Kate Middleton, ultime notizie. “Ha una resistenza incredibile”

"Kate Middleton è dura e ha una resistenza incredibile" come la Regina Madre. Per questo ce la farà nella lotta contro il cancro

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha una resistenza incredibile in tutto quello che fa e anche ora nella sua battaglia contro il cancro. È questo il segreto del suo successo, sia nella vita di Palazzo che nel farsi apprezzare dai sudditi. Nessuno dopo di Diana era riuscito a conquistare il cuore della gente, finché è arrivata lei. Anche nei momenti più drammatici della sua vita privata, l’attuale Principessa del Galles è riuscita ad essere un esempio positivo per moltissime persone.

La forza del suo carattere, la determinazione e la personalità solida di Kate Middleton le hanno permesso di raggiungere i risultati che ha ottenuto fino a questo momento. La grave malattia che l’ha colpita, ha rotto gli equilibri della sua famiglia. Kate e William stanno vivendo l’inferno, ha detto chi conosce bene la coppia, ma non li ha piegati e questo proprio grazie alla capacità della Principessa del Galles di resistere agli eventi, al suo coraggio di affrontarli di petto ma con la giusta razionalità.

Kate Middleton come la Regina Madre

A dirlo è l’esperta in questioni reali, Gareth Russell, che vede in Kate molti tratti in comune con la Regina Madre, Elisabetta, scomparsa nel 2002. “Penso che la principessa del Galles assomigli molto alla Regina madre. Quest’ultima, nel corso della sua vita, è sempre stata straordinariamente popolare, anche negli anni ’90. Tanto che a volte riusciva a superare perfino Diana in termini di consenso, risultando la Reale preferita in Gran Bretagna. Era davvero molto popolare e parte del suo segreto era che vedeva la sua vita a Corte più come una maratona, non come uno sprint. E penso che Kate abbia quella visione molto chiara e a lungo termine del suo incarico”.

Secondo la Russell, la strategia di Kate è molto chiara per resistere a Palazzo. “Pianifichi cinque, dieci, quindici anni e non ti lasci trascinare facilmente dai piccoli dettagli o dai titoli che compaiono ogni settimana”. In questo modo si può resistere anche al dramma di una malattia come il cancro.

Il tumore è destabilizzante per chiunque venga colpito e per la sua famiglia. In più Kate aveva gli occhi puntati addosso di tutto il mondo, in una realtà complicata anche dai social dove chiunque può scrivere quello che vuole. Non è facile mantenere l’equilibrio in una situazione del genere. Ma Lady Middleton sembra aver superato il momento peggiore.

Col video in cui annunciava a tutti di avere un cancro, è stata d’esempio per molto che stanno affrontando la sua stessa situazione e ha diffuso consapevolezza sull’importanza della prevenzione. Certo, Kate può contare anche su molte persone, da William ai suoi genitori. Ma anche sulla sua segretaria personale, pronta ad ascoltarla anche di notte, o sulla tata dei suoi figli che è con lei da quando è nato George nel 2013.

Kate Middleton è una dura

La Russell ha definito Kate come “una dura”, nel senso di forte, esattamente come la Regina Madre. Le due donne hanno lottato allo stesso modo per proteggere la propria famiglia: “La Regina Madre ha protetto la privacy di suo marito e delle sue figlie e nello stesso tempo faceva un passo alla volta per andare avanti”.

Così, sta facendo la Principessa del Galles che ha sospeso gli impegni di Corte per curarsi e ritornare più forte che mai. Ha preso un impegno coi suoi figli, con suo marito William e naturalmente con la Corona britannica.