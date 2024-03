Torte nuziali: quali sono i trend nel 2024

Fonte: 123rf Una torta nuziale

Una torta nuziale non è un semplice dessert: con il momento del “taglio” calerà infatti il sipario sulla cerimonia, e si potranno realizzare scatti ironici e divertenti in compagnia dei propri invitati. Nella scelta della loro wedding cake, quindi, gli sposi non possono farsi guidare solo dalla golosità, ma devono necessariamente considerare anche il tema scelto per i loro fiori d’arancio.

Proprio come le decorazioni, infatti, anche il dessert nuziale può essere realizzato in stili e colori differenti. Siete indecisi sulla torta di matrimonio per il vostro imminente “sì”? Ecco quali sono i trend per il 2024.

Torte nuziali: quali sono i trend del 2024

I trend matrimoniali del 2024 restituiscono un’idea di nozze green, personali e fuori dagli schemi. In quanto alle torte, però, secondo gli esperti non si dovrà temere di esagerare: dopo alcuni anni in cui sono state relegate ad un ruolo secondario, le wedding cake stanno infatti vivendo una ritrovata popolarità. Il merito è soprattutto di alcune nozze vip, che hanno sancito un vero e proprio comeback delle torte a piani o multicolor.

Nel 2024, quindi, gli sposi potranno sentirsi liberi di venire meno alle tradizioni per far valere il proprio gusto personale: spazio a nuove palette di colori, gusti e cake design. Senza mai rinunciare, tuttavia, al supporto di un esperto pasticciere: sono infatti proprio i wedding cake baker gli unici in grado di unire ad un’estetica incredibile un gusto deciso o delicato. Ma quali sono i trend in fatto di torte nuziali per il 2024? Ecco qualche idea per voi.

L’intramontabile torta a forma di cuore

Sui social media le torte nuziali a forma di cuore sono tra le più popolari. Un successo riconducibile in gran parte alle loro decorazioni stravaganti e colorate: queste wedding cake, infatti, sono in molti casi guarnite con colori pastello come rosa, viola, giallo, verde o blu, mentre per il topping si ricorre a ciligie rosse per regalare loro un’allure vintage. Una scelta perfetta se amate lo stile massimalista, che si potrebbe adattare molto bene anche a bridal shower o altri tipi di ricevimenti pre-matrimoniali.

Petali e boccioli per la torta bucolica

Le torte floreali sono un vero e proprio evergreen, ma per il 2024 le decorazioni assumeranno un aspetto più astratto ed evocativo che mai. Se in passato la maggior parte degli sposi optava per “cascate” floreali o grappoli di boccioli meticolosamente posizionati, nei prossimi mesi i fiori dovranno invece “spuntare” dalla superficie della torta come se si trattasse del loro habitat naturale. Una scelta perfetta se avete organizzato un matrimonio cottagecore o contate di pronunciare il “sì” nei mesi primaverili ed estivi.

Sofisticata e minimal: la torta nei colori neutri

A metà strada tra le torte minimal e le creazioni ricche di dettagli, ci sono quelle monocromatiche. Affidatevi ad una palette di bianco per rivestire la vostra wedding cake, optando per decorazioni semplici tono su tono: una scelta che lascerà senza fiato i vostri ospiti ed invitati.

Qualora invece non amiate il total white, potete scegliere nuance come champagne, beige e color crema, da mixare tra di loro per un risultato più sofisticato e leggermente distante dalla tradizione.

Nastri e fiocchi per un dessert romantico

I fiocchi non sono solo uno degli accessori per capelli più in voga negli ultimi mesi, ma diventeranno protagonisti assoluti anche sulle wedding cake. Aspettatevi di trovare sulle torte nuziali nastri di tutte le forme e dimensioni, da quelli autentici a quelli realizzati con pasta di zucchero o meringhe.

Fonte: 123rf

Fate ricadere la vostra scelta su questa opzione se state organizzando delle nozze romantiche e dal tocco vintage.

Wedding cake dal sapore unico e ricercato

La vaniglia e il cioccolato non tramonteranno mai, ma nel giorno del vostro “sì” nulla vi vieta di optare per gusti più insoliti ed originali. Se red velvet e millefoglie non fanno per voi, lasciatevi ispirare dai sapori di stagione e dai menù all’avanguardia. Provate, ad esempio, a rischiare con gli accostamenti, affiancando spezie ed erbe, come il coriandolo, a frutti di stagione.

Quali saranno i gusti più gettonati nel 2024? Tra quelli più in voga meritano una menzione speciale matcha e pistacchio, ma anche frutto della passione e yuzu, un agrume giapponese dalle moltissime proprietà benefiche. Non mancheranno, infine, lavanda e burro d’arachidi.

Keep it simple con il classico pan di Spagna

Se preferite un dessert “casual” per il vostro grande giorno, evitate una torta a più strati e concentratevi invece su un soffice pan di Spagna. Se pensate si tratti di un’opzione simile a quella che potreste trovare sugli scaffali di un supermercato vi sbagliate di grosso: nel 2024 anche questo tipo di torta si distingue per le decorazioni studiate, che includono fiori freschi, guarnizioni con crema e altri tipi di dettagli. Inoltre, vista la loro struttura, le torte ad un unico livello non hanno bisogno di un supporto strutturato, e possono essere servite ed impiattate con grande velocità.

La torta extra-large: esagerate con piani e dimensioni

Le wedding cake di grandi dimensioni sono prepotentemente tornate alla ribalta: scegliere una torta con più piani regalerà un aspetto ancor più scenografico al vostro buffet dei dolci. Se siete degli amanti dello stile massimalista, inoltre, potete scegliere di utilizzare stili e colori differenti per ciascun livello del vostro dessert: d’altro canto, quale giorno se non quello del proprio matrimonio può essere indicato per “esagerare”?

Fonte: 123rf

Per giocare con le dimensioni del vostro dolce nuziale potete anche ricorrere a forme particolari: ad una classica torta tonda potreste preferirne una quadrata o rettangolare, così da esser certi che tutti gli ospiti possano assaporarne almeno una fetta.

Increspature e onde per guarnire una torta retr

Per regalare volume e una dimensione unica alla vostra torta di nozze, puntate su guarnizioni e meringhe ondulate. L’ispirazione arriva dalle acconciature molto in voga negli anni ’20, motivo per cui queste wedding cake sono ideali se state organizzando delle nozze in stile art deco.

Questi dettagli aggiungono inoltre alle torte non solo un tocco surreale, ma anche sensuale e femminile, e sono perfette per creare profondità e struttura in tutti i dolci.