Kate Middleton, la tradizione che William impone ai figli per Natale

Kate Middleton e William hanno un modo tutto speciale per trascorrere il Natale: è una tradizione cui tiene molto il Principe del Galles

Getty Images Kate Middleton coi tre figli

Kate Middleton e William hanno un modo molto tradizionale di trascorrere il Natale insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Ogni anno il rituale si ripete. Pare infatti che il Principe del Galles ci tenga particolarmente a rispettare la consuetudine e non intende cedere su questo.

Kate Middleton, la tradizione imposta da William

Come tutti i genitori, Kate Middleton e William dedicano il pomeriggio di Natale interamente ai figli. Sono loro al centro della giornata, in attesa di scoprire doni che ha portato loro Babbo Natale. Ma il 25 dicembre non è solo un giorno di svago e felicità. Infatti, i Principi e i loro figli sono di nuovo al lavoro accanto a Re Carlo e alla Regina Camilla, sfilando con le Loro Maestà e gli altri membri senior della Famiglia Reale mentre si recano alla Chiesa di Santa Maria Maddalena per assistere alla messa.

Dopo la funzione si riuniscono nel castello di Sandringham dove pranzano assieme. Lo scorso anno erano presenti anche i figli di Camilla, ma Tom Parker Bowles ha chiarito che questa volta non ci saranno.

Quindi, solo il pomeriggio di Natale è un momento tutto privato in cui William e Kate possono stare come semplici genitori coi loro bambini a giocare e a scartare i regali. In effetti, la maggior parte dei doni viene distribuita durante il pranzo del 25 dicembre.

William ha rivelato che per tradizione di famiglia il giorno di Natale lo passa a giocare coi giochi di società. Qualche anno fa aveva raccontato che adora il Monopoli e soprattutto Risiko: “È un bel gioco, dura ore. Tutti si arrabbiano moltissimo quando perdono, ma ci divertiamo davvero tanto”. Pare che anche Carlo e Camilla si uniscano alla sfida.

Il Principe del Galles ci giocava fin da piccolo e ha voluto imporre questa tradizione di famiglia anche a George, Charlotte e Louis. Se i tre bambini sono competitivi quanto i loro genitori, è evidente che si divertiranno un mondo durante quelle partite interminabili.

Kate Middleton, la consuetudine andata in disuso

Sempre per tradizione, il 26 dicembre si va a caccia. Meghan Markle, quando trascorse il suo primo Natale a Sandringham, aveva creato un certo scompiglio perché aveva proibito a Harry di unirsi alla compagnia. Comunque, questo tipo di attività pare non sia particolarmente nelle corde di William che non ne parla mai. Era suo zio Andrea ad avere l’incarico di organizzare la maggior parte delle battute di caccia. Ma adesso ha perso anche questo privilegio.

Ovviamente né lui né Sarah Ferguson saranno presenti a Sandringham questo Natale e ancora non è chiaro cosa faranno le loro figlie, Eugenia e Beatrice di York con le loro rispettive famiglie.