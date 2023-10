Dai contenuti al budget, scoprite come realizzare una piattaforma digitale in vista delle nozze

Anche le nozze si aprono al mondo digitale: se in fatto di abiti e location le tradizioni continuano ad imperare, le novità più importanti riguardano il modo di informare gli invitati. La nuova tendenza tra le giovani coppie prevede infatti la creazione di un sito web per il matrimonio, da personalizzare in base alle proprie esigenze e allo stile prescelto per la cerimonia. Ma quali sono gli step da seguire per realizzare una perfetta piattaforma nuziale? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Che cos’è un sito web di matrimonio

Un sito web di matrimonio è una vera e propria bacheca digitale in cui gli sposi illustrano ad ospiti ed invitati i particolari e le informazioni principali relative alla loro cerimonia. Si tratta quindi di uno spazio con una funzione prevalentemente comunicativa, ma che può essere arricchito con ispirazioni e dettagli di altro tipo, e personalizzato anche da un punto di vista grafico e visual.

Non è necessario essere degli esperti di informatica per realizzarne uno: passando a setaccio il web troverete diverse piattaforme che mettono a disposizione template e domini con cui costruire il proprio sito in pochi semplici clic.

Cosa scrivere su un wedding website

Non esiste un decalogo del ‘perfetto sito di matrimonio’: gli sposi possono decidere in autonomia che contenuti inserire al suo interno e con quale tempistica immetterli online. Nella maggior parte dei casi, la home page viene riservata ad informazioni generiche sulla cerimonia, a cui si accompagnano sezioni secondarie fotografiche o pensate per interagire direttamente con gli invitati. Di seguito qualche idea per rendere originale, e allo stesso tempo performante, la vostra bacheca digitale di nozze.

Le informazioni essenziali

Le prime cose da scrivere su un sito matrimoniale sono ovviamente le informazioni essenziali della cerimonia, quandi nomi degli sposi, data e location delle nozze. Altri dettagli che possono interessare gli ospiti possono essere il dress code, le direzioni per raggiungere il ristorante e un orario di riferimento per il rito religioso o civile e il ricevimento.

La lista di nozze

E’ molto utile inserire in un sito web di matrimonio la lista nozze degli sposi, con un link all’e-commerce attraverso il quale gli invitati potranno acquistare direttamente il regalo scelto per i futuri coniugi. Un modo perfetto per risparmiare tempo e fatica, e permettere di risolvere in pochi clic una questione particolarmente spinosa.

Un recap della storia d’amore

Per le coppie più romantiche, una sezione della piattaforma digitale può essere riservata ad un capitolo che ripercorra le tappe più importanti della loro storia d’amore. Si può trattare di un racconto scritto, ma la maggior parte dei futuri sposi sceglie di affidarsi ad un album fotografico, in cui siano inseriti i loro scatti più belli. Da aggiornare, ovviamente, anche con le immagini dei fiori d’arancio o dalla serenata pre- matrimoniale.

Comunicare velocemente con gli invitati

Tra le soluzioni più gettonate, c’è quella di includere una lista degli ospiti interattiva e dare la possibilità a ciascun invitato di confermare o meno la propria presenza alla cerimonia. Addio, quindi, a giri di telefonate e lunghe attese: basterà davvero pochissimo per avere un’idea di defezioni e presenze, così da spedire la lista aggiornata direttamente alla location del banchetto.

A tal proposito, molti sposi approfittano della guest list per chiedere agli invitati di segnalare eventuali allergie ed intolleranze alimentari, di cui saranno informati direttamente i ristoratori. Nulla vi vieta, inoltre, di coinvolgerli direttamente nell’allestimento della cerimonia: attraverso sondaggi e test, potranno esprimere la loro preferenza qualora abbiate bisogno di consigli e suggerimenti.

Guestbook digitale

Il guestbook cartaceo è una tradizione di cui molti sposi hanno deciso di fare a meno, e tra le alternative più gettonate, oltre alle varianti audio e creative, c’è quella interattiva: potete adibire una sezione del vostro sito proprio a ‘libro degli ospiti’, così da tenerne una traccia permanente.

Come personalizzare un portale di matrimonio

Visto che anche l’occhio vuole la sua parte, non sottovalutate l’importanza della grafica e dell’aspetto ‘visual’ del sito: esistono decine di pattern e template tra cui scegliere, tutti da personalizzare con i vostri colori e font di scrittura preferiti. Senza mai perdere di vista, ovviamente, il tema della vostra cerimonia: un sito web di un matrimonio in stile minimal, ad esempio, sarà altrettanto semplice ed essenziale, così come lo spazio digitale di una cerimonia fairytale sarà un vero trionfo di colori romantici e trame fiabesche.

Quanto costa un sito di nozze

Un sito web per matrimonio può essere realizzato in modo totalmente gratuito grazie ad alcune piattaforme che mettono a disposizione grafiche e template per gli utenti iscritti. Con un account free, diversi siti specializzati danno accesso a numerose funzioni, che possono arricchirsi di ulteriori dettagli pagando un account, ma i costi sono sempre piuttosto contenuti.

Quali piattaforme utilizzare per creare un sito di matrimonio

Non è necessario essere degli esperti informatici per realizzare un portale di nozze ex novo. In molti casi si può creare un dominio personale selezionando il template che si preferisce tra i modelli messi a disposizione su alcune piattaforme specializzate.

Tra le più utilizzate c’è Matrimonio.com, che permette di creare un sito web gratuito con foto, immagini e numerose sezioni scegliendo tra decine di template di riferimento. Selezionando la versione a pagamento si può anche avere un dominio illimitato. Se non avete problemi con la lingua inglese, invece, potete scegliere anche la versione gratuita messa a disposizione da The Knot. Su questa piattaforma, tra le più amate ed utilizzate in tutto il mondo, gli sposi possono caricare immagini ed elementi interattivi, che si potranno utilizzare anche da smartphone grazie alla funzione mobile.

In alternativa, si può ricorrere alle piattaforme generaliste per creare blog, come WordPress o Tumblr. Partendo quindi dalla classica struttura del diario elettronico, e quindi composto prevalentemente di parti scritte, si possono allegare immagini e link per renderlo colorato ed accattivante. Qualunque sia la vostra scelta, ricordate di rendere il dominio facilmente rintracciabile: in molti casi, gli sposi scelgono per comporre l’URL i rispettivi nomi di battesimo, così che anche gli invitati meno abituati alla tecnologia possano utilizzare il portale con facilità.