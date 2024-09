Dalle rose ai crisantemi: ecco che fiori scegliere per un matrimonio in autunno

Fonte: iStock Matrimonio d’autunno

Un matrimonio in autunno può rappresentare la scelta ideale per diversi motivi. Se da un lato è innegabile che le temperature non siano miti come nel periodo estivo, dall’altro, complici i colori del foliage, si potrà contare su una cornice di sicuro effetto. Oltre che su decorazioni floreali suggestive e ricercate.

Se avete infatti optato per dei fiori d’arancio nei mesi di settembre, ottobre e novembre, potrete puntare su bouquet bellissimi e romantici. Ma quali sono i fiori da scegliere per un matrimonio in autunno? Scopritelo in questo articolo.

Come scegliere i fiori per un matrimonio autunnale

Un matrimonio in autunno può rappresentare una scelta più che valida per diversi motivi. Il clima non è ancora rigido come in inverno, e i colori della natura potrebbero offrire una splendida cornice per i vostri fiori d’arancio. Anche il menù potrebbe impreziosirsi con verdure e sapori stagionali, adeguandosi alle esigenze dei palati più raffinati.

Una menzione speciale va tuttavia riservata ai fiori, che nel periodo compreso tra settembre e novembre abbondano per varietà e colori. Solitamente, gli arrangiamenti floreali in questo periodo non si limitano ai soli boccioli, ma includono anche bacche, baccelli, e felci. Aggiungere dettagli di questo tipo, infatti, gioverà assolutamente in termini di originalità al vostro sì, e racconterà anche qualcosa della vostra personalità.

Via libera anche ad altri tipi di accessori, che mixati con foglie e fiori regaleranno un tocco più eccentrico ai vostri bouquet. Qualche esempio? Piume per le nozze più ricercate, nastri per quelle più romantiche e frutta secca per i matrimoni cottagecore.

La palette stagionale per i fiori in autunno

Così come per le decorazioni e gli abiti degli invitati, anche la palette floreale dei matrimoni in autunno verte su colori e nuance più scure. È tuttavia possibile, qualora lo riteniate opportuno, aggiungere anche dei tocchi color pastello. Pensate, ad esempio, ad un arancione pallido, color pesca o albicocca, e crema.

Un’alternativa valida è rappresentata anche da nuance neutre con accenti ruggine, borgogna o marrone. Infine, non sottovalutate bouquet o decorazioni floreali in cui siano presenti mostarda, rosa opaco e caramello per un perfetto omaggio all’autunno e ai suoi colori.

Quali sono i fiori più diffusi nel periodo autunnale

Pur non potendo contare sulla stessa varietà che caratterizza da sempre la primavera, anche la stagione autunnale può contare su una gran quantità di fiori per impreziosire le nozze. Ma quali sono quelli più diffusi?

Ortensia

Presente in natura anche in altre stagioni, l’ortensia in autunno risulta comunque più rigogliosa. In questo periodo inizia ad “indurirsi”, e si riempie di meravigliose tonalità di rosso tenue. È perfetta per aggiungere impatto visivo a composizioni di grandi dimensioni, ghirlande e archi floreali.

Cotinus

Il fogliame autunnale rosso intenso può impreziosire qualsiasi matrimonio, e il cotinus merita una menzione speciale. Questo arbusto, di un delizioso colore prugna intenso, aggiunge profondità e ricchezza ai design per matrimoni. Può essere utilizzato in diversi modi, dai bouquet e centrotavola alle grandi decorazioni.

Cinorrodo

Si tratta di falsi frutti di alcune rose spontanee con toni rossi e consistenza carnosa. I cinorrodi sono perfetti per aggiungere dettagli delicati e un tocco di colore a bouquet e bottoniere, e come tutte le bacche autunnali sono un elemento distintivo dei matrimoni stagionali.

Dalia

Tra i fiori autunnali più noti, le dalie sono presenti in colori molto intensi in natura, come bordeaux e rosso. Sono perfette come fiori centrali in bouquet e centrotavola, ma si possono anche aggiungere a composizioni più grandi e vasi d’arredo.

Cosmos cioccolato

Questi fiori sono unici e insoliti per via del loro colore marrone intenso e originale. Sono perfetti per aggiungere un dettaglio extra speciale ai bouquet e alle composizioni autunnali in vaso.

Anemone giapponese

Questi boccioli aperti estremamente eleganti continuano a fiorire fino a ottobre e a volte a novembre. Sono disponibili in rosa e bianco, e i fioristi più esperti li usano per aggiungere dettagli e movimento alle loro composizioni, in particolare a quelle più grandi.

Sinforicarpo

Questi singolari arbusti sono caratterizzati da rami arcuati e delicate bacche di colore bianco. Vista la particolare forma, sono molto utilizzati nelle composizioni autunnali in urna. Oltre al classico bianco, sono disponibili anche in rosa pallido e rosa intenso.

Crisantemo

Questi fiori sono dei veri evergreen, ma danno il meglio di sé nei mesi autunnali. Sono infatti disponibili in colori stagionali molto ricercati, dal bronzo al viola scuro, fino ai toni champagne.

Fonte: iStock

I crisantemi sono perfetti come fiore centrale in composizioni con altre varietà.

Rosa

Eleganti e versatili, le rose si adattano perfettamente anche ai matrimoni d’autunno. Per rendere i vostri bouquet più in linea con le atmosfere stagionali, puntate su tonalità scure e calde, come arancione e rosso.

Brugmansia

Conosciuta anche come “tromba degli angeli”, questa pianta si distingue per i grandi fiori penduli a forma di tromba, che possono raggiungere i 30 cm di lunghezza. È presente in diverse tonalità accese e vibranti, e risulta particolarmente adatta ad allestimenti floreali da soffitto.

Gerbera

Molto simili alle margherite, le gerbere sono perfette per le spose alla ricerca di una cerimonia più minimal e semplice. Anche in questo caso, si possono utilizzare in tonalità e colori caldi e vivaci, perfetti per l’autunno.

Aster o settembrino

Questi fiori di campo, che crescono nel mese di settembre, sono la soluzione perfetta per le nozze bucoliche, e possono impreziosire anche abiti ed hairstyle.

Zinnia

Disponibili nei colori arancio, rosso e giallo, le zinnie ricordano le margherite, pur contando su una corolla più strutturata. Sono ideali per decorare tavole ed ambienti.

Foliage

Nelle composizioni floreali autunnali il fogliame gioca un ruolo molto importante. Tra le foglie più apprezzate ci sono quelle di faggio, dal particolarissimo colore rame. Ma anche l’immancabile eucalipto, artemisia stelleriana, quercia, pittosporo, foglie di royal purple, graminacee, agonis, felce, acero campestre, edera.

Bacche

Oltre ai già citati sinforicapo e cinorrodo, esistono anche altri tipi di bacche autunnali che possono regalare un aspetto magico e romantico ai matrimoni in questo periodo dell’anno. Qualche esempio? Bacche di viburno, brunia, falso pepe, ligustro, more, alchechengi, bacche di biancospino e di fuso.