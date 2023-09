50 anni di matrimonio: cosa regalare per le nozze d’oro

Fonte: IStock Anniversario 50 anni matrimonio

I 50 anni di matrimonio sono un traguardo di vita molto importante, che merita di essere celebrato in grande stile. Ma cosa regalare a chi si appresta a festeggiare le nozze d’oro? I fattori da tenere in considerazione per scegliere un presente in un’occasione di questo tipo sono molti, primo tra tutti, ovviamente, i gusti e le esigenze dei festeggiati. Nella quasi totalità dei casi si tratta infatti di persone over 70, che hanno quindi interessi e passioni ormai ben sedimentate. Impossibile, inoltre, non considerare fattori come budget e grado di parentela per fare una scelta accurata e non rischiare brutte figure. Siete a corto di idee ed avete appena ricevuto l’invito per un anniversario di 50 anni di matrimonio? Passiamo al vaglio una serie di alternative per scegliere il perfetto regalo per le nozze d’oro.

Come scegliere il perfetto regalo per i 50 anni di matrimonio

Per scegliere un regalo che possa pienamente soddisfare una coppia che si appresta a celebrare 50 anni di vita insieme è importante non tradirne esigenze e gusti. È vero che esistono degli ‘evergreen’ con i quali il margine di errore è molto basso, ma è allo stesso fondamentale cercare di rispettare le preferenze dei festeggiati puntando su proposte originali, e, quando possibile, anche personalizzate in base al loro carattere

Il budget? Non esiste una regola scritta, ma a giocare un ruolo importante è anche il tipo di rapporto che ci lega ai festeggiati. È chiaro che i figli debbano pensare ad un presente più importante rispetto ad amici e conoscenti, per i quali vanno bene anche proposte dal costo decisamente più basso.

I grandi classici con cui è difficile sbagliare

Se siete stati invitati alle celebrazioni per le nozze d’oro di una coppia di amici e non volete correre il rischio di sbagliare, potere puntare su alcune opzioni considerate ormai dei ‘grandi classici’. Le alternative più gettonate includono gioielli e monili preziosi, da regalare in duplice copia per ciascuno dei coniugi. Potrete spaziare tra bracciali, spille e catenine per due, oppure abbinare ad un paio di gioielli per polsini da uomo degli orecchini da donna nello stesso stile.

Amiche della sposa? Una collana importante, con un punto luce o pietre preziose, la farà sicuramente felice, così come un orologio importante potrebbe rappresentare una valida alternativa per il fortunato maritino. Ultima opzione, spesso riservata ai figli, delle nuove fedi nuziali: trattandosi delle nozze d’oro, si consiglia di puntare proprio su una coppia di anelli realizzati nel metallo più prezioso. Con tanto di iniziali incastonate, s’intende.

Regalo per i 50 anni di nozze: le idee personalizzate

I 50 anni di matrimonio sono una tappa importante per una coppia, e testimoniano amore e costanza di due coniugi che sono riusciti a vivere mezzo secolo l’uno accanto all’altra superando ostacoli e difficoltà. Perché, quindi, non celebrare il traguardo omaggiando la storia d’amore dei festeggiati? Una cornice preziosa con uno scatto a cui sono particolarmente legati, o anche un album con i loro ricordi più belli accompagnati da qualche didascalia e frasi pensate ad hoc per l’occasione sarebbero dei regali molto apprezzati, soprattutto da parte dei figli.

Un’alternativa più ironica? Delle t-shirt con i rispettivi volti da indossare, con un pizzico di autoreferenzialità, durante le serate in famiglia. Idea applicabile anche sulle superfici di cuscini, portachiavi e borse. Per celebrare l’amore anche nei piccoli gesti quotidiani.

Idee low budget per tutte le tasche

Se non avete a disposizione un budget molto elevato, ma non volete comunque rinunciare a porgere i vostri auguri con un piccolo presente, potete far ricadere la scelta su indumenti e accessori da cucina. Grembiuli, pantofole o anche accappatoi rigorosamente coordinati potranno rendere ancora più vivace e colorata la quotidianità degli sposi.

Qualora abbiano hobbies o passioni particolari, valutate anche la possibilità di un piccolo kit: una valigetta per il bricolage, degli utensili per il cucito o per il giardinaggio saranno sicuramente molto apprezzati da chi si dedica a queste attività quotidianamente. Infine, in base alle loro preferenze in fatto di drink, anche una coppia di tazze da colazione o di flûte per lo champagne potrebbero rivelarsi una buona idea. Come si suol dire ‘basta il pensiero ‘, anche in queste occasioni.

Effetto sorpresa: i regali più originali per gli sposi

Se i fortunati sposi sono già abbondantemente provvisti di gioielli, gadget e abiti o semplicemente non ne sono grandi estimatori, vi consigliamo di puntare sulle experience più che sui beni materiali. L’opzione più gettonata è ovviamente una romantica fuga per due, che includa trasporti e soggiorno in una località a cui i festeggiati siano molto legati. Qualora non riusciate a scegliere una destinazione, potete puntare su una mini-crociera o, con un budget più ridotto, su una Smartbox: ne esistono molte, anche tematiche, pensate per garantire un’ampia scelta a chi ne faccia uso.

Tra le attività che potrebbero fare la gioia di una coppia, anche una rilassante giornata in spa tra saune e massaggi. Coppia sempre alla ricerca di avventure nuove e stimolanti? Un giro in mongolfiera o qualche ora di equitazione meriterebbero un tentativo senza dubbio alcuno. Così come le varianti ‘acquatiche’, che includono una giornata in barca a vela o in motoscafo. Infine, non sottovalutate il fascino di un servizio fotografico personalizzato: uno shooting di famiglia potrebbe regalare nuovi ed emozionanti ricordi alla già ricca collezione degli sposi.

Gusto e gourmet: i regali per i più golosi

Con il buon cibo non si sbaglia mai, neppure quando si parla di 50 anni di matrimonio. E se i festeggiati sono noti per essere una coppia particolarmente golosa, perché non sorprenderli con una cena gourmet per due in un ristorante stellato? Che sia a base di carne o pesce poco importa: assicuratevi solo che il menù sia di loro gradimento. Se si tratta di persone che preferiscono la vita casalinga, valutate invece l’opzione di uno chef a domicilio per una serata all’insegna dell’assoluto relax.

Moltissime anche le opzioni ‘materiali’, capeggiate da vini e spumanti pregiati per le coppie che amano le bollicine. Ma anche un più tradizionale ‘cesto’ di prelibatezze potrebbe rivelarsi un’ottima a scelta, a patto che decidiate di includere prodotti rinomati o comunque di un certo tipo. Oltre ai classici salumi e formaggi, potreste pensare anche ad una selezione di pietanze esotiche, includendo carni ricercate e condimenti poco noti.