Centrotavola fai da te per il matrimonio: come scegliere il tema e realizzarli

Fonte: Shutterstock

Molte coppie decidono di stupire i propri ospiti organizzando fai-da-te le decorazioni per il proprio matrimonio. Tra queste spicca il centrotavola matrimonio che può essere realizzato in diversi modi. Come le altre decorazioni, anche il centrotavola deve rispecchiare lo stile del matrimonio, il tema scelto dagli sposi e, in generale, le loro preferenze personali.

Solitamente, un centrotavola per il matrimonio classico viene assemblato con fiori freschi o artificiali. Nessuno vieta di poter usare anche altri materiali come candele, cristalli, pietre, legno o elementi decorativi tematici.

Di seguito, vedremo in primis come scegliere il tema per il proprio centrotavola fai-da-te e, infine, come realizzarlo con le proprie mani, con le idee che abbiamo selezionato.

Cos’è il centrotavola matrimonio

Prima di iniziare con le idee per il centrotavola matrimonio fai-da-te è necessario capire di che tipo di decorazione stiamo parlando. Il centrotavola matrimonio è un elemento decorativo che viene posizionato al centro dei tavoli durante il ricevimento nuziale. Esso rappresenta un componente importante dell’allestimento e contribuisce a creare l’atmosfera desiderata per la propria festa.

L’obiettivo del centrotavola è quello di attirare l’attenzione e di creare un punto focale estetico sulla tavola, contribuendo alla bellezza complessiva dell’allestimento. Può essere progettato in diverse forme e dimensioni, a seconda dello spazio disponibile e dello stile del matrimonio. Alcuni centrotavola sono piccoli e discreti, mentre altri possono essere più elaborati e imponenti.

Il centrotavola matrimonio dovrebbe essere coordinato con il resto dell’allestimento del matrimonio: il colore delle tovaglie, delle sedie e degli altri elementi decorativi presenti nella sala. Inoltre, può essere abbinato al bouquet della sposa e agli altri fiori presenti nella cerimonia.

Come scegliere il tema del centrotavola matrimonio

Il matrimonio è un evento che coinvolge due persone (e le loro famiglie). Per questo motivo, il tema scelto per le nozze, come tutte le altre cose importanti della giornata, dovrebbero essere scelte in condivisione da entrambi gli sposi.

Il centrotavola fai da te dovrebbe rispecchiare il tema prescelto per le proprie nozze. Come si fa a scegliere il tema del matrimonio? L’impresa potrebbe essere molto semplice nel caso in cui si avessero le idee chiare sin da subito. Altrimenti, potrebbe essere necessario più tempo per venirne a capo.

Ad influenzare la scelta del tema ci può essere anche la location in cui si convolerà a nozze. Ad esempio, per un matrimonio celebrato in una località di mare, il tema perfetto potrebbe essere quello nautico. Il centrotavola perfetto per questo tema potrebbe essere rappresentato da recipienti con sabbia e conchiglie.

Anche la stagione può influenzare il tema. Se ci si sposa in inverno, ad esempio, il tema perfetto potrebbe essere quello di ricreare l’atmosfera di un magico chalet di montagna. In questo caso, il centrotavola da matrimonio fai-da-te potrebbe essere confezionato con pigne, rami di pino, candele, tronchi, pungitopo ed altri elementi naturali. Il periodo dell’anno in cui si svolgerà l’evento può essere un altro motivo di ispirazione. Il Natale, ad esempio, potrebbe portare alla realizzazione di centrotavola fai-da-te ispirati alle corone dell’avvento, con tanto di candele da accendere in circolo oppure decorazioni tipicamente natalizie.

Impossibile non tenere a mente quelle che sono le passioni e gli interessi della coppia. Hobby, viaggi, film, musica e libri preferiti possono essere motivo d’ispirazione per la realizzazione di un tema originale e d’impatto.

Il tema, una volta scelto, servirà a far mantenere coerenza e coesione in tutti gli aspetti del matrimonio, come l’invito, i colori, i centrotavola, l’arredamento, l’abito degli sposi e così via. In questo modo, tutto si legherà armoniosamente insieme.

Idee centrotavola matrimonio fai-da-te

I centrotavola matrimonio, in alcune location, vengono incluse nel prezzo dell’evento. Spesso, però, gli sposi non si accontentano e preferiscono farli realizzare al fioraio o al designer di eventi. In questo caso, però, il prezzo potrebbe lievitare. Generalmente, è stato stimato che il costo medio di un centrotavola piuttosto semplice si aggira attorno i 20/30 euro.

Questo costo potrebbe essere abbattuto di molto ricorrendo ad un centrotavola matrimonio fai-da-te, riuscendo ad arrivare anche a spendere una decina di euro per ciascun centrotavola. In questo caso, però, bisognerà di mettere da conto di programmare del tempo da dedicare alla realizzazione delle creazioni. Più alto e il numero dei tavoli e maggiore potrebbe essere l’impegno in termini di tempo. Vediamo di seguito alcune tra le idee più gettonate e semplici da realizzare.

Il centrotavola realizzato con candele e candelabri può essere una soluzione classica. Si può giocare con candele di dimensioni diverse e posizionarle su candelabri, ad esempio, a tre bracci che hanno un sapore molto vintage. Si tratta di una soluzione perfetta soprattutto se il matrimonio si svolgerà di sera. Bisognerà prevedere delle candele antifumo, che siano in grado di durare per tutto l’evento e sicuramente prive di profumazione. Il profumo, infatti, potrebbe disturbare i commensali. Le candele possono essere adagiate su superfici specchiate per amplificare la luminosità.

Un’altra idea è quella dei terrari ovvero dei vasi trasparenti in cui posizionare del terreno, della sabbia colorata o meno, dei sassolini insieme a delle piantine selezionate, ad esempio, grasse o succulente in generale. Questo centrotavola matrimonio è perfetto per eventi estivi in cui i fiori e le piante potrebbero perdere rapidamente il loro splendore a causa del caldo.

Tra gli altri centrotavola matrimonio fai-da-te facili da realizzare, esistono quelli che prevedono l’uso di acqua e candele galleggianti. Basterà riempire grandi ciotole o vasi trasparenti con acqua. Sulla superficie dell’acqua si andranno ad adagiare lanterne galleggianti e fiori, creando un’atmosfera magica e romantica.

Centrotavola matrimonio fai-da-te originali

Realizzare centrotavola originali fai-da-te per il proprio matrimonio potrebbe essere più semplice di quello che si pensa.

Per un matrimonio in stile shabby chic, si potrebbe realizzare un centrotavola con oggetti vintage: vecchie macchine da scrivere, telefoni, telecamere o libri da adagiare in modo creativo a ciascun tavolo. Ogni centrotavola sarà diverso dall’altro. Per ricercare gli oggetti gli sposi potranno recarsi a mercatini vintage o affidarsi ad una delle tante app per la compravendita di oggetti second hand. Gli oggetti vintage possono essere un luogo di grande ispirazione.

Un’altra idea originale è quella di appendere fiori o del foliage sottile dal soffitto sopra i tavoli, creando un effetto sospeso. Questa opzione è elegante e aggiunge un tocco di magia a tutta la sala. Questa rappresenta una buona opzione se, ad esempio, la location è dotata da travi a vista oppure la festa è organizzata in una tensostruttura. Se l’evento si dovesse svolgere di sera, si possono aggiungere anche delle piccole luci al led per arricchire ancora di più l’atmosfera.

I centrotavola matrimonio fai-da-te originali possono contenere anche oggetti personalizzati, come foto degli sposi in cornici decorate o oggetti che rappresentano i loro interessi e passioni condivise. Se il tema delle nozze è quello del viaggio, una piccola valigia realizzata con del cartone potrebbe essere il luogo perfetto dove adagiare delle cartine geografiche a cui associare fiori ed altri oggetti che rendano il centrotavola speciale.

Anche i libri possono diventare degli ottimi centrotavola. Su di essi si possono adagiare, ad esempio, vasetti di diversa fattura con fiori di campo oppure legare tra loro i libri con dei nastri e lasciarli aperti a delle pagine specifiche.

Centrotavola matrimonio fai-da-te economico

Spesso le coppie scelgono di realizzare fai-da-te il proprio centrotavola matrimonio per restare sull’economico. Non sempre, però si riescono a trovare alternative economiche che possano dare un grande effetto scenico e rispettare il tema del matrimonio. In linea di massima, bisognerebbe stare sul semplice e, in alcuni casi, evitare i fiori troppo ricercati che potrebbero far lievitare il prezzo.

Se proprio non si vuole rinunciare ad un centrotavola floreale si possono scegliere dei fiori di campo o la nebbiolina. Un’altra idea economica è rappresentata da piccoli vasetti contenenti le erbe aromatiche che, notoriamente, sono belle da vedere e hanno un costo contenuto.

Un centrotavola matrimonio fai-da-te economico potrebbe contenere degli elementi edibili legati al tema e alla stagione. Se ci si sposa in Costiera Amalfitana, ad esempio, un cestino di limoni potrebbe essere un’ottima idea. Se ci si sposa in autunno, invece, delle zucche di varie dimensioni possono dare quel tocco di colore di stagione che arricchirà la tavola. Un matrimonio natalizio potrà vedere un centrotavola fai da te realizzato, ad esempio, con una bellissima casetta di pan di zenzero che, a fine evento, potrà essere sgranocchiata dagli ospiti.

Se gli sposi dovessero avere la giusta manualità, potrebbero realizzare dei centrotavola fai da te per il matrimonio con degli origami di carta. I soggetti che più si addicono ad un evento come il matrimonio spaziano dalle piccole girandole ai cuoricini, arrivando alle farfalle e ai classici cigni.

Un matrimonio più informale potrebbe essere perfetto per dei centrotavola realizzati con delle composizioni di palloncini. Ne esistono di tante colorazioni e fatture tali da far liberare la fantasia anche dello sposo più incorruttibile.