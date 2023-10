Tommaso Paradiso e la sua “Sensazione stupenda” dopo i Thegiornalisti

Fonte: Getty Images Tommaso Paradiso

Una carriera particolare quella di Tommaso Paradiso. Partito come frontman dei Thegiornalisti, band romana che si è formata nel 2009 e che nel 2016 ha letteralmente fatto cantare l’Italia con l’album Completamente Sold Out, nel 2019 decide di cambiare rotta, intraprendendo l’avventura da solista nonostante la tristezza e il disappunto dei fan. Ma il cantante romano ha continuato a sfornare un successo dopo l’altro, passando da un periodo di Felicità Puttana, a uno più calmo: una Sensazione stupenda, come recita il titolo del suo ultimo album.

Tommaso Paradiso, “Sensazione stupenda” (quasi) senza Thegiornalisti

Superata la soglia dei 40 anni, Tommaso Paradiso vive una vita più lenta, ma non meno soddisfacente. È proprio questo il significato di Sensazione stupenda, il suo secondo album da solista uscito il 6 ottobre 2023. In un’intervista a Vanitiy Fair, l’ex frontman dei Thegiornalisti racconta che nell’album sono racchiuse le cose che più ama: Roma, i suoi affetti, gli Oasis, Camilleri, Pino Daniele, ma anche l’estate, le spiagge e i ritornelli tutti da cantare.

Un album diverso rispetto a quelli fatti insieme ai Thegiornalisti, probabilmente anche dovuto a una maturità e a una visione della vita differente. La sua Sensazione stupenda “È complicata perché nasce da un momento di orrore, di terrore. Grazie a tanti anni di terapia sono riuscito a trasformare quello che di brutto stavo provando in una sensazione stupenda. Mi sono seduto all’inferno e ho detto ‘ho paura, aiutatemi’”. Una visione della vita completamente diversa rispetto agli anni in cui cantava a squarcia gola Felicità puttana, più lenta, più consapevole: “Felicità puttana è un periodo vissuto nell’hype più totale, quando tutto gira bene. Una bella serata che non finisce mai, tre anni di hangover in cui però godi. A 40 anni, invece, va tutto più lento. Ma sensazione stupenda e felicità puttana sono due stati d’animo che devono interagire, non puoi scegliere tra il bianco e il nero”.

Il cantante non rinnega nulla di quello che è stato. La scelta di prendere la propria strada e di slegarsi dai Thegiornalisti e tutto quello che è venuto dopo. Con la sua vecchia band pare non esserci rancore: dal 16 novembre partirà infatti il nuovo tour di Tommaso Paradiso e insieme a lui, sul palco, suonerà anche Marco Rissa, ex chitarrista del gruppo. “Con Marco non ci siamo mai allontanati, in realtà. Sarebbe dovuto già succedere, ma poi è scoppiata la pandemia. Prima dello scioglimento del gruppo, Marco mi aveva detto: ‘Qualunque cosa accadrà nelle nostre vite, a me piacerà sempre suonare con te perché abbiamo un legame molto forte’. Non l’abbiamo fatto vedere sui social, ma ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo molto bene e a me fa molto piacere che lui torni a suonare la chitarra nei miei concerti. Sul palco avrò due chitarre elettriche ed è sempre stato un mio sogno. Sono davvero molto contento, ma tutto questo non c’entra niente con la reunion dei Thegiornalisti. Non è nei progetti.”

Tommaso Paradiso: l’amore per la musica, Carolina e il no a Sanremo

Tommaso Paradiso si è sempre fatto vedere come un romantico tormentato, che regala sensazioni malinconiche in ogni suo pezzo. Anche in Sensazione stupenda, il cantante non ha nascosto il suo sentimento d’amore verso la musica, che per lui è una vera e propria cura. “Questo album mi ha fatto uscire dalla scatola di casa, ho rivisto il mondo, abbracciato gli amici. Sono molto affezionato al concetto foscoliano secondo cui l’arte, in qualsiasi sua forma, conserva la memoria di ciò che accade nelle nostre vite. Noi non esisteremo più, a un certo punto, ma le canzoni dei Beatles rimarranno”. A accompagnarlo nel suo percorso artistico e nei suoi testi c’è sempre Carolina, la sua fidanzata storica e altro grande amore della sua vita: “Carolina influisce sempre sulle mie canzoni. Lei sopporta me, sopporta la mia vita, mi ama in maniera incredibile. Quando penso a lei, sono sempre molto emozionato. È una sensazione stupenda, lei, nella mia vita, non ne posso fare a meno.”

Un amore forte quello per la musica, che insieme a Carolina gli regala la forza e le energie per vivere e far vivere emozioni sul palco ogni volta che tiene in mano un microfono. Nonostante questo, il cantante ha svelato a Vanity Fair che partecipare a un evento che celebra la musica come Sanremo non è tra gli obiettivi a cui puntare: “A me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore. Non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare.”