Test: Come sarà il tuo abito da sposa?

Tradizionale o insolito, sexy o casto, l'abito per il "sì" deve adattarsi alla perfezione al tuo mood e alla tua personalità. Gioca con il test e scopri quale vestito da sposa può essere giusto per te e per il tuo modo di essere

Da bambine sognavamo un vestito scintillante da principessa con lo strascico lunghissimo. Poi abbiamo cambiato idea, ma ci rimane sempre il desiderio di indossare, per le nostre nozze, un abito che sia unico e indimenticabile, ma anche perfetto per la nostra personalità. Che la cerimonia sia civile oppure religiosa, se abbiamo stabilito di dirci sì ufficialmente, ciò che indosseremo è di primaria importanza. Non a caso nei siti di wedding planning, nella sezione “abito”, si raccomanda di scegliere un capo in linea con la propria personalità, decidendo per quel vestito che ci fa emozionare e ci valorizza davvero.

Un abito e… tutto il resto

Ma l’abito non è il solo “pensiero” di chi ha deciso di sposarsi. C’è da organizzare un’innumerevole quantità di cose che devono essere tutte perfette e in sintonia con i nostri gusti, dalla scelta del menu ai segnaposti-souvenir, dalla scelta del bouquet a quella delle musiche, e il tutto va fatto di corsa perché – non si sa come possa accadere – per quanto si anticipi l’organizzazione, alla fine si è sempre in ritardo. I wedding planner risolvono molti di questi problemi, ma ci sono futuri sposi che preferiscono fare tutto da soli, magari aiutati da amici e parenti!

Indossa ciò che ti rappresenta

Insomma, un matrimonio è un evento tanto emozionante quanto laborioso. E tra i tanti elementi che vanno considerati, l’abito della sposa è quello più importante. Al di là del budget che abbiamo a disposizione per il vestito (più acconciatura, scarpe, trucco, accessori), dobbiamo essere sicure che lo sentiremo indosso come una “estensione” di ciò che siamo, nella nostra bellezza, nella gioia, nell’entusiasmo e soprattutto nella nostra essenza.

Se vuoi scoprire quale wedding dress è più adatto a te e al tuo modo di essere, gioca con il test che svela il tipo di vestito a cui ispirarti per cercare il tuo. E vale anche se sei già sposata: potresti rinnovare le promesse o… fare il bis!