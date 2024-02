Che cos’è un engagement party e come si organizza

Dagli invitati alla location, passando per il menù: scoprite cos’è un engagement party e come organizzarne uno

Fonte: iStock L’engagement party di una coppia

Un engagement party è una festa di fidanzamento ufficiale che gli sposi organizzano per annunciare ad amici e parenti l’imminente “sì”. Si tratta di un’usanza americana resa popolare da film e serie tv che, lentamente, sta prendendo piede anche in Italia. Questa cerimonia rappresenta il momento perfetto per stappare champagne, mostrare orgogliosi il proprio anello di fidanzamento e bandire ufficialmente l’inizio della wedding season. Ma cos’è esattamente un engagement party? E come si organizza? Scopritelo in questa guida.

Che cos’è un engagement party

Nata Oltreoceano, la tradizione dell’engagement party si sta facendo largo anche tra gli sposi del Belpaese. Si tratta, in poche parole, di una festa di fidanzamento pensata per annunciare l’imminente “sì” di una coppia. La cerimonia è allestita subito dopo la fatidica proposta di matrimonio, ed è la cornice perfetta in cui famiglie ed amici si riuniscono per festeggiare la nuova vita insieme dei futuri sposi. La serata marca l’inizio della wedding season, ovvero di tutte le celebrazioni correlate ai fiori d’arancio, ed è caratterizzata da un’atmosfera gioiosa e conviviale.

Non ci sono regole su come debba svolgersi la festa, ma tendenzialmente sposi ed ospiti trascorrono alcune ore gustando prelibate pietanze, ballando o giocando. Per quanto riguarda le tempistiche, l’evento viene organizzato di solito alcuni mesi prima delle nozze, mentre per la location gli sposi possono far ricadere la scelta su ristoranti, pub o anche organizzare un ricevimento tra le mura della propria abitazione.

Perché si celebra l’engagement party

L’engagement party è un’ottima occasione per presentare famiglie ed amici degli sposi, soprattutto se la lista di invitati è la stessa del matrimonio. L’obiettivo della festa è quello di celebrare l’inizio di un nuovo capitolo nella vita della coppia, in modo più informale rispetto al matrimonio.

Quando si svolge la festa di fidanzamento

La festa di fidanzamento viene organizzata subito dopo la fatidica proposta di matrimonio, per annunciare ad amici e parenti i fiori d’arancio. Tendenzialmente l’evento si svolge con qualche mese di anticipo rispetto alle nozze.

Come organizzare un engagement party

La tradizione vuole che gli engagement party siano organizzati dai genitori della sposa per annunciare il fidanzamento della ragazza alla famiglia. Se in passato questo evento era piuttosto formale, oggi ha invece assunto le sembianze di una vera e propria festa, pensata per far conoscere le famiglie dei futuri sposi. In molti casi si tratta quindi di un party informale, motivo per cui alcune coppie scelgono di trasformarlo in un tranquillo aperitivo pre-nozze.

Se state pensando di organizzare un engagement party, ci sono comunque una serie di particolari e dettagli da curare per la piena riuscita della festa. Prima di procedere con la check-list dell’evento, è fondamentale decidere il grado di formalità della cerimonia: è infatti da questo fattore che dipenderanno anche la scelta della location e delle decorazioni.

Chi invitare alla festa

Esattamente come tutte le feste prima delle nozze, inclusi addio al nubilato e bridal shower, gli ospiti dell’engagement party devono necessariamente apparire anche sulla guest list di matrimonio. Rispetto ai fiori d’arancio si può comunque scegliere di limitare il numero di invitati.

Almeno un mese prima della serata provvedete a spedire le partecipazioni. Includete anche una RSVP card, così da riuscire ad ottenere per tempo un numero esatto di partecipanti. La formalità degli inviti dipenderà ovviamente dallo stile dell’evento da voi allestito. Non è tuttavia necessario che le partecipazioni dell’engagement party siano in tema con la wedding stationery del matrimonio, quindi scegliere il tema che preferite.

Quale location selezionare

Gli engagement party si svolgono solitamente subito dopo la proposta di matrimonio e circa tre mesi prima della data prevista per le nozze. Assicuratevi quindi con il dovuto anticipo che la location dei vostri sogni sia disponibile nella data da voi prescelta.

La cornice della cerimonia va selezionata in base al numero di ospiti e allo stile dell’evento. Se state pensando ad un ricevimento formale potete far ricadere la scelta su una villa o un ristorante esclusivo. Qualora invece abbiate in mente di allestire una festa low profile potete optare per il giardino della vostra abitazione rivolgendovi ad un catering.

Come scegliere le decorazioni

Una volta risolte le questioni logistiche, potrete concentrarvi sulle decorazioni. Anche in questo caso, sarete voi a decidere se puntare su un allestimento minimal o su addobbi più sofisticati. Poiché il focus del party è la celebrazione dell’amore di una giovane coppia, puntate su un’estetica ed una palette che possano creare un’atmosfera gioiosa.

Potreste ad esempio decorare i tavoli con fiori e candele per animare la location, oppure nel caso di feste all’aperto anche delle luci potrebbero aiutarvi a rendere tutto più romantico. Non è necessario che le decorazioni rispettino lo stesso tema dei fiori d’arancio. Soprattutto se avete pensato per il vostro grande giorno ad un effetto sorpresa.

Consigli per il menù

Poiché una festa di fidanzamento si svolge di solito nell’arco di più ore, è importante pensare ad un buffet con cui intrattenere gli ospiti. Per un cocktail serale, ad esempio, predisponete appetizer o stuzzichini a base di formaggi, carne e cruditè. Se avete pensato invece ad una cena formale, è necessario stilare un menù che includa più portate, alternando carne e pesce per accontentare tutti gli ospiti.

L’unico must, qualunque sia il tipo di cerimonia che abbiate scelto di organizzare, è la torta: proprio come quella nuziale, anche quella di fidanzamento ha un ruolo centrale nella festa, ed è spesso immortalata in un photoshooting.

Che outfit indossare

Prima che la festa di fidanzamento abbia inizio, dovrete pensare ad un outfit ad hoc per la cerimonia. Gli abiti indossati dai festeggiati, ovviamente, dovranno rispettare il livello di formalità del party. Le regole di stile di un engagement party vedono spesso le spose scegliere abiti di colore bianco, come preludio per i fiori d’arancio: qualora optiate per questa soluzione, sono maggiormente consigliati abiti corti o con dettagli oro.

Una valida alternativa è rappresentata dai colori pastello, che riflettono il tema gioioso dell’evento. Non solo le bride to be, ma anche i futuri sposi possono sfruttare l’occasione per sfoggiare un completo dalle nuance vivaci, in contrapposizione a quelli scuri spesso scelti per il sì.