Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: l’ultimo sforzo per amore di Harry

Fonte: IPA Re Carlo e il Principe Harry

Re Carlo è tornato ai suoi doveri pubblici: le cure per il cancro procedono per il meglio. Il sovrano 75enne si è mostrato sorridente con la Regina Camilla, in visita come previsto a un ospedale e a un centro oncologico di Londra. E intanto il monarca si prepara a riabbracciare il figlio Harry, che tornerà nei prossimi giorni a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, le Olimpiadi dedicate ai veterani di guerra e create nel 2014 dal secondogenito di Carlo e Lady Diana.

Re Carlo sta meglio e incontra il Principe Harry

Stando alle ultime indiscrezioni, Re Carlo farà tutto il possibile per incontrare il Principe Harry. Nonostante la sua fitta agenda il sovrano cercherà di trovare tempo e spazio per il suo secondogenito, con il quale sta cercando da mesi una riconciliazione dopo la scoperta della malattia. Lo stesso sforzo che sembra disposto a fare Harry, che in un’intervista in America ha ammesso di “amare” molto la sua famiglia.

“Non credo che vedremo William e Harry insieme. Ma penso che Re Carlo farà uno sforzo per vedere suo figlio. Vorrà vederlo”, hanno rivelato da GB News. Il Principe William non è ancora disposto a perdonare il fratello per le dichiarazioni contro la royal family e in più non vuole creare ulteriore stress alla moglie Kate Middleton, anche lei alle prese con il cancro.

Il futuro erede al trono, però, non giudica il padre e la sua scelta di riavvicinarsi al figlio. Ma non alla nuora perché Meghan Markle resta una persona poco gradita ai Windsor. Anzi “tossica”, come l’ha definita più di qualcuno a Palazzo. E infatti Re Carlo incontrerà Harry da solo, senza la moglie che resterà negli Stati Uniti con i figli Archie e Lilibet.

Un portavoce dei Duchi di Sussex ha confermato che l’ex attrice di Suits non accompagnerà il marito nella sua visita nel Regno Unito. I due coniugi si ricongiureranno in Nigeria, dove sono stati invitati – sempre nel mese di maggio – per una serie di eventi culturali. Dunque Harry non resterà a lungo a Londra ma giusto il tempo necessario per un colloquio privato con il padre.

Re Carlo è tornato ai suoi doveri pubblici

Re Carlo ha preso parte al primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro: negli ultimi mesi si era limitato ad appuntamenti indoor con singoli ospiti o a eventi familiari come la messa di Pasqua. Il sovrano si è mostrato sorridente e pienamente a suo agio con la Regina Camilla, in visita come previsto a un ospedale e a un centro oncologico di Londra: un gesto di solidarietà verso gli altri malati e di sostegno alle campagne per la prevenzione o la cura precoce dei tumori.

I medici che hanno in cura il sovrano hanno detto di essere “sufficientemente soddisfatti” da consentire questa ripresa graduale, adattata al suo stato di salute, ma Re Carlo non è ancora guarito e i suoi impegni saranno “attentamente calibrati” in “stretta consultazione con i suoi medici”, come ha riferito Buckingham Palace.