Wedding stationery: cos’è e idee per realizzarla

Scoprite come organizzare in modo elegante ed originale tutti gli elementi cartacei del vostro matrimonio

Fonte: iStock Wedding stationery

Per quanto il digitale stia lentamente conquistando anche il settore del wedding, la maggior parte delle coppie preferisce ancora affidarsi alle partecipazioni cartacee per regalare un tocco più glamour alle proprie nozze. Ecco quindi che la wedding stationery, che comprende tutti i materiali di cartoleria utilizzati per organizzare e coordinare i fiori d’arancio, assume un ruolo centrale nell’allestimento di un matrimonio.

Come tutti gli aspetti che riguardano l’organizzazione di una cerimonia, tuttavia, anche l’angolo dedicato a card ed inviti va curato nei minimi dettagli. Ma cos’è esattamente la wedding stationery? E quali sono tutti gli elementi che la compongono? Scopritelo in questa guida e lasciatevi ispirare da alcune idee per realizzarla.

Che cos’è la wedding stationery

La wedding stationery è l’insieme di tutti i materiali di carta utilizzati per organizzare un matrimonio. Include quindi inviti, partecipazioni e biglietti di ringraziamento, e, in alcuni casi, anche menù e segnaposto. Essendo parte integrante di una cerimonia di nozze, va allestita seguendo lo stile e il tema scelto per il ricevimento, dando modo agli sposi di esprimere a pieno il proprio gusto e la propria personalità.

Se in molti casi, infatti, le coppie si affidano ad esperti e grafici per realizzare la propria wedding stationery, altri optano invece per dei lavori DIY, lasciandosi ispirare da visual board e modelli trovati sui social.

Idee per realizzare una wedding stationery

Proprio come gli altri elementi che compongono il ricevimento, dagli addobbi floreali al table setting, anche la wedding stationery deve rispettare il tema scelto dagli sposi per la cerimonia. Nel suo allestimento ci sono due fattori particolari da tenere in considerazione, ovvero gli elementi che la compongono e lo stile di riferimento.

Cosa deve includere una wedding stationery

Prima di organizzare una wedding stationery, sarebbe bene stilare una lista di tutti gli elementi che debbano farne parte. Ecco quali non possono assolutamente mancare.

Inviti di matrimonio: sono ovviamente l’elemento più importante della wedding stationery e devono necessariamente includere le informazioni essenziali del ricevimento , come i nomi degli sposi, l’ora e il luogo del rito. Le partecipazioni vanno inserite all’interno di una busta, sulla quale gli sposi dovranno scrivere i nomi dei destinatari.

, come i nomi degli sposi, l’ora e il luogo del rito. Le partecipazioni vanno inserite all’interno di una busta, sulla quale gli sposi dovranno scrivere i nomi dei destinatari. Inviti per il ricevimento : se il banchetto di nozze si svolgerà in un luogo diverso da quello del rito, gli sposi dovranno pensare ad un secondo bigliettino, su cui specificare la location del rinfresco.

: se il banchetto di nozze si svolgerà in un luogo diverso da quello del rito, gli sposi dovranno pensare ad un secondo bigliettino, su cui specificare la location del rinfresco. Response Card: si tratta di un biglietto – che può essere inserito nella busta delle partecipazioni- su cui gli ospiti dovranno confermare o meno la propria presenza . Va quindi specificata nell’intestazione anche una data entro cui gli invitati dovranno far recapitare la loro risposta.

si tratta di un biglietto – che può essere inserito nella busta delle partecipazioni- su cui gli ospiti dovranno . Va quindi specificata nell’intestazione anche una data entro cui gli invitati dovranno far recapitare la loro risposta. Programma della cerimonia : è un documento su cui trascrivere tutti gli eventi che si svolgeranno in giornata. Solitamente sono inclusi anche un piccolo messaggio di benvenuto e i nomi di tutte le persone coinvolte nel rito.

: è un documento su cui trascrivere tutti gli eventi che si svolgeranno in giornata. Solitamente sono inclusi anche un piccolo messaggio di benvenuto e i nomi di tutte le persone coinvolte nel rito. Segnaposto: sono delle piccole targhette con il nome degli ospiti utilizzate per aiutarli a trovare la propria seduta durante il ricevimento.

sono delle piccole targhette con il nome degli ospiti utilizzate per aiutarli a trovare la propria seduta durante il ricevimento. Menù : anche se nei matrimoni etici i QR code vanno per la maggiore, gran parte degli sposi preferisce affidarsi ad un menù cartaceo su cui includere le portate del pranzo. E’ bene specificare anche gli ingredienti che compongono le varie ricette, soprattutto qualora ci fossero ospiti con particolari intolleranze alimentari.

: anche se nei matrimoni etici i QR code vanno per la maggiore, gran parte degli sposi preferisce affidarsi ad un menù cartaceo su cui includere le portate del pranzo. E’ bene specificare anche gli ingredienti che compongono le varie ricette, soprattutto qualora ci fossero ospiti con particolari intolleranze alimentari. Etichette per le bomboniere : sono un’ottima soluzione per personalizzare il presente pensato dagli sposi per i propri ospiti.

: sono un’ottima soluzione per personalizzare il presente pensato dagli sposi per i propri ospiti. Biglietti di ringrazimento: possono essere spediti dagli sposi agli invitati per ringraziarli per la loro partecipazione all’evento e per il regalo di nozze ricevuto. Devono quindi necessariamente includere il nome del destinatario e qualche riga di ringraziamento.

Che stile scegliere per la wedding stationery

È importante che la wedding stationery risulti in linea con gli altri particolari della cerimonia matrimoniale. Il primo elemento da considerare, quindi, è la palette di colori, che deve riflettere le nuance scelte per le altre decorazioni nuziali. Nel caso di un matrimonio invernale potreste ad esempio optare per il dorato o l’argento, da abbinare al classico bianco in tutte le sue varianti. Divertitevi invece a giocare con i colori più accesi nel caso di etichette o buste, o, qualora siate degli appassionati, pensate anche ad un logo personale da stampare su tutto il materiale della vostra stationery.

Altrettanto importante è il font, che dovrà essere lo stesso per tutte la card e i biglietti da voi preparati, così da mantenere un aspetto omogeneo ed elegante. In quanto allo stile della wedding stationery, è importante che rispetti quello del matrimonio: nel caso di una cerimonia formale ed elegante, ad esempio, anche partecipazioni e menù dovranno avere un’immagine ricercata e formale, mentre per un matrimonio minimal non ci sarà bisogno di composizioni estremamente eleborate.

Discorso analogo nel caso di nozze a tema: in questo caso, potrete impreziosire con fantasie e disegni il vostro angolo cartoleria. Pensate ad esempio a dei fiori nel caso di un matrimonio cottagecore, o a piccole conchiglie e stelle marine per delle nozze in spiaggia. Come in tutti i casi, sono infatti i dettagli a fare la differenza.