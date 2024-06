Kate Middleton, ultime notizie. “È in cura in Texas”, la replica del Palazzo

Kate Middleton avvistata in una clinica specializzata del Texas. Interviene il Palazzo per fare chiarezza

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe stata avvistata qualche giorno fa in una clinica oncologica specializzata a Houston, in Texas. Diversi testimoni avrebbero confermato la presenza della Principessa del Galles negli Stati Uniti. L’indiscrezione è diventata così insistente che un portavoce di Kensington Palace è intervenuto per fare chiarezza.

Kate Middleton avvistata in una clinica in Texas

Si sa molto poco del cancro di Kate Middleton e delle cui cui si sta sottoponendo. Molte delle notizie che trapelano sono frutto di indiscrezioni più o meno attendibili e di deduzioni di esperti che formulano ipotesi sulla base delle loro conoscenze circa le abitudini di Palazzo e i modelli di comportamento della Famiglia Reale.

Non si conosce con precisione la gravità del tumore di Kate né dove l’ha colpita, anche se le teorie più verosimili sostengono che si tratti di un cancro femminile. Si è anche detto che la Principessa è stata operata da un equipe di medici italiani, ma anche questa voce si è presto sgonfiata senza una conferma ufficiale. Esperti hanno anche parlato degli effetti collaterali della chemioterapia che avrebbero impedito a Kate di mostrarsi in pubblico, facendole per altro saltare anche il Trooping the Colour del prossimo 15 giugno.

L’ultima indiscrezione sulle condizioni di salute della moglie di William sostengono che sia in cura presso una clinica specializzata di Houston, in Texas, e non a Londra. La voce si è diffusa su TikTok dove un utente ha dichiarato di aver visto Kate al St. Regis Hotel di Houston, in Texas. Subito dopo altri testimoni hanno dichiarato di averla vista nei pressi dell’ospedale, specializzato in oncologia, l’MD Anderson Cancer Center.

Kate Middleton, il silenzio dell’ospedale

Contattato dallo Houston Chronicle, il giornale locale, l’ospedale si è rifiutato di commentare la notizia che Kate sarebbe in cura presso di loro, rifacendosi alla legge sulla privacy che impedisce alla clinica di rilasciare commenti sui pazienti.

Il silenzio dell’ospedale ha ovviamente scatenato il gossip e gli avvistamenti di Lady Middleton in America si sono triplicati. La situazione stava a tal punto degenerando che Kensington Palace ha deciso di intervenire. Di solito il Palazzo non commenta mai questo tipo di indiscrezioni, né rilascia dichiarazioni, ma visti gli errori commessi in passato sul modo di comunicare la malattia della Principessa, si è deciso di fare immediatamente chiarezza e di evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Kate Middleton, la replica del Palazzo

Perciò, un portavoce dei Principi del Galles ha smentito categoricamente l’indiscrezione secondo cui Kate sia in cura in Texas, confermando invece che viene seguita da una clinica londinese, presumibilmente la London Clinic dove è stata operata.

Intanto, pare che la chemioterapia stia facendo effetto e che Kate stia meglio, anche se quasi certamente non si mostrerà sul balcone di Buckingham Palace il prossimo 15 giugno per il Trooping the Colour.