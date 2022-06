Le frasi più belle e emozionanti per 50 anni di matrimonio

Fonte: 123RF I migliori auguri per il 50esimo anniversario di nozze

Una coppia che arriva al 50esimo anniversario di matrimonio festeggia le splendide Nozze d’Oro. Due persone che si amano dal primo giorno in cui si sono incontrate, che hanno coronato il loro sogno sposandosi e che festeggiano questo traguardo così significativo, sanno davvero cosa vuol dire amarsi per tutta la vita. E allora vediamo alcune delle più belle e famose frasi da dedicare per il 50° anniversario di nozze.

Anniversario 50 anni di matrimonio: frasi d’amore

L’amore è una cosa meravigliosa, vuoi dedicare un pensiero speciale alla tua dolce metà per festeggiare questo momento così significativo? E allora leggi di seguito le frasi che DiLei ha selezionato per te, e non dimenticare di dimostrare a tua moglie o tuo marito l’amore che provi:

Avevano appena festeggiato le nozze d’oro e non sapevano passare neppure un istante l’una senza l’altro. (Gabriel García Márquez, L’amore ai tempi del colera)

Tu che per me sei dono amore sorriso casa destino senso e compiutezza. E tutto ciò che sai. (Fabrizio Caramagna)

L’amore non ha un’età in quanto si rinnova sempre. (Blaise Pascal)

Come ho fatto a vivere da solo fin qui, mio piccolo tutto? Senza di te mi vengono a mancare la fiducia, l’entusiasmo per il mio lavoro e i piaceri quotidiani; in sintesi, senza di te la mia vita non è vita. (Albert Einstein, lettera a Mileva Marić)

Il gesto più bello nella vita di due persone è sapersi ancora tenere per mano dopo tanti anni e saper sorridere insieme. (Patrizia Luzi)

L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. (Erich Fromm)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Camminavamo senza cercarci ma sapendo che dovevamo incontrarci. (Julio Cortázar)

T’amo di un amore che non si può concepire che da me solo. (Ugo Foscolo)

Penso che profumi di un odore che mi piacerà per sempre. (Margaret Mazzantini)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo. (Johann Wolfgang von Goethe)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Promettimi che ti vorrai sempre bene come te ne voglio io. (Isabel Allende)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e per tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Se non mi ami tu non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

L’amore è come la pioggia fine che cade in silenzio quasi senza farsi notare ma che è in grado di far traboccare fiumi. (Paulo Coleho)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antonie de Saint-Exupéry)

Amare è essere due in uno: un uomo e una donna fusi come angeli in cielo. (Victor Hugo)

Io sono in te e tu in me, mutui nell’amore divino. (William Blake)

La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole. (André Aciman)

Non esistono distanze quando si hanno ragioni. (Jane Austen)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Se l’aria mi raccontasse di te, vorrei perdermi per sempre nel vento. (Eugenio Montale)

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto. (Nazim Hikmet)

Le domando di trascorrere la vita al mio fianco, di essere il mio secondo io e la mia migliore compagna sualla terra. (Charlotte Brontë)

Ti amo non per ciò che sei, ma per ciò che sono io quando sono con te. (Gabriel García Márquez)

Avevano appena festeggiato le nozze d’oro e non sapevano passare neppure un istante l’una senza l’altro. (Gabriel García Márquez)

Frasi per i 50 anni di matrimonio dei nonni

50 anni di matrimonio, un traguardo meraviglioso, che testimonia un’unione che per tutto questo tempo è cresciuta e si è consolidata, superando gli ostacoli e le difficoltà che la vita pone davanti a tutti. Di seguito trovi una selezione di alcune delle più commoventi frasi che puoi usare per fare gli auguri di anniversario ai tuoi nonni. Puoi usare queste dolci parole, sincere e reali, per arrivare dritto al loro cuore:

Carissimi nonno e nonna, non c’è espressione migliore dell’amore che vi ha unito in questi cinquant’anni di noi, che siamo i vostri nipoti. Grazie per la vita che ci avete regalato e per il meraviglioso esempio che ci avete offerto di quanto l’amore possa superare ogni barriera, anche quella del tempo.

Avete percorso una vita insieme, avete riso insieme, pianto insieme, perfino litigato insieme. Se c’è una parola che esprime il vostro matrimonio questa è proprio “insieme”, e la onorate anche dopo cinquant’anni. Un augurio sincero per le vostre nozze d’oro.

A un nonno e una nonna che festeggiano un anniversario davvero d’oro, ringraziandoli di averci insegnato, in tanti anni, cosa significhi volersi bene.

Oggi, cari nonni, festeggiate le nozze d’oro. Provenite da un’epoca in cui “le cose rotte si aggiustavano, invece di buttarle via” e noi non possiamo che essere più fieri di tutto questo grande insegnamento che si chiama vita. Auguri.

Cari nonna e nonno, vi abbracciamo con particolare affetto in questa vostra festa, che in fondo è anche un po’ la nostra. Grazie perché con la vostra unione avete creato la nostra meravigliosa famiglia, sostenendola e arricchendola d’amore giorno dopo giorno. Con affetto, i vostri nipoti.

Poesie per 50 anni di matrimonio

Non solo frasi d’autore e citazioni famose, ma anche poesie. Quanto è bello vedere due teneri amanti, che si stimano e si vogliono bene da 50 anni. Le Nozze d’Oro sono un traguardo importante, il matrimonio è un atto d’amore e sacrificio, che dura per l’eternità. E allora quale miglior modo di fare gli auguri se non dedicando una poesia? Leggi quelle che abbiamo selezionato per te:

Due amanti felici fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell’erba, lascian camminando due ombre che s’unisco, lasciano un solo sole vuoto in un letto. Di tutte le verità scelsero il giorno: non s’uccisero con fili, ma con un aroma e non spezzarono la pace né le parole. È la felicità una torre trasparente. L’aria, il vino vanno coi due amanti, gli regala la notte i suoi petali felici, hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura. (Pablo Neruda – Due amanti felici)

se taci, taci per amore; se correggi, correggi per amore; se perdoni, perdona per amore; abbi sempre in fondo al cuore la radice dell’amore; da questa radice non possono che sorgere cose buone. Ama e fa’ ciò che vuoi. (S. Agostino – Ama)

Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio, non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mia amata; qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu, mia cara. Non temo il fato perché il mio fato sei tu, mia dolce. Non voglio il mondo, perché il mio, il più bello, il più vero sei tu. Questo è il nostro segreto profondo radice di tutte le radici germoglio di tutti i germogli e cielo dei cieli di un albero chiamato vita, che cresce più alto di quanto l’anima spera, e la mente nasconde. Questa è la meraviglia che le stelle separa. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio. (E. E. Cummings – Per te)

Quando saremo due saremo veglia e sonno, affonderemo nella stessa polpa come il dente di latte e il suo secondo, saremo due come sono le acque, le dolci e le salate, come i cieli, del giorno e della notte, due come sono i piedi, gli occhi, i reni, come i tempi del battito i colpi del respiro. Quando saremo due non avremo metà, saremo un due che non si può dividere con niente. Quando saremo due, nessuno sarà uno, uno sarà l’uguale di nessuno e l’unità consisterà nel due. Quando saremo due cambierà nome pure l’universo diventerà diverso. (Erri De Luca – Due)

Lascia che quelli che sono protetti dagli astri si vantino di pubblici onori e titoli superbi,

Mentre io, che gli astri escludono da tali trionfi,

Godo in disparte di ciò che più adoro;

I favoriti dei Principi esibiscono i loro petali

Come calendule che li volgono sempre al sole,

Ma dentro di loro si seppellisce il loro splendore

Quando splendido muoiono a un semplice accigliarsi.

L’affaticato eroe celebre per la sua possanza,

Sconfitto una volta dopo mille vittorie,

È presto cancellato dal libro d’onore

E si dimentica quello per cui ha combattuto.

E dunque felice me, che amo e sono amato Da chi non posso cancellare e cancellarmi non può. (Shakespeare – sonetto XXV)

Mentre io, che gli astri escludono da tali trionfi, Godo in disparte di ciò che più adoro; I favoriti dei Principi esibiscono i loro petali Come calendule che li volgono sempre al sole, Ma dentro di loro si seppellisce il loro splendore Quando splendido muoiono a un semplice accigliarsi. L’affaticato eroe celebre per la sua possanza, Sconfitto una volta dopo mille vittorie, È presto cancellato dal libro d’onore E si dimentica quello per cui ha combattuto. E dunque felice me, che amo e sono amato Da chi non posso cancellare e cancellarmi non può. (Shakespeare – sonetto XXV) Avete navigato per 50 anni,

ancorati l’uno all’altra,

incontrato tempeste e isole incantate,

scrigni pieni di lacrime e pietre preziose.

Ora, approdati a immensità d’oro,

potete far festa e bere il nettare della vita. Tra le vostre dita,

avete portato l’anello della fedeltà,

cogliendo petali e spine.

Gli anni sono volati,

la terra ha compiuto le sue elissi,

le corone sono cadute,

ma voi siete ancora qui a perdervi nel balsamo dell’amore!

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint Exupéry)

ancorati l’uno all’altra, incontrato tempeste e isole incantate, scrigni pieni di lacrime e pietre preziose. Ora, approdati a immensità d’oro, potete far festa e bere il nettare della vita. Tra le vostre dita, avete portato l’anello della fedeltà, cogliendo petali e spine. Gli anni sono volati, la terra ha compiuto le sue elissi, le corone sono cadute, ma voi siete ancora qui a perdervi nel balsamo dell’amore! L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint Exupéry) 50 anni son volati via

e l’amore dietro di voi ha lasciato una lunga scia

il vostro sogno di vita assieme si è potuto avverare

e la vostra storia d’amore è la stella più bella in cielo a brillare

Siete un luminoso faro nella notte buia

che illumina la strada che conduce all’Amore

per chi l’Amore non ha ancora vissuto.

L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo.

(Erich Fromm)

50 anni di matrimonio: frasi religiose

Il matrimonio è uno dei sacramenti che è stato istituito da nostro Signore Gesù Cristo, ed è quello che stabilisce la santa e indissolubile unione tra due persone che si giurano amore per l’eternità. Il matrimonio dà a una coppia la grazia di amarsi l’un l’altro santamente e di allevare cristianamente i figli. Nella Bibbia e nel Vangelo troviamo molti passi profondi per augurare il meglio a due coniugi che festeggiano i loro 50 anni di nozze.

Le più belle frasi religiose per i 50 anni di matrimonio, tratte dalla Bibbia e dal Vangelo:

Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive; ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. (Romani 7:2)

Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei… Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama sé stesso. (Efesini 5:25,28)

Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch’esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. (Pietro 3:7)

E se vi arrabbiate, attenti a non peccare: la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole. (Efesini 4:26)

Siate sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l’un l’altro con amore; cercate di conservare per mezzo della pace che vi unisce, quella unità che viene dallo Spirito Santo. (Efesini 4:2,3)

Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri. (Ebrei 13:4)

Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che rapporto c’è tra la giustizia e l’iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? (Corinzi 6:14)

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». (Marco 10: 1-12)

Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. (Matteo 5:32)

Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due ma un unico essere. Perciò l’uomo non separi ciò che Dio ha unito. (Matteo 19:5,6)

E infine, dalla lettera di San Paolo ai Corinzi:

L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso. L’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore. L’amore non prova soddisfazione per i peccati degli altri ma si delizia della verità. È sempre pronto a scusare, a dare fiducia, a sperare e a resistere a qualsiasi tempesta.