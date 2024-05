Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso

Fonte: IPA Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso, il celebre cantautore italiano ed ex frontman dei TheGiornalisti, vive un’intensa storia d’amore con Carolina Sansoni. Carolina, nata a Roma nel 1989, è una brillante imprenditrice che ha ispirato una delle canzoni più famose di Paradiso, “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Il loro primo incontro è avvenuto durante una partita di calcio, un momento che Paradiso ricorda con grande affetto.

Un legame speciale che va oltre la musica

Dopo l’addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha intrapreso con successo la carriera da solista. All’inizio, i fan hanno vissuto la separazione come un lutto, ma presto hanno compreso la serietà del suo nuovo percorso e si sono innamorati delle sue nuove canzoni. Molto del merito va anche alla sua fidanzata, Carolina Sansoni, che è diventata la sua musa ispiratrice.

Tommaso Paradiso ha spesso parlato del suo legame con Carolina Sansoni, evidenziando quanto sia unico il loro rapporto. ” Non mi ha mai considerato per un secondo come quello che sta sul palco. Sente le mie canzoni ed è anche molto critica spesso. Ho scritto parecchie canzoni per lei, le ho dedicato un disco, Love”, ha affermato Paradiso.

Carolina Sansoni vive a Fiumicino, Roma, insieme al fidanzato Tommaso Paradiso e ai loro adorati cani, Ugo e Pina. In un’intervista a Io Donna, Paradiso ha dichiarato: “Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli. Partono da una vera passione.”

Chi è Carolina Sansoni

Carolina Sansoni non è, ovviamente, solo la compagna di Tommaso Paradiso, ma è prima di tutto una professionista di grande talento. È la fondatrice dell’agenzia “Talk in pills” e ha una vasta esperienza nel settore della moda, del marketing e della pubblicità. Dopo il liceo a Roma, si è trasferita a Londra per studiare Comunicazione & Marketing, specializzandosi poi in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra. Ha inoltre conseguito un master in International Business presso l’Hult International Business School.

Una carriera nel mondo pubblicitario e del marketing

Carolina Sansoni ha iniziato la sua carriera nel settore commerciale di un’agenzia pubblicitaria, dopo aver lavorato per un periodo in Kpmg. È anche collaboratrice di Vanity Fair. Con una passione per il design e la moda, ha fondato la start-up Denoise Design, un e-commerce che promuove designer emergenti. La sua carriera e il suo stile di vita dinamico l’hanno resa una figura di rilievo nel mondo dell’imprenditoria e della moda.

Una coppia amata e seguita

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio. Condividendo una passione per i viaggi e gli animali, hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra. In un’intervista a Cosmopolitan, Tommaso ha riflettuto sulla sua felicità, affermando: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport. Abbiamo creato un sistema per cui vale la pena vivere ancora. Ed è a queste che mi aggrappo. Il mio quotidiano.”

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni formano una delle coppie più seguite e ammirate in Italia. Il loro amore va oltre la musica, radicandosi nella vita quotidiana e dimostrando che l’armonia tra il cantante e l’imprenditrice è reale. Carolina non solo ispira le canzoni di Tommaso, ma lo supporta e lo critica in modo costruttivo, contribuendo alla sua crescita artistica e personale.