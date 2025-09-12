Che decorazioni scegliere per un matrimonio autunnale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Decorazioni autunnali

La stagione autunnale esercita sempre un fascino particolare sui futuri sposi. Pur non godendo della stessa popolarità dei mesi estivi, il periodo compreso tra la fine di settembre e l’inizio di novembre potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per i fiori d’arancio sotto molteplici punti di vista.

In particolare, la romantica atmosfera e i colori del foliage sono da sempre degli ottimi alleati per quanto riguarda location e decorazioni: tra centrotavola, table setting e wedding stationery, ogni aspetto della cerimonia nuziale può tingersi d’autunno.

Come decorare un matrimonio in autunno

Sposarsi in autunno vuol dire poter contare su temperature discretamente miti, grande abbondanza di prodotti culinari e un’atmosfera accogliente che richiama i motivi romantici della stagione.

Anche da un punto vista estetico le ispirazioni sono numerose: per le decorazioni nuziali i futuri sposi possono guardare non solo al foliage e ai vivaci fiori di stagione, ma anche a frutta e materiali naturali. Senza mai perdere di vista, ovviamente, il tema scelto per la celebrazione.

Create un’atmosfera accogliente

Da sempre autunno fa rima con comfort: con l’arrivo delle temperature fresche, infatti, tutti gli ambienti si fanno più accoglienti grazie a coperte e plaid. Gli stessi dettagli possono essere utilizzati anche in una location nuziale, così da assicurarsi che gli ospiti vivano al meglio l’esperienza. Via libera, quindi, a luci soffuse, morbidi cuscini e candele profumate in diversi angoli della sala. Potete anche pensare ad un’area lounge in cui posizionare coperte e tisane per qualche momento all’insegna del relax assoluto.

Sfruttate l’appeal delle zucche

Le zucche sono tra i simboli autunnali per eccellenza, e possono essere utilizzate in più frangenti all’interno di una celebrazione nuziale. Questi scenografici ortaggi possono essere mischiati a fiori e foliage per creare dei vivaci centrotavola, ma anche essere posizionate al bordo delle navate della Chiesa per accompagnare il corteo nuziale.

123RF

Se non vi entusiasma l’idea di riempire la sala del ricevimento di zucche, potete comunque usarle in modo più discreto ma d’effetto. Sceglietele di piccole dimensioni, bianche o arancioni, e utilizzatele come segnaposto per un richiamo delicato alla stagione senza risultare eccessivo.

Incorporate fiori autunnali nella cerimonia

In caso di eventi all’aperto, potete circondare lo spazio della cerimonia con fiori di stagione. Oltre ai classici archi, anche tavoli e navate possono essere colorati con piante e foglie, meglio se nei toni del ruggine, del senape o del rosa. Quali sono le varietà più adatte? Si va dalle classiche dalie e rose da giardino a fiori che si distinguono per la loro texture ricca e ricercata come amaranto, celosia ed euphorbia.

Se sognate un’atmosfera ancora più particolare, potete utilizzare dei cestini di vimini e riempirli con fiori secchi in varie zone della location.

Puntate sui prodotti dall’orto per un tocco bucolico

Oltre ai fiori autunnali, potete utilizzare anche i prodotti stagionali per le decorazioni: mele e grappoli d’uva, ma anche melograni, pere e ramoscelli possono rivelarsi un ottimo supporto per centrotavola ed elementi di design. Soprattutto se avete pensato a nozze dal tocco bucolico o cottagecore.

Impreziosite le vetrate con drappeggi scenografici

Anche vetrate e finestre possono fornire degli ottimi spunti decorativi. In particolare, potete sfruttare drappeggi e tende per creare un’atmosfera elegante e sofisticata: puntate su tessuti come il velluto, meglio se in tonalità intense e sgargianti come il porpora o il verde bosco. L’effetto fiabesco è assicurato.

Decorate il tavolo degli sposi con fiori e candele

Il tavolo degli sposi è il punto focale della sala del ricevimento, ed è importante valorizzarlo anche con decorazioni ad hoc. Per adornarlo potete puntare su fiori autunnali, candele di diverse altezze e tessuti pregiati. Le tonalità? Sceglietele in base allo stile del ricevimento, abbinando a colori neutri dettagli e accenti più vivaci.

Puntate sui colori di stagione

Anziché concentrarvi solo sui colori autunnali per i fiori, potete integrarli anche nei mobili della sala del ricevimento o dell’area lounge. Oltre a essere uno spazio perfetto per il relax degli ospiti, poltrone e divani in velluto nei toni intensi dell’arancio, rosso e bordeaux aiutano a creare un’estetica coerente e calda a prova di clic.

Scegliete tessuti vintage per il table setting

Per una cerimonia dal tocco retrò, scegliete tessuti vintage per ricoprire i tavoli. Qualche esempio? Lino grezzo per un effetto rustico-chic, broccato se sognate un’atmosfera aristocratica, e raso o seta per le nozza più tradizionali. Abbinate sedie in legno scuro e fiori autunnali in piccoli vasi di vetro per completare il table setting.

Usate le coperte come elementi decorativi

Perché non sfruttare le tipiche consuetudini autunnali anche per la cerimonia nuziale? Se il ricevimento si svolge all’aperto, posizionate sulle sedie delle coperte che siano sia funzionali che decorative. Assicuratevi ovviamente che rispettino i colori delle palette nuziale da voi scelta.

Utilizzate il fogliame come alleato scenografico

Il foliage è uno dei tratti distintivi più romantici della stagione autunnale, e si presta benissimo come elemento decorativo. Potete ad esempio utilizzare il fogliame per creare un ingresso scenografico, ma anche per completare l’arco floreale alle spalle dell’altare o come elemento riempitivo per i centrotavola. Le foglie essiccate, infine, possono trasformarsi in perfetti segnaposto o escort card per gli ospiti.

Non solo candele: se avete organizzato una cerimonia in uno spazio aperto potete posizionare delle fairy lights tra i rami degli alberi per rendere l’atmosfera magica e fiabesca.

123RF

In alternativa, scegliete delle piccole lanterne in metallo o ambra per tracciare dei percorsi luminosi e guidare gli ospiti verso la sala del ricevimento.

Prediligete materiali naturali

Il legno è il materiale che più di tutti si consiglia per un matrimonio autunnale grazie alla sua texture calda e accogliente. Sceglietelo quindi non solo per tavoli e sedie, ma anche per sottopiatti intagliati, segnaposto o portacandele. Se preferite un effetto rustico e chic scegliete legno chiaro, mentre puntate su materiali scuri per in caso di nozze old money o gotiche e fiabesche.

Non dimenticate le ceramiche

Richiamando la terra e l’artigianalità, le ceramiche si sposano benissimo con un matrimonio autunnale: oltre che per piatti e ciotole, possono essere utilizzate anche come elementi decorativi per anfore, vasi e piastrelle.