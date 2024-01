Regali di matrimonio: consigli per non sbagliare

Fonte: iStock Regali di nozze

Ricevere un invito per un matrimonio è sempre piacevole, ma porta sicuramente con sé una serie di questioni spinose che ciascun ospite deve risolvere in vista del fatidico ‘sì’. Oltre alle problematiche legate all’ outfit da sfoggiare per la cerimonia, è la scelta del regalo a preoccupare maggiormente gli invitati. I fattori da tenere in considerazione sono infatti molti, e districarsi non è affatto semplice. Meglio un regalo vero e proprio o del denaro? Qual è la cifra giusta da tenere in considerazione? E come muoversi in presenza di una lista di nozze?

L’etichetta, come spesso accade in fatto di fiori d’arancio, in questo caso può rivelarsi un’ottima alleata. Affidarsi alle regole non scritte del galateo nuziale vi aiuterà a scegliere un perfetto regalo di matrimonio: ecco qualche consiglio per non sbagliare.

Consigli per acquistare un perfetto regalo di nozze

Croce e delizia di tutti gli invitati di un matrimonio, il regalo di nozze è un banco di prova con cui amici e parenti di ogni coppia devono confrontarsi. E sono moltissimi i dubbi che assalgono gli ospiti di una cerimonia nuziale quando si tratta di scegliere il ‘presente perfetto’. Non solo la tipologia di articoli da prediligere, ma anche il budget da predisporre per l’acquisto e le tempistiche con cui consegnarlo ai festeggiati. Insomma, una serie di dubbi quasi amletici ai quali, fortunatamente, il galateo non scritto dei fiori d’arancio può aiutarci a trovare una risposta.

Se è vero infatti che spesso amici intimi e familiari stretti si lasciano guidare dall’affetto (e quasi sempre riescono ad adempiere con successo al proprio dovere di invitati), per colleghi e conoscenti la questione potrebbe rivelarsi più complicata da risolvere. In questi casi, affidarsi alla lista di nozze o ai consigli di chi conosce meglio i festeggiati potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione.

Quanto si dovrebbe spendere per un regalo di matrimonio?

Il primo quesito che ci si trova ad affrontare quando si è chiamati a comprare un regalo è: “Quale somma dovrei spendere“? A questa domanda non esiste una risposta universale: il budget varia infatti in base al tipo di relazione che si ha con i futuri sposi. Più si è legati alla coppia, più cospicua sarà la somma da destinare al presente per il fatidico ‘sì’: per un parente prossimo o per una damigella d’onore, ad esempio, la cifra si aggira intorno ai 300 euro, mentre scende tra i 100 e i 200 per colleghi ed amici. Discorso a parte, invece, per i testimoni: spesso chiamati ad acquistare le fedi nuziali per la cerimonia, devono preventivare un budget non inferiore ai 500 euro. I genitori, infine, partecipando attivamente alle spese per le nozze, possono limitarsi ad un regalo simbolico di buon auspicio per i propri figli.

In ogni caso, qualunque sia il rapporto che vi lega agli sposi, non è assolutamente consigliato presentarsi a mani vuote. Anche qualora siate impossibilitati a spendere cifre significative, ripiegate su un regalo che corrisponda alle vostre possibilità finanziarie. Senza dimenticare, ovviamente, di aggiungere un bigliettino di auguri sinceri.

È meglio un regalo materiale o dei soldi?

Regalare soldi agli sposi è un’usanza piuttosto diffusa in molte regioni d’Italia. Spesso, infatti, questa somma è utilizzata per organizzare una mini-moon o saldare gli ultimi conti relativi all’allestimento della cerimonia. In alcuni casi sono proprio i festeggiati a lasciar intendere ai propri ospiti di preferire del denaro ad un regalo materiale. Qualora invece abbiano predisposto una lista nozze, è preferibile optare per uno degli articoli direttamente indicati, rispettando la volontà dei festeggiati.

Quando bisogna comprare e consegnare il regalo?



Anche le tempistiche potrebbero rivelarsi una questione piuttosto spinosa. Secondo l’etichetta nuziale, il regalo andrebbe consegnato agli sposi prima della cerimonia, e non durante il giorno del ‘sì’. Qualora intendiate affidarvi ad una spedizione, quindi, considerate anche eventuali ritardi. Porgere alla coppia il regalo nel corso del rito è una pratica ormai fuori moda, ma se siete decisi a consegnare il presente di persona, assicuratevi che gli sposi abbiano previsto nella location di nozze un angolo dedicato ai presenti ricevuti.

Diverso lo scenario se avete optato per la classica ‘busta’: in tal caso, portare contanti o assegno con sé nel giorno del matrimonio è assolutamente appropriato. Il momento perfetto per consegnarli agli sposi? Al termine della cerimonia, prima di salutarli e lasciarli alla loro nuova vita matrimoniale.

È giusto scegliere un regalo non incluso nella lista di nozze?



Le liste di nozze sono una pratica ormai molto diffusa tra i futuri sposi: permettono infatti di unire l’utile al dilettevole, risparmiando fatiche e dilemmi agli invitati, e assicurando agli sposi di ricevere doni di sicura utilità. Ma che succede se non si ha la possibilità (o semplicemente non si vuole) di acquistare un regalo incluso nella lista? Tendenzialmente, ciascun invitato è libero di effettuare una scelta diversa, ma ci sono alcune occasioni in cui sarebbe meglio attenersi alle indicazioni dei futuri coniugi.

Se siete dei cari amici o delle persone che conoscono molto bene la coppia, e di conseguenza anche i rispettivi gusti e preferenze, potreste avere tutte le carte in regola per selezionare un articolo apprezzato quanto (se non più) di quelli inclusi nella lista di nozze. Soprattutto se avete delle idee originali o avete identificato degli oggetti che pensate riflettano la personalità dei festeggiati. Un’altra occasione in cui potreste ovviamente discostarvi dalle richieste degli sposi, è un eventuale esaurimento degli articoli da loro indicati nella lista di nozze.

Idee per un regalo di nozze

Cosa regalare in vista di un matrimonio? Senza alcun dubbio elettrodomestici ed articoli di lusso per la casa sono una delle soluzioni più apprezzate per gli sposi, che si apprestano presumibilmente ad iniziare la loro vita di coppia in un nuovo nido d’amore. I gioielli sono altrettanto gettonati: se le fedi nuziali sono prerogativa dei testimoni, bracciali, collane o gemelli da polso farebbero la gioia di molte coppie.

Appassionati di tecnologia? Anche in questo caso, la lista è molto lunga, ed include smart watch, smartphone e laptop di ultima generazione. Se invece siete alla ricerca di una soluzione originale, non sottovalutate smart box o idee viaggio: regalare un romantico week end o una spa di coppia aiuterà gli sposi a rilassarsi dopo le fatiche pre-matrimoniali.