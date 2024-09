Kate Middleton, William si sdoppia. Il nuovo braccio destro è identico a lui

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton d’ora in poi dovrà fare i conti con il nuovo braccio destro di William, Mike Reynolds, che è praticamente identico a lui.

Kate Middleton, cambiamenti per il suo ritorno al lavoro

Dopo l’annuncio della fine della chemioterapia preventiva, Kate Middleton è tornata al lavoro con un primo appuntamento a porte chiuse a Windsor per parlare della prima infanzia. Si tratta del primo impegno ufficiale per la Principessa del Galles dalla diagnosi di cancro.

Proprio in vista del suo rientro al lavoro, William e Kate hanno deciso di rafforzare il loro staff per meglio organizzare i loro impegni e trovare il modo di conciliarli con la vita privata. Come è noto, i Principi del Galles sono genitori molto presenti che educano personalmente i loro tre figli.

Chi è Mike Reynolds, il nuovo scudiero di William

In quest’ottica, è arrivato a dare il suo contributo nella squadra di Will e Kate anche il tenente colonnello Mike Reynolds, il nuovo braccio destro o più formalmente il nuovo scudiero del Principe del Galles. Proveniente dalla RAF, sostituisce il comandante Rob Dixon, che torna alla Royal Navy dopo quattro anni.

Un normale avvicendamento, ma la new entry nella squadra del Principe suscita una qualche perplessità. Infatti, Reynolds è identico a William. Non solo, i due uomini hanno molti punti in comune. Una coincidenza che a qualcuno è sembrata molto strana.

William e Mike Reynolds si assomigliano. Anche perché entrambi hanno deciso di farsi crescere la barba. Ma se allo scudiero dona particolarmente, il nuovo look dell’erede al trono ha suscitato qualche perplessità. La maggior parte delle persone lo preferisce rasato. Anche perché William non ha una barba particolarmente folta e anche il colore, un castano chiaro, non è particolarmente bello. Inoltre, la barba lunga su di lui fa un po’ trascurato. A differenza di Harry che invece ha guadagnato in fascino facendosela crescere.

William e Reynolds hanno in comune anche il fatto di essere piloti di elicotteri. Lo scudiero è nella RAF, come lo era il Principe di Galles che ha prestato servizio anche per l’East Anglia Air Ambulance. E proprio recentemente ha rivelato che gli piacerebbe “volare di nuovo”. D’altro canto, suo figlio George ha preso la prima lezione di volo a 11 anni.

Kate Middleton, il clone di William

Insomma, il nuovo scudiero sembra una sorta di clone del Principe, così Kate si troverà ad avere a che fare non con uno, ma con “due” William. Infatti, gli scudieri a Palazzo svolgono il ruolo di assistenti, anche se spesso le Loro Altezze Reali si avvalgono più facilmente di segretari personali.

Dunque, resta a Lady Middleton la speranza di non incrociare troppo spesso all’Adelaide Cottage il clone di suo marito.