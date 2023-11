A base di carne, pesce o in versione vegetariana, ecco quali portate non possono mancare per un menù con i fiocchi

Fonte: iStock Sposi durante il pranzo di nozze

Insieme al rito religioso e civile, a caratterizzare una perfetta cerimonia nuziale è anche il menù scelto dai futuri sposi. Il banchetto è infatti uno dei momenti più attesi da ospiti e invitati, desiderosi di celebrare l’amore della coppia festeggiata a suon di buoni piatti e ricette prelibate. Ma quali sono i segreti per un perfetto menù di matrimonio? Scoprite con la nostra guida come realizzare un banchetto tradizionale da leccarsi i baffi.

Come realizzare un perfetto banchetto nuziale

Il primo elemento da tenere in considerazione quando si allestice un banchetto nuziale è l’orario in cui i vostri invitati consumeranno i pasti: nel caso di un pranzo potrete prevedere nel menù anche portate più abbondanti, mentre per la cena dovrete fare attenzione optando per ricette più ‘leggere’. Per brunch ed apertivi nuziali, invece, la scelta vincente è spesso rappresentata dal ‘finger food’, meglio se servito con formula buffet.

Inoltre, per quanto nell’immaginario collettivo un banchetto di nozze sia caratterizzato da decine di portate e vino in abbondanza, sappiate che la chiave di successo per un ricevimento con i fiocchi resta quella di prediligere il fattore qualità. Meglio ridurre sprechi e numero di piatti serviti in favore di prodotti locali e a km zero: via libera a specialità DOP che valorizzino la cucina regionale, e materie prime di origine controllata. Assicuratevi anche che le proposte siano rigorosamente stagionali, così da servire in tavola ricette fresche e genuine. A guadagnarne non sarà solo il palato dei vostri ospiti, ma anche il vostro portafogli: i cibi importati hanno infatti un costo decisamente superiore.

Cercate infine di inserire nel menù una discreta varietà di pietanze, così da essere certi di assecondare i gusti di tutti i vostri invitati. Pensate a porzioni più piccole ma maggiormente diversificate: meglio una serie di piccoli assaggi di qualità che pietanze abbondanti pensate solo per ‘gonfiare’ gli ospiti. Non dimenticate, inoltre, di inserire delle ricette vegane o vegetariane oppure delle varianti delle stesse senza glutine o lattosio qualora ci siano tra gli ospiti dei soggetti intolleranti. Per questo motivo, accertatevi di raccogliere le preferenze di ciascuno a tempo debito, così da far avere una lista in anticipo al ristorante da voi scelto.

Menù di matrimonio tradizionale: che pietanze scegliere?

Per quanto riguarda il numero di portate da prevedere per il vostro ricevimento, si può variare da un minimo di pochi piatti ad un massimo di 9, includendo quindi anche 3 primi o secondi oltre ad antipasti e dolci. Se siete dei grandi estimatori della cucina italiana, pensate ad inserire nel vostro menù sapori tipici locali, con i primi di pasta grandi protagonisti.

Il dilemma con il quale spesso gli sposi si trovano a fare i conti riguarda invece la scelta di carne o pesce: a tal proposito, un ruolo essenziale verrà svolto dalla vostra location. Per valorizzare al massimo la produzione locale, qualora vi troviate in una località poco distante dal mare, puntare su crostacei o pesce fresco potrebbe rivelarsi una scelta vincente; così come, qualora abbiate optato per un agriturismo, salumi e carni risulteranno più idonei. Nulla vi vieta, tuttavia, di mixare gusti e sapori per venire incontro alla esigenze dei vostri invitati. A corto di idee? Ecco alcune proposte che potrebbero aiutarvi a realizzare un menù tradizionale ma per nulla scontato.

Menù di carne

Dagli antipasti ai secondi, un menù matrimoniale a base di carne può regalare grandi soddisfazioni. Pensate per il vostro buffet iniziale a finger food composti da polpettine o mini hamburger, senza dimenticare i salumi più amati della Penisola: per sorprendere i vostri ospiti, puntate su una cascata di prosciutto o su una selezione di salami e mortadelle. Il tutto accompagnato da formaggi freschi o stagionati.

Per quanto riguarda i primi piatti, invece, grandi protagonisti potrebbero essere i risotti, più adatti comunque ad un matrimonio invernale. Tra i più gettonati ci sono quelli con salsiccia e radicchio o a base di speck. Immancabili anche tagliatelle e pappardelle, al ragù semplice o di cinghiale. Brasati, arrosti e bistecche non possono mancare tra i secondi piatti, ma per i palati più raffinati non sottovalutate tartare e carpacci.

Menù di pesce

Alimento raffinato e prelibato, il pesce è spesso molto amato dai futuri sposi che vogliano regalare ai propri ospiti un’esperienza culinaria indimenticabile. Per iniziare, pensate ad un angolo di fritti di pesce, con calamari, gamberetti e paranza, oppure a finger food ricercati come piccoli assaggi di sushi. In ogni menù di pesce che si rispetti, non possono inoltre assolutamente mancare dei crudité, sia a base di tonno che di molluschi e crostacei come ostriche, aragoste ed astici.

Anche la lista dei primi piatti è molto lunga, e include la classica pasta fresca, come linguine e paccheri allo scoglio oppure agli scampi, e risotti ai frutti di mare. Per nozze all’insegna del lusso in stile old money non può assolutamente mancare un piatto a base di astice. Infine, tra i secondi più amati ci sono il salmone in crosta di sale, l’orata all’acqua pazza o calamari e capesante ripieni.

Menù vegetariano

Se state organizzando un matrimonio a tema cottagecore o in una cornice bucolica, la soluzione migliore è rappresentata da un menù vegetariano che celebri la natura e tutti i suoi tesori. Tra i piatti che non possono assolutamente mancare nel vostro aperitivo ci sono hummus (di ceci o fagioli) o deliziose salse come guacamole e tzatziki. Per quanto riguarda i primi piatti, via libera a cous cous e alla versione veggie di lasagne e pasta. I secondi piatti? Frittate di verdure, hamburger di legumi e sformati metteranno tutti d’accordo.

Il buffet di dolci

Un ruolo molto importante in ogni menù di matrimonio che si rispetti è ricoperto dai dolci: oltre alla torta nuziale, pensate ad accontentare i vostri ospiti più golosi con delle piccole porzioni di mignon, tortine, monoporzioni e mousse al cucchiaio. Se volete regalare un tocco gourmet al vostro angolo pasticceria, provate ad inserire una selezione di ricercati macarons o una golosissima caramellata. Alla ricerca di una soluzione healthy? Fate largo a delle mini macedonie: saranno molto apprezzate soprattutto nella stagione estiva.