente dalle esigenze degli sposi, ma ci sono alcuni stili ed estetiche che si prestano particolarmente bene per questa stagione, anche in virtù delle sue caratteristiche. Un matrimonio a tema fairytale è perfetto per la primavera poiché si basa su incantevoli composizioni floreali, location da sogno e abbinamenti cromatici delicati, come il rosa cipria e l’azzurro. Un’altra opzione per questo periodo dell’anno è invece lo stile cottagecore, perfetto per una cerimonia intima nel giardino di casa.

Centrotavola primaverili

Se volete abbracciare a pieno l’estetica primaverile, non trascurate i centrotavola con i fiori. Tra quelli maggiormente adatti ci sono senza dubbio i tulipani, che si possono abbinare con facilità a diversi tipi di palette nuziali. Potete comunque unirli a narcisi, ranuncoli farfalla e orchidee, per rafforzare ulteriormente l’atmosfera.

Un’idea molto originale sono inoltre i centrotavola con la frutta di stagione. Le fragole maturano in primavera, quindi approfittate del loro colore vivace per aggiungere un tocco speciale alla tavola. Potete abbinarle a fiori selvatici e poco impegnativi, come camomille o margherite, per un effetto bucolico.

Cesti per gli addobbi

I cesti intrecciati sono strettamente associati alla primavera, poiché vengono spesso regalati insieme a piccoli doni nel periodo pasquale. Potete renderli parte integrante delle decorazioni nuziali utilizzandoli per decorare il luogo del rito e riempiendoli di fiori come ortensie, rose, gerbere e altre varietà dai colori vivaci e accesi.

Uno sfondo floreale per il sì

I fiori primaverili possono davvero fare la differenza, anche in modo piuttosto inconsueto. Potete ad esempio utilizzarli per creare un fondale per la cerimonia, soprattutto se non avete intenzione di celebrare un rito religioso. Tra le opzioni più suggestive ci sono senza dubbio i fondali con i rami di ciliegio, ma anche le piante rampicanti potrebbero essere una valida alternativa se preferite uno stile più sobrio.

Se siete più tradizionalisti, la scelta migliore è rappresentata sempre dal classico arco floreale. Può essere posizionato all’ingresso del luogo del rito o della cerimonia, ma anche diventare un ottimo sfondo per il photobooth.

Segnaposto per gli ospiti

Anche per creare dei fantasiosi segnaposto nuziali ci sono diverse opzioni. Se il sì è previsto nel periodo pasquale, si possono anche utilizzare delle uova colorate per indicare il coperto di ciascun ospite. Queste ultime possono essere personalizzate con il nome scritto in inchiostro e adagiate su un nido in miniatura.

In alternativa, potete pensare a dei fiori pressati: potete incorniciarli come parte della decorazione del ricevimento, trasformandoli in originali segnaposto. Ovviamente fate ricadere la scelta su varietà che si adattino bene alla vostra estetica di nozze.

Tableau de mariage floreale

Un tableau de mariage con i fiori va bene in qualsiasi stagione, ma in primavera è ancora più adeguato. Il consiglio, quindi, è quello di creare una parete tematica con colori pastello per le assegnazioni dei posti. Assicuratevi che le tonalità scelte riflettano quelle della palette nuziale, prediligendo le nuance più delicate.

In alternativa, potete anche creare uno stand floreale ispirato ai mercatini floreali della Provenza. I piccoli bouquet guideranno gli ospiti ai loro posti e fungeranno anche da bomboniera alla fine della serata. Scegliete, ovviamente, fiori di stagione: narcisi gialli, tulipani arancioni o muscari blu sarebbero tutti perfetti.

Gli addobbi con le piante rampicanti

Non solo fiori, ma anche tralci e rampicanti possono rivelarsi degli ottimi alleati per il vostro sì. Se state organizzate un matrimonio retró, ad esempio, potete abbellire le sedie con tralci di clematide, un bellissimo fiore che sboccia proprio nei mesi primaverili.

Un traliccio ricoperto di rampicanti è un classico dei giardini, ma può diventare anche un’ispirazione per qualsiasi parte del ricevimento. Un angolo che potrebbe rivelarsi particolarmente adatto a questa soluzione è quello del bar: il bancone, infatti, può essere rivestito a griglia con fiori per un risultato splendido.

Decorazioni per la pista da ballo

Volete far ballare tutti gli ospiti durante il ricevimento? Provate con una pista decorata, magari puntando su una stampa floreale. Potete scegliere un design che amate particolarmente o farne disegnare uno da un illustratore, per poi farlo stampare su una pista personalizzata. In alternativa, se il budget non consente una pista intera, potrete ottenere un effetto simile con luci gobo o adesivi.

Suggerimenti per luci e illuminazioni

Anche l’illuminazione svolge un ruolo centrale nell’allestimento di un matrimonio in primavera. Il consiglio degli esperti è quello di puntare sul light design, avvalendosi di luci soffuse e delicate. Se avete organizzato le nozze in un giardino, ad esempio, una cascata di piccole lampadine renderà l’atmosfera ancora più suggestiva e romantica. Potete anche posizionarle su alberi e cespugli se sognate un sì da favola.

Intramontabili anche le candele: potete scegliere di posizionarle sul pavimento, creando una sorta di sentiero luminoso, oppure sui tavoli, per una cerimonia più intima e raccolta. Qualunque sia la vostra preferenza, puntate su colori chiari: il bianco si adatta perfettamente a qualsiasi situazione, ma anche nuance delicate come il rosa cipria o il celeste carta da zucchero potrebbero sposarsi benissimo con un sì ispirato al mondo delle fiabe.