Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano dopo Sanremo 2026

IPA Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Fiori d’arancio all’orizzonte per Tommaso Paradiso. L’ex leader dei The Giornalisti sarebbe pronto a giurare amore eterno alla sua compagna storica, Carolina Sansoni. Il sì dovrebbe arrivare dopo il Festival di Sanremo: un’esperienza importante per il cantante che, prima d’ora, non ha mai partecipato alla kermesse musicale.

Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni dopo Sanremo

Tommaso Paradiso sarebbe pronto a coronare la sua storia d’amore con Carolina Sansoni. L’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair: la data cerchiata sul calendario sarebbe quella di giugno 2026.

Dunque, qualche mese dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone I Romantici, che segna il debutto di Paradiso sul palco dell’Ariston. Un palco importante che Paradiso ha sempre evitato fino ad oggi.

“Sarò a Sanremo per questa canzone, che poi è una dedica a qualcuno e perché penso che sia arrivato il momento giusto di esserci. – ha fatto sapere – Ho fatto un percorso lunghissimo, di alti e bassi, e penso di essere pronto per questo passo”.

Carolina Sansoni è la compagna con cui il cantautore romano fa coppia da quasi dieci anni. Ad oggi, però, non ci sono conferme ufficiali né annunci sui social, né dettagli sulla cerimonia o sulla location.

Due anni fa, in una delle poche interviste in cui aveva parlato della compagna, Paradiso la definiva già “mia moglie”, descrivendola come uno “stabilizzatore d’umore”, un punto fermo e una fonte di serenità e ispirazione. Alla luce delle voci attuali, le parole dell’artista suonano oggi come un piccolo anticipo di ciò che potrebbe accadere.

L’impressione è che l’evento possa rispecchiare lo stile della coppia, discreto e lontano dal clamore mediatico.

Chi è Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso

Romana, classe 1989, Carolina Sansoni lavora nel settore della comunicazione digitale ed è la fondatrice dell’agenzia Talk in Pills.

Nel suo curriculum studi in Fashion business alla Marangoni di Londra e diverse esperienze nel settore moda, da Stella McCartney a Tom Ford e poi la società di consulenza Kpmg, con una breve parentesi nell’e-commerce con Denoise, piattaforma editoriale per talenti emergenti.

Accanto a Paradiso dal 2017, ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori che spesso accompagnano la vita di Tommaso. Poche apparizioni pubbliche e contenuti condivisi sui social testimoniano la volontà della coppia di preservare la propria privacy.

Nel 2025 sono diventati genitori della piccola Anna, gestendo la notizia con discrezione: nessuna copertina, nessun racconto quotidiano sui social. Un approccio che li distingue da molte coppie dello showbiz italiano e che rende ogni indiscrezione sulla loro vita privata ancora più rilevante, proprio perché le informazioni che li riguardano sono rare.

I due convivono da tempo a Fiumicino, alle porte di Roma, insieme ai loro due cani Ugo e Pina. Il cantante, intervistato qualche tempo fa da Io Donna, aveva rivelato che la sua compagna era stata la musa ispiratrice del brano Questa nostra stupida canzone d’amore.

“Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli – diceva parlando della sua dolce metà – Partono da una vera passione”.