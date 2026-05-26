Tommaso Paradiso si sposa, data e location del matrimonio

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni pronti alle nozze: svelata la data e la location del matrimonio. E non mancherà la piccola Anna, la figlia della coppia

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Getty Images Tommaso Paradiso con Carolina Sansoni

Fiori d’arancio all’orizzonte per Tommaso Paradiso e la sua Carolina Sansoni. Dopo mesi di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, emergono ora nuovi dettagli sulle imminenti nozze della coppia. Sarà un matrimonio d’estate, alla presenza degli affetti più cari e soprattutto della piccola Anna, la figlia del cantante e della sua dolce metà nata un anno fa.

Quando e dove si sposa Tommaso Paradiso

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni pronunceranno il fatidico sì il prossimo sabato 13 giugno. Per celebrare il loro amore, la coppia avrebbe scelto una delle mete più romantiche e suggestive d’Italia: l’Argentario, località da anni amatissima dai Vip per la sua atmosfera esclusiva e riservata.

La notizia arriva a pochi mesi dalla conferma ufficiale delle nozze, avvenuta dopo la partecipazione dell’ex leader dei TheGiornalisti al Festival di Sanremo 2026. Per l’artista romano si è trattato della sua prima avventura sanremese, dove ha lasciato il segno con la canzone I Romantici diventata velocemente una hit. Ora un altro importante passo, pronto a segnare il suo privato.

L’amore di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Quella tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni è una relazione che negli anni ha conquistato il pubblico per la sua discrezione e autenticità. I due stanno insieme dal 2017 e, secondo quanto raccontato in più occasioni, tutto sarebbe nato da un vero e proprio colpo di fulmine.

Il primo incontro sarebbe avvenuto durante una partita di calcio. Da quel momento, il legame tra il cantante romano e l’imprenditrice sarebbe cresciuto lontano dai riflettori, consolidandosi anno dopo anno fino a diventare una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano.

A rendere ancora più speciale la loro storia è stato l’arrivo della figlia Anna, nata nell’aprile del 2025. Un evento che ha segnato profondamente la vita di Paradiso e Carolina e che avrebbe rafforzato ulteriormente il desiderio di costruire una famiglia.

Chi è Carolina Sansoni

Romana, classe 1992, Carolina Sansoni lavora nel settore della comunicazione digitale ed è la fondatrice dell’agenzia Talk in Pills. Nel 2026 ha venduto il progetto al gruppo Starting Finance, mantenendo però un ruolo creativo.

Nel suo curriculum studi in Fashion business alla Marangoni di Londra e diverse esperienze nel settore moda, da Stella McCartney a Tom Ford e poi la società di consulenza Kpmg, con una breve parentesi nell’e-commerce con Denoise, piattaforma editoriale per talenti emergenti.

Accanto a Paradiso dal 2017, ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori che spesso accompagnano la vita di Tommaso. Poche apparizioni pubbliche e contenuti condivisi sui social testimoniano la volontà della coppia di preservare la propria privacy.

I due convivono da tempo a Fiumicino, alle porte di Roma, insieme ai loro due cani Ugo e Pina. Il cantautore, intervistato qualche tempo fa da Io Donna, aveva rivelato che la sua compagna era stata la musa ispiratrice del brano Questa nostra stupida canzone d’amore.

“Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli – ha ribadito parlando della sua dolce metà – Partono da una vera passione”.