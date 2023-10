Come organizzare un matrimonio in stile old money

Lusso, attenzione ai dettagli e raffinatezza intramontabile: scoprite come allestire una cerimonia nuziale in stile old money

Fonte: iStock Sposi in stile old money

Un matrimonio sofisticato e lussuoso, in cui ogni dettaglio sia meticolosamente curato: lo stile old money si adatta perfettamente all’estetica nuziale, ed è ideale per gli sposi alla ricerca di una cerimonia di estrema raffinatezza. Se siete appassionati di epoche ricordate per la loro opulenza, e amate la sartorialità e i materiali pregiati, questo tema sarà perfetto per i vostri fiori d’arancio. Ma attenzione a non lasciare nulla caso. Ecco qualche trucco per organizzare un perfetto matrimonio in stile old money, e trasportare i vostri ospiti in un’oasi di eleganza intramontabile.

Che cos’è lo stile old money

Lo stile old money celebra l‘eleganza e la raffinatezza del passato. Gli elementi che lo caratterizzano sono un design ricercato e senza tempo, un focus sulla qualità, sull’artigianato e la sartorialità, oltre che l’attenzione ai dettagli. Si tratta di un’estetica molto popolare tra i più giovani, che guardano con ammirazione allo stile di vita di aristocratici e membri dell’ elite tra gli anni ’50 e ’60.

Se nell’immaginario collettivo l’ old money si collega ad auto lussuose, abiti rifiniti e vacanze in barca a vela, declinato in ambito matrimoniale vede invece il trionfo di torri di champagne, marmo, porcellane, macchine d’epoca e guanti di seta.

La perfetta cerimonia old money

Una cerimonia matrimoniale in stile old money è per definizione estremamente curata, e necessita di un budget piuttosto alto per potersi considerare pienamente riuscita. Non c’è spazio per l’eccentricità, in quanto tutto deve rispettare tradizioni e formalità. Prestate quindi molta attenzione alla stesura dei vostri voti matrimoniali e alla scelta dell’officiante: assicuratevi, in caso di rito civile, che sia una figura di riferimento per la vostra comunità.

Un ruolo molto importante viene svolto dalla famiglia: essendo molto legate al mondo aristocratico, le nozze old money vogliono celebrare le tradizioni del clan di appartenenza. Questo si può tradurre nell’abitudine della sposa di indossare qualcosa di ‘vecchio’ o introdurre danze tradizionali nel corso del ricevimento.

Non dimenticate l’etichetta: in questo tipo di matrimoni è infatti molto rigida. Trattandosi di cerimonie esclusive, pensate ad una guestlist non particolarmente lunga: chi riceverà il vostro invito dovrà considerarlo un grande onore. A tal proposito, attenzione anche alle partecipazioni di nozze: gli inviti sono classici, solitamente stampati su carta di alta qualità, e possono includere espressioni formali come “si richiede l’onore della Vostra presenza”. Non dimenticate a fine giornata di recapitare una nota di ringraziamento agli ospiti per la loro presenza e per il regalo di cui vi hanno omaggiato.

Il look degli sposi

Quando si parla di abiti in stile old money, il riferimento principale sono gli outfit di aristocratici e ricche ereditiere. Le fonti d’ispirazione? Personaggi dallo stile intramontabile, come Lady Diana, Jackie Kennedy o Gianni Agnelli. Il look nuziale per un matrimonio, quindi, non può che essere classico e ricercato. Per le spose vale la regola del less is more: via libera ad abiti dalle linee essenziali ma realizzati con tessuti estremamente pregiati, quali seta e pizzo. Perle e diamanti sono un plus, così come un velo da sposa elegantemente rifinito.

Per gli sposi, invece, lo smoking è un vero e proprio imperativo, meglio se realizzato su misura o comunque acquistato in boutique sartoriali. Attenzione ai dettagli: gli outfit nuziali possono essere impreziositi da materiali di grande pregio, come seta e raso.

Decorazioni e dettagli per una cerimonia old money

Un elemento di assoluta importanza in una cerimonia old money è chiaramente la location: si tratta di un’ambientazione che deve ricordare i fasti e il lusso di un passato neanche troppo lontano, come residenze storiche da addobbare finemente. E’ importante che gli spazi siano ampi e, magari, dotati di un giardino per intrattenere gli ospiti: potrete scegliere tra grandi sale da ballo, ville o eleganti country club.

In quanto alle decorazioni, saranno i materiali a fare la differenza. La palette è infatti piuttosto semplice, con tonalità come avorio, crema e color oro a fare da padrone, motivo per cui puntate tutto su tessuti pregiati come lino e seta, o su mobili d’antiquariato. Per il table setting, invece, porcellana e bicchieri di cristallo. Via libera anche alle decorazioni floreali: scegliete piante che siano emblema di lusso ed eleganza, come dalie, rose ed orchidee.

Il menù: tra gourmet e prodotti pregiati

La cucina non può assolutamente essere trascurata in un matrimonio in stile old money. Nulla vi vieta di intrattenere gli ospiti con un piccolo rinfresco prima del pranzo, ma in merito a quest’ultimo è fondamentale che sia servito da seduti ed includa numerose portate. Pensate a prodotti ricercati e costosi, come caviale, ostriche e tartufo, o carni eccellenti come il manzo Wagyu di Kobe.



Non sottovalutate, ovviamente, la carta dei vini: scegliete etichette d’eccellenza, e non dimenticate di includere alternative analcoliche. Stesso discorso per spumanti e champagne con cui accompagnare il taglio della torta, momento chiave nello svolgimento di una cerimonia di nozze.



Come ravvivare la cerimonia

Ultimo capitolo, l’entertainment con cui rendere più piacevole ed allegro il vostro giorno del sì. Anche in questo caso, la musica dovrà seguire il tema della cerimonia, motivo per cui una band che riproponga grandi classici del passato potrebbe essere un’ottima opzione. Se state cercando invece una soluzione più originale, potreste ricorrere per la cerimonia ad un istruttore di danza, che insegni ai vostri ospiti a muoversi a passo di valzer o foxtrot.