Verona Sunset: come utilizzare il colore matrimoniale del 2025

Verona Sunset è il colore matrimoniale del 2025: ecco come utilizzarlo per i fiori d’arancio

Il 2024 volge ormai al termine, ed è tempo di fare luce su quelle che saranno le tendenze del prossimo anno. Anche nel settore wedding. Le prime indicazioni a tal proposito riguardano la palette cromatica del sì: il wedding color of the year, secondo gli esperti, sarà il Verona Sunset.

Ma come si può incorporare questa vivace sfumatura di arancione nella cornice di un matrimonio? Dagli abiti alle decorazioni, ecco qualche suggerimento.

Che colore è Verona Sunset

I matrimoni del 2025 saranno all’insegna delle tonalità calde e vivaci: è quanto sostengono il magazine Brides e Minted Weddings, azienda specializzata in decorazioni nuziali e wedding stationery. Gli esperti dei due brand hanno infatti identificato la nuance di punta dei fiori d’arancio per il prossimo anno: si tratta di Verona Sunset, una tonalità dell’arancio che si ispira alle recenti sfilate delle Fashion Week, agli aperitivi italiani e al romantico tramonto che ha fatto da sfondo alla vicenda di Romeo e Giulietta.

Gli specialisti d’Oltreoceano non sembrano avere dubbi a proposito: i futuri sposi potranno puntare su questo colore per wedding stationery e cocktail da aperitivo, ma non solo. Insomma, se fino ad oggi a regnare incontrastati nei fiori d’arancio più eleganti erano stati colori neutri, come crema e champagne, o nuance delicate come il rosa cipria, dal prossimo anno potremmo trovarci di fronte ad una vera e propria rivoluzione cromatica.

Come utilizzare il Verona Sunset in un matrimonio

Ci sono diversi modi per inserire il Verona Sunset all’interno del proprio matrimonio: dagli outfit nuziali alle decorazioni, passando per il menù, questo vibrante arancione potrebbe regalare un tocco di originalità anche alle cerimonie più formali.

Come inserire il Verona Sunset nei look

Il Verona Sunset può essere indossato in diversi contesti, a prescindere dalla stagione e dalla location del sì. Si può optare per gioielli di questo colore, o anche per piccoli accessori. Mentre in passato, inoltre, indossare un abito bianco era una delle regole non scritte dei fiori d’arancio, oggi le cose sono decisamente cambiate: se sognate un look nuziale sui generis, quindi, nulla vi impedisce di puntare sull’arancione per il vostro abito o smoking.

Qualora preferiate un outfit più classico, voi e il vostro partner potreste scegliere degli accessori di questa nuance. In questo modo potreste comporre un ensemble che sia allo stesso tempo moderno e classico. Le spose, ad esempio, potrebbero indossare delle pietre preziose come topazio, ambra, zaffiro arancione o citrino. Che si tratti di orecchini, di un braccialetto o di una collana, questi accessori regaleranno un punto di luce al vostro look. In alternativa, anche delle scarpe o una clutch colorate potrebbero rivelarsi delle ottime alleate.

Gli sposi, a differenza, potrebbero scegliere cravatta, calzini o gemelli in sfumature di Verona Sunset. Se non avete paura di osare, potreste foderare l’interno della giacca di arancione, o addirittura osare con una camicia in questa tinta. In ogni caso, non dimenticate di coordinare il vostro outfit con quello della sposa: è importante che i vostri stili, in un giorno così importante, risultino perfettamente allineati.

Decorazioni in arancione per un matrimonio

Anche per quanto riguarda le decorazioni il Verona Sunset si sposa con diversi tipi di stili. Se cercate un modo per rendere più vivace la location del vostro sì, potreste sostituire il tradizionale tappeto rosso della marcia nuziale in Chiesa con un singolare color arancione, meglio se in seta o cotone. Posizionando delle piante verdi o del foliage ai bordi della navata, inoltre, renderete l’ambiente ancora più vivace.

Il Verona Sunset si sposa inoltre benissimo con materiali ed elementi legati alla terra, soprattutto per le nozze autunnali: legno o vasi in pietra sono i complementi ideali se avete pensato a delle tovaglie arancioni.

In quanto ai tessuti, il velluto è ideale nei mesi più freddi: rivestire sedie e divano per un angolo lounge nel vostro ristorante di nozze, regalerà un’allure ancora più sofisticata al vostro sì. Per rendere l’ambientazione ancora più accogliente, potete anche abbinare accenti color borgogna ed oro.

In estate, invece, il Verona Sunset potrebbe dimostrarsi ideale per le nozze boho-chic. Provate a scegliere candele, tovaglioli e centrotavola di questo colore e ad abbinarli a lanterne in rattan e mobili di vimini per un risultato ottimale. Gli ospiti resteranno senza parole.

Idee per la Wedding Stationery

Verona Sunset è un’ottima idea anche per la wedding stationery del vostro sì. Potete utilizzare un font di questo colore abbinato a carta di colore chiaro, meglio se in bianco o avorio. Anche piccoli disegni nautici, se avete pensato a delle nozze preppy, o dei fiori in questa tinta per le nozze in primavera potrebbero rivelarsi un’ottima idea.

Gli esperti sconsigliano invece di utilizzarlo come colore principale per partecipazioni e bigliettini: abbinatelo sempre ad altre nuance per un effetto più elegante.

Un menù all’insegna del Verona Sunset

Ispirato ai classici degli aperitivi italiani, il Verona Sunset è il colore più adatto se avete organizzato un happy hour nuziale: oltre all’intramontabile aperol spritz, potete pensare anche ad un più internazionale punch ( alcolico o analcolico che sia) decorato con fette di arancia.

Anche gli appetizer possono tingersi di arancione: nei mesi estivi puntate su prosciutto e melone, o anche tapas guarnite con questo frutto. Nei restanti mesi, invece, è soprattutto il pesce crudo a poter portare un tocco di Verona Sunset sulle vostre tavole. Matrimonio in autunno? La zucca sarà il vostro miglior alleato.

Infine, non dimenticate la torta nuziale: le guarnizioni arancioni si sposano benissimo con il classico bianco. Se quindi avete scelto un dessert a più piani, potete pensare ad una cascata di canditi o fiori colorati per renderla perfettamente a tema.

L’arancione per fiori e piante

Esistono in natura diversi fiori di un vivace color arancione, che potete abbinare a tonalità pastello per un matrimonio in primavera: dalie, peonie e rose formeranno ad esempio un bellissimo bouquet. Nulla vi vieta, tuttavia, di dirigervi verso l’altare con una composizione interamente realizzata con boccioli color arancio: clivia, calendula, tacete e crisantemi potrebbero figurare benissimo anche come centrotavola o archi floreali da apporre sull’altare. Le sfumature con cui si sposano meglio? Viola e giallo, soprattutto per i sì nei mesi più caldi.