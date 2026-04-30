Re Carlo Gustavo di Svezia, 80 anni e 50 di matrimonio con Silvia
Diversi membri delle famiglie reali europee si sono riuniti a Stoccolma per celebrare gli 80 anni di Carlo Gustavo di Svezia: tra messa solenne e parata militare, il sovrano è stato omaggiato insieme alla sua famiglia. Raggiante Silvia di Svezia, che per l’occasione ha sfoggiato preziosi cimeli di famiglia custoditi nel caveau reale. Tra questi, una spilla a forma di foglia d’edera in diamanti e perle, appartenuta alla bisnonna del Re, Vittoria di Baden. La Regina ha inoltre indossato l’Ordine della Famiglia Reale del marito, una medaglia con il ritratto del sovrano appesa a un nastro blu Serafino, simbolo di appartenenza e continuità dinastica.