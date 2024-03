Menù di matrimonio: quali sono i food trend 2024

Fonte: iStock Menù di matrimonio

Uno dei modi migliori per personalizzare il proprio matrimonio è stilare un menù originale e ricercato. Le pietanze da portare in tavola, infatti, possono raccontare molto della storia dei futuri sposi e dei loro piani per il futuro.

A tal proposito, i wedding trend del 2024 mostrano come menù iper-personalizzati e idee culinarie estemporanee saranno la scelta più diffusa tra le giovani coppie. Siete a corto di idee? Lasciatevi ispirare da questa guida.

I food wedding trend del 2024

In un Paese dalla tradizione culinaria ben radicata come l’Italia, i menù di matrimonio sono spesso un omaggio a sapori locali e ricette tradizionali. Che siano a base di carne, pesce o in variante vegana, le proposte selezionate dagli sposi mirano spesso a soddisfare i gusti di tutti gli invitati. Eppure anche i piatti da portare in tavola potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati per personalizzare il proprio sì.

Il magazine The Knot ha infatti raccolto i principali wedding food trend del 2024, raccogliendo le preferenze degli esperti del settore: si tratta di scelte poco convenzionali e spesso lontane dalla consuetudine, ma che promettono di regalare un tocco di originalità e vivacità gastronomica al vostro sì. Ecco quali sono i più diffusi.

Food stations: gli angoli di specialità

L’esperienza culinaria non si limita ad un semplice assaggio di cibi e bevande, ma può diventare interattiva. Secondo gli esperti, il 2024 vedrà gli ospiti ricoprire un ruolo “attivo” nella composizione dei propri piatti. Il tutto, grazie alle food stations, angoli dedicati a particolari pietanze che gli invitati potranno personalizzare con salse e contorni a scelta. Qualche esempio? Un camioncino dei tacos, un buffet dedicato ai noodles, o addirittura al poké, permetterà a ciascuno di vivere un’esperienza gastronomica unica.

Lo snack di mezzanotte

Gli snack di mezzanotte sono la soluzione perfetta per regalare un tocco informale anche ai matrimoni più ricercati: a fine serata, infatti, gli sposi possono scegliere di completare il menù con quei cibi che adorano consumare a casa, magari davanti ad un film. Sorprendete i vostri invitati con una ciotola di ramen, delle fette di pizza o dei burritos. Se preferite i dolci, invece, puntate su brownies, gelato o anche ciambelle.

Ovviamente, accordatevi con i ristoratori per assicurarvi che gli snack siano tutti rigorosamente preparati sul momento. Soprattutto se avete organizzato un after party e prevedete che la cerimonia si protragga fino a notte fonda.

Il sushi bar

I food trend del 2024 includono opzioni molto differenti, ma tutte caratterizzate da un unico obiettivo: rendere l’atmosfera nuziale gioiosa e festiva. A tal proposito, i sushi bar potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati. Oltre ad aggiungere un tocco di colore, possono trasformarsi in una vera e propria esperienza interattiva: pensate, ad esempio, ad una postazione in cui un esperto sushi chef prepari uramaki e nigiri sotto gli occhi degli ospiti più curiosi.

Non sottovalutate, inoltre, la possibilità di scelte più ricercate: su tutte, un angolo destinato a sushi dal sapore più dolce, abbinando al riso frutta fresca, cocco o cioccolato.

Butter board: i taglieri a base di burro

I classici taglieri di charcuterie trovano nel burro un nuovo (inatteso) protagonista. Si tratta di un’opzione molto indicata soprattutto per in fatto di appetizer, che può essere personalizzata con sapori e prodotti locali. Gli ospiti potranno infatti scegliere tra diverse varietà di burro, inclusa quella a base di peperoncino calabrese o al miso: un’ottima soluzione per portare un po’ di creatività a tavola e aggiungere salse, erbe e altri ingredienti come miele ed olio. Non dimenticate di preparare delle opzioni vegane per gli invitati che abbiano intolleranze o esigenze particolari.

Mini food per tutti i gusti

Nonostante si sia tornati alla normalità dopo il Covid-19, alcune abitudini diffuse durante la pandemia continuano a perdurare. Nei menù sono infatti ancora molto diffuse le monoporzioni, meglio se in versione mini. Gli snack sono molto gettonati non solo tra gli antipasti, ma anche nel corso del pranzo: con l’apertura delle danze, infatti, gli ospiti potrebbero preferire un mini-bite da gustare in pochi minuti prima di scatenarsi in pista.

Tra i vantaggi di questa soluzione, c’è il fatto che quasi tutte le pietanze possono essere realizzate in versione ridotta. Qualche esempio? hot-dog, assaggi di caviale, tartine, ma anche sushi e dessert monoporzione. Anche la presentazione può essere personalizzata, con decorazioni e guarnizioni da scegliere in base al tema della cerimonia.

Spazio a prodotti locali (e stagionali)

Il mondo del wedding é sempre più sensibile ai temi della sostenibilità e dell’ambiente. Molti sposi scelgono infatti di combattere il consumismo adeguando il proprio menù di nozze alle necessità del nuovo millennio, riducendo sprechi ed evitando l’uso della plastica.

Anche l’utilizzo di prodotti locali sta conoscendo grande popolarità: da un lato, infatti, si sostengono i produttori del posto e si evitano importazioni e trasporti; dall’altro, si garantisce ai propri invitati un pasto fresco e genuino. Oltre che stagionale.

Il brunch post-nozze

Complice la grande popolarità dei destination wedding, che prevedono nozze distribuite su più giorni, i brunch post nozze meritano senza dubbio un posto nei food trend del 2024. L’idea piace molto agli sposi, perché rappresenta un’ottima soluzione per continuare i festeggiamenti in modo più disteso e rilassato con i propri cari il giorno successivo al rito religioso.

Cosa portare in tavola? Croissant, waffle e caffé in abbondanza. Ma non possono mancare le specialità salate, come uova con bacon, pollo e smoothie bowl. Per quanto riguarda la location, si può optare per un’ambientazione semplice, come il giardino di casa, oppure per un ristorante vero e proprio.

Assaggi di street food

Anche nei matrimoni più eleganti e gourmet non può mancare qualche assaggio di street food. Ogni cultura ha infatti la propria versione di cibo da strada, caratterizzato da gusti e sapori tutti da scoprire: che si tratti di kebab, pannocchie di mais, takoyaki e arepas, le opzioni sono davvero numerose, e promettono di non sfigurare.

Per incorporare al meglio lo street food nel vostro menù di nozze potete pensare ad una food stationery, meglio se allestita in uno spazio all’aperto, o ad un buffet ad hoc, da predisporre prima del pranzo vero e proprio.