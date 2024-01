10 alternative ai fiori per un matrimonio eco-friendly

Dalle piante in vaso alle candele, scoprite come organizzare una cerimonia nuziale senza decorazioni floreali

Fonte: iStock Matrimonio green

I fiori sono da sempre un elemento irrinunciabile quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio. Dalle ghirlande ai centrotavola, infatti, le decorazioni floreali ricoprono un ruolo molto importante nelle cerimonie nuziali, anche se molti sposi stanno iniziando a metterne in discussione l’insostituibilità.

In un mondo in cui essere eco friendly sta diventando sempre più necessario, gli sprechi floreali associati al wedding non sono più sostenibili: spesso, infatti, le decorazioni utilizzate nelle cerimonie sono troppo grandi o ingombranti per essere trasportate in un’abitazione privata, finendo nel dimenticato (e nella pattumiera). Come fare, quindi, per realizzare degli allestimenti nuziali all’insegna del green? Ecco 10 possibili alternative all’uso dei fiori nella vostra cerimonia.

Cosa utilizzare come alternativa ai fiori nuziali

Visto l’altissimo spreco di fiori tradizionalmente associato ai matrimoni, gli esperti di wedding stanno lavorando da tempo a delle alternative meno dispendiose e, possibilmente riutilizzabili, alle decorazioni floreali. Tra i trend matrimoniali in ascesa, c’è senza dubbio l’allestimento di tavole come vere e proprie opere d’arte, incorporando elementi come frutta, verdure, erbe ed altri elementi organici per aggiungere profondità e colore al table design. Ma le opzioni sono molteplici, e includono piante in vaso, sculture creative e installazioni luminose. Che, in molti casi, promettono di non sfigurare nemmeno nei bouquet.

Erbe fresche

Le erbe permettono di aggiungere un tocco organico, ma allo stesso tempo rustico, minimal ed anche intimo al vostro table setting. Tra quelle più popolari ci sono il rosmarino, la salvia, la lavanda e il timo, da combinare con felce e vite su candelabri e lanterne.

Fiori in metallo o ceramica

I fiori in metallo o porcellana possono risultare perfetti per un bouquet o un centrotavola di nozze alternativo. Oltre ad essere esteticamente piacevoli, possono anche essere riutilizzati come decorazioni per la casa o trasformarsi in un simpatico presente degli sposi per i loro invitati.

Fiori di carta

Per un matrimonio dal tocco retró o d’ ispirazione letteraria, pensate a trasformare delle pagine di libri in fiori di carta. Sarà un ottimo modo per restituire vita ad oggetti che non utilizzate più, e potrebbe regalare un tocco in più anche in termini simbolici: potreste, ad esempio, utilizzare dei passaggi ben precisi di un romanzo, o regalare un fiore a ciascun invitato come ricordo indelebile del vostro giorno più bello.

Frutta e verdura

Usare frutta e verdure fresche permette di aggiungere colore e consistenza al tavolo, creando un’atmosfera da giardino. Gli ospiti potrebbero anche decidere di utilizzarli come snack tra una portata e l’altra.

Piante in vaso

Se proprio non volete rinunciare ad un centrotavola floreale, fate ricadere la scelta sulle varianti da vaso, come gigli della valle, ciclamini bianchi, skimmie o piante verdi. Provate ad inserirle sui vostri tavoli abbinandole a candele o fiori secchi dello stesso colore, così da ottenere un aspetto elegante ma allo stesso tempo intimo e conviviale. Anche in questo caso, al termine della cerimonia, potete incoraggiare gli ospiti a portare con sé un vaso, magari aggiungendo un piccolo bigliettino con i vostri consigli su come prendersi cura dei loro fiori.

Elementi coastal

State organizzando un matrimonio in spiaggia? Le alternative ai fiori, in questo caso, arrivano direttamente dall’ambiente circostante: conchiglie, coralli e pezzi di legno possono rivelarsi molto utili per decorare location e tavoli della vostra cerimonia, sia nel caso di un allestimento rustico che di uno moderno. Oltre ad essere degli elementi naturali, si sposano perfettamente con la luce delle candele.

Vasi e recipienti

Vasi e recipienti di ceramica possono essere utilizzati anche senza fiori per creare un effetto più minimal. Preferiteli in colori neutrali o naturali, magari abbinandoli a tovaglie e runner di lino; oppure inserite all’interno di essi un singolo stelo di erbe secche se proprio non volete rinunciare ad un tocco di verde.

Focus sulle luci



Una delle migliori alternative per rimpiazzare le decorazioni floreali, è puntare su elementi che abbiano lo stesso effetto scenico, come le luci. Dettagli luminosi ed installazioni possono riempire una location di energie pop o rendere l’ambiente più intimo e conviviale. Oltre alle classiche luci che pendono dal soffitto, provate a giocare con lanterne da tavolo o suggestivi fondali illuminati.

I mille usi del.. pane



I più golosi, potrebbero trovare un insolito alleato nel pane e nei suoi derivati per regalare un aspetto ancor più ‘appetitoso’ al loro table setting. Basterà infatti affidarsi a qualche esperto per realizzare delle vere e proprie d’arte con pane o focacce, a cui affiancare dispensatori di olio o aceto in forme diverse.

Candele e portacandele



La luce delle candele può rendere un ambiente caldo ed accogliente, soprattutto se avete previsto di sposarvi nei mesi invernali. Potete posizionarle su tavoli e pareti, impreziosendo il tutto con candelabri di cristallo o ferro battuto, a seconda dello stile della vostra cerimonia. A differenza dei fiori, possono inoltre essere acquistate in una gran varietà di colore, dimensioni e stili, ed è molto facile abbinarle a qualsiasi tipo di ambiente.