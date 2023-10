Fonte: iStock Un ospite firma il guestbook di matrimonio

Il libro ospiti degli ospiti di un matrimonio è una tradizione irrinunciabile per tutti gli sposi che vogliano conservare un ricordo scritto del loro giorno più bello. Un’occasione anche per gli invitati per esprimere un messaggio di vicinanza ed un augurio sincero per una felice vita di coppia ai due festeggiati. Eppure, come tutti i riti nuziali, anche il guestbook può essere reso più moderno ed originale, rispecchiando la personalità e gli interessi dei futuri coniugi.

Se il classico registro cartaceo è decisamente troppo vintage per il vostro stile, nulla vi impedisce di considerare un’alternativa più contemporanea, in linea con il tema della vostra cerimonia. In cerca di suggerimenti? Ecco 15 idee alternative al tradizionale guestbook di matrimonio che potrebbero rivelarsi molto utili.

Come personalizzare un guestbook di matrimonio

In ogni check-list di matrimonio che si rispetti non può mancare un capitolo dedicato al guestbook di nozze. Per dei fiori d’arancio coi fiocchi, infatti, nulla può essere lasciato al caso, e tutti i dettagli devono rispettare lo stile e l’atmosfera della cerimonia. Nel caso di un ricevimento minimal, ad esempio, un sobrio registro si rivelerà più adatto di un volume dalla copertina barocca, così come per delle nozze fairytale il guestbook dovrà somigliare in tutto e per tutto ad un libro delle favole. Nulla vi vieta, inoltre, di sperimentare con alternative ancora più originali, che lasceranno i vostri ospiti senza parole.

Pochissime le ‘regole’ da seguire: oltre alla già citata coerenza con il tema matrimoniale, fate molta attenzione a penne e pennarelli. Soprattutto nel caso in cui amici e parenti debbano apporre le proprie dediche su superfici diverse dalla carta. Inoltre, organizzate tutto con largo anticipo: molte coppie preferiscono infatti destinare il libro degli ospiti ad altri eventi pre-matrimoniali, come l’addio al nubilato o la rehearsal dinner (nel caso di nozze di più giorni), ed è quindi necessario che il materiale per il guestbook sia predisposto ben prima degli altri dettagli nuziali.

15 alternative originali al libro degli ospiti

Stanchi del tradizionale librone di carta su cui amici e parenti sono chiamati ad apporre la firma poco prima del pranzo nuziale? Ecco di seguito 15 idee da replicare per rendere il vostro guestbook di matrimonio unico nel suo genere.

Il guestbook diventa audio

Tra i trend matrimoniali del 2024, il guestbook audio è una soluzione di sicuro effetto. Invece che affidarsi all’inchiostro su carta, gli ospiti potranno recapitare i propri auguri agli sposi grazie ad un registratore vocale, dando la possibilità ai festeggiati di riascoltarli in ogni momento.

Il fascino vintage della macchina da scrivere

Amanti delle atmosfere vintage e retrò? Allestite un angolo ad hoc con tanto di macchina da scrivere con cui i vostri invitati potranno mettere alla prova le proprie abilità dattilografiche. Oltre, ovviamente, a farvi recapitare i loro auguri più sinceri.

Impreziosire una caricatura degli sposi



Un pizzico di ironia fa sempre bene, anche quando si parla di fiori d’arancio. Se siete una coppia rinomata per il sense of humour, affidatevi ad un disegnatore esperto per realizzare una vostra simpatica caricatura, sulla quale gli invitati potranno trascrivere i loro auguri. Con tanto di battuta a corredo.

Dediche su un ceppo di legno

Per un matrimonio in stile cottagecore potete sostituire il guestbook tradizionale con un ceppo di legno, meglio se proveniente da una location cara agli sposi, come il giardino di casa. Gli ospiti possono incidere la propria firma sul tronco per un ricordo letteralmente ‘indelebile’.

Auguri con i clic delle polaroids

Se per realizzare l’album fotografico di nozze potrebbero occorrere anche diversi mesi, le polaroids sono un’opzione perfetta per gli sposi alla ricerca di un’istantanea per ricordare nel modo più semplice possibile i momenti vissuti insieme ai propri cari. Con tanto di dedica sul retro.

Etichette del vino personalizzate

Amanti del buon bere? Unite l’utile al dilettevole disponendo delle ottime bottiglie di vino e sostituendone le etichette con dei fogli bianchi su cui i vostri invitati possano apporre le loro firme.

Message in a bottle

Un modo originale ed avventuroso per raccogliere le dediche dei vostri ospiti: lasciate che ciascuno scriva il proprio messaggio in un foglio di carta da arrotolare e disporre all’interno di una bottiglia. Proprio come in un film.

Una panchina di legno unica nel suo genere

Per delle nozze in stile rustico, gli sposi possono trasformare in ‘libro degli ospiti’ la superficie di una panchina di legno. Installandola successivamente nel proprio giardino di casa, saranno certi di avere sempre con sé un ricordo del loro giorno speciale.

Coperta bianca da colorare

Non sarà il massimo del glamour, ma in una cerimonia intima, riservata a pocchissimi amici e parenti, anche destinare una coperta bianca a scritte e dediche potrebbe rivelarsi un’idea valida e carina.

Conchiglie per tutti i gusti

Se avete intenzione di sposarvi in spiaggia, lasciate che i vostri ospiti scrivano i propri auguri su gusci di conchiglie. Potete disporle in cestini assortiti o vasi colorati, da riutilizzare eventualmente anche nell’arredo della vostra abitazione futura.

Auguri ‘sulla cresta dell’onda’

Anche la superficie di una tavola da surf potrebbe rivelarsi perfetta per immortalare dediche e messaggi di ospiti e parenti. Soprattutto se gli sposi hanno una vera e propria passione per il mare ed hanno organizzato delle nozze a tema.

T-Shirt da personalizzare

Delle classiche t-shirt bianche possono essere facilmente personalizzate con dediche e messaggi grazie a pennarelli ad hoc. Gli sposi potranno sempre decidere di indossarle in occasioni ‘speciali’.

Segreteria telefonica tutta da ascoltare

Preferite le note vocali a quelle scritte? Predisponete un telefono con segreteria annessa in un angolo del ristornate, e lasciate che gli invitati lascino il loro messaggio dopo il classico ‘bip’. Riascoltarli non sarà mai stato così piacevole.

Pinata colorata alternativa

La piñata messicana è un contenitore che, secondo la tradizione, va riempita di dolci e colpita da un giocatore bendato con un bastone. Rileggendo il gioco in chiave nuziale, si possono apporre all’interno della pinata tutti i messaggi di amici e parenti scritti su bigliettini colorati.

Un mappamondo tutto da scrivere

Per i futuri coniugi amanti di viaggi ed avventure, predisporre un mappamondo al posto del tradizionale guestbook potrebbe essere di buon auspicio. Oltre che estremamente originale.