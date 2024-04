Lista nozze: idee e consigli per stilarne una

Fonte: iStock Idee per la lista nozze

Scegliere il perfetto regalo per un matrimonio non è mai semplice, motivo per cui molti sposi decidono di affidarsi ad una lista nozze. I wedding registry sono ormai una tradizione molto consolidata, e non sembrano temere crisi: ne esistono infatti di moltissimi tipi, pensati per venire incontro tanto alle esigenze delle coppie più tradizionali, quanto di quelle più moderne.

State pensando anche voi di affidarvi ad una comoda lista nozze? Dagli articola da inserire alle tempistiche per la pubblicazione, ecco qualche consiglio per stilarne una perfetta.

Quali sono i vantaggi di una lista nozze

Le liste nozze sono molto amate tanto dagli invitati di un matrimonio, quanto dagli sposi: grazie a questi preziosi elenchi, gli ospiti saranno infatti certi di acquistare qualcosa di realmente utile per i festeggiati, mentre questi ultimi non si troveranno a fare i conti con doppioni o accessori poco utili. Allo stesso tempo, soprattutto nel caso di liste online, sarà molto semplice tenere nota degli acquisti effettuati da ciascun invitato, rendendo più rapida anche la realizzazione di biglietti di ringraziamento.

Insomma, i vantaggi di un wedding registry sono davvero molti, ma stilarne uno potrebbe rivelarsi particolarmente complicato per una coppia di sposi: i fattori da considerare sono diversi, e oltre alla tipologia di regali da inserire, non bisogna sottovalutare il fattore budget, facendo attenzione a predisporre opzioni per tutte le tasche.

Consigli per stilare una lista nozze perfetta

La lista nozze è ormai un vero e proprio must per molte cerimonie nuziali: esattamente come la scelta dell’abito e della wedding stationery, necessita tuttavia di cura e di un buon margine di tempo per essere redatta nel miglior modo possibile. Il primo consiglio da tenere a mente per ogni coppia che si appresti a stilare una lista di nozze è quello di redigerla insieme: pensate quindi ad articoli che riflettano lo stile di entrambi, e che possano rivelarsi utili per la vostra nuova vita insieme.

Per quanto riguarda la lunghezza dell’elenco, dipenderà ovviamente dal numero di ospiti per la cerimonia: pensate ad almeno un’opzione per ciascun invitato, ed aggiungetene una decina extra, così che tutti possano avere un margine di scelta. Un ulteriore fattore da considerare, come già spiegato, è quello del budget: proponete articoli per tutte le tasche, assicurandovi che anche chi abbia intenzione di omaggiarvi con un “piccolo pensierino” abbia delle opzioni a sua disposizione. Secondo gli esperti, la selezione perfetta dovrebbe includere regali che vadano dai 30 ai 600 euro ed oltre.

Nel caso in cui abbiate inserito la lista di nozze nel vostro sito di matrimonio, e quindi l’abbiate redatta in versione digitale, potrete anche “differenziare” le varie sezioni del documento, ordinando gli articoli per tipo o per budget. Molti sposi, inoltre, decidono di posizionare le proprie “Top Choice” in cima alla lista, così da informare anche gli ospiti su quali siano le proprie preferenze e su quali siano le opzioni prioritarie.

Assicuratevi inoltre che gli articoli scelti possano essere spediti agevolmente al vostro indirizzo, così che amici e parenti non debbano preoccuparsi di consegne e spedizioni. Infine, qualche appunto sulle tempistiche: la lista nozze dovrebbe essere pubblicata almeno tre mesi prima del sì, e secondo gli esperti dovrebbe rimanere attiva anche per alcuni mesi dopo il matrimonio, così da dare la possibilità anche ai più ritardatari di omaggiarvi con un presente.

Cosa aggiungere in una lista nozze: idee e consigli

In ogni lista nozze che si rispetti, gli sposi non potranno fare a meno di inserire tanto oggetti utili per la loro nuova vita matrimoniale, quanto accessori che possano rappresentare al meglio il loro legame e la loro storia d’amore. Ma quali sono gli articoli che non possono assolutamente mancare?

Oggetti di uso quotidiano : quali accessori per la cucina vi serviranno per cucinare alle perfezione la vostra ricetta preferita? Quali invece continuate a chiedere in prestito ad amici e genitori? Qualunque sia la risposta a queste domande, figurerà benissimo nella vostra lista nozze.

: quali accessori per la cucina vi serviranno per cucinare alle perfezione la vostra ricetta preferita? Quali invece continuate a chiedere in prestito ad amici e genitori? Qualunque sia la risposta a queste domande, figurerà benissimo nella vostra lista nozze. Oggetti che rispecchiano il vostro stile : pensate al tipo di estetica che meglio si adatti ai vostri gusti, oppure ai colori e alle trame che possano impreziosire e valorizzare ulteriormente il vostro arredamento. Cercate quindi articoli di questo tipo, inclusi quadri e tappeti pregiati, e non fatevi problemi ad inserirli nel wedding registry.

: pensate al tipo di estetica che meglio si adatti ai vostri gusti, oppure ai colori e alle trame che possano impreziosire e valorizzare ulteriormente il vostro arredamento. Cercate quindi articoli di questo tipo, inclusi quadri e tappeti pregiati, e non fatevi problemi ad inserirli nel wedding registry. Articoli pensati per durare nel tempo : un’altra ottima opzione per la vostra lista, è rappresentata da oggetti ed utensili pensati per non essere sostituiti facilmente, anche se costosi. Oltre agli immancabili elettrodomestici ed utensili per la cucina, pensate anche a mobili e, ovviamente, gadget tech di ultima generazione.

: un’altra ottima opzione per la vostra lista, è rappresentata da oggetti ed utensili pensati per non essere sostituiti facilmente, anche se costosi. Oltre agli immancabili elettrodomestici ed utensili per la cucina, pensate anche a mobili e, ovviamente, gadget tech di ultima generazione. Accessori che riflettono la vostra relazione: riservare uno spazio alle vostre passioni ed hobby sulla lista nozze è sempre una buona idea. Gli invitati adoreranno omaggiarvi con un presente che si adatti perfettamente alla vostra personalità.

riservare uno spazio alle vostre passioni ed hobby sulla lista nozze è sempre una buona idea. Gli invitati adoreranno omaggiarvi con un presente che si adatti perfettamente alla vostra personalità. Opzioni creative: se avete già pensato a completare l’arredamento da soli, potete inserire nel vostro registry altri tipi di beni “immateriali”. Pensate ad esempio a gift card da utilizzare nel vostro store preferito, oppure ad una donazione alla vostra associazione del cuore nel caso in cui abbiate organizzato un matrimonio etico.

se avete già pensato a completare l’arredamento da soli, potete inserire nel vostro registry altri tipi di beni “immateriali”. Pensate ad esempio a gift card da utilizzare nel vostro store preferito, oppure ad una donazione alla vostra associazione del cuore nel caso in cui abbiate organizzato un matrimonio etico. Denaro: potrebbe non essere una pratica molto diffusa, ma nulla vieta agli sposi di inserire all’interno della propria lista di nozze una richiesta di cash gift, da utilizzare per il viaggio di nozze, per l’adozione di un animale domestico o un corso di cucina. Anche in questo caso, consapevoli di aver fatto una scelta di sicura utilità, gli ospiti saranno ben lieti di accontentarvi.

Cosa sarebbe meglio non inserire nella lista nozze

Nella redazione di una lista nozze, è importante anche tenere bene a mente cosa sarebbe meglio non inserire tra le opzioni di regalo. A tal proposito, vi basterà fare mente locale sui tipi di oggetti già in vostro possesso e non particolarmente utilizzati, oppure su quali monili siano stati relegati a scatoloni in soffitta o cantina.

È altrettanto importante non includere regali “strettamente personali” per uno dei due coniugi: abiti, prodotti beauty e make-up sono decisamente più adatti ad un compleanno che ad un matrimonio. Per il vostro wedding registry prediligete invece articoli che possiate apprezzare in due, e che si rivelino utili per la vostra nuova vita insieme.