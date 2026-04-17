Mary di Danimarca in imbarazzo: la suocera, la Regina Margherita, la sgrida in pubblico

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Getty Images Frederik e Mary di Danimarca

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa familiare si è trasformata in un momento di evidente tensione tra i monarchi danesi. Protagonista, suo malgrado, Mary di Danimarca, apparsa visibilmente a disagio dopo un rimprovero ricevuto in pubblico dalla suocera, la Regina emerita Margherita.

La Regina Mary di Danimarca rimproverata in pubblico dalla suocera

Tutto è accaduto durante le celebrazioni pubbliche per l’86esimo compleanno della Regina emerita Margherita, un appuntamento che l’ex sovrana continua a onorare anche dopo l’abdicazione. Quest’anno l’evento ha assunto un significato particolare: si trattava infatti della prima uscita ufficiale di Mary dopo il lutto familiare.

Un elemento che ha contribuito a rendere ancora più delicato il momento. La Regina si è presentata con un abito scuro, lontano dalle consuete scelte cromatiche vivaci, e con un atteggiamento più composto del solito. Una sobrietà che rifletteva il momento personale, ma che si è intrecciata con l’imprevisto episodio pubblico.

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All’evento era presente anche Tillia, l’amata bassotta di Margherita. Il fedele quattrozampe ha passeggiato con disinvoltura davanti ai presenti, incurante della folla radunata all’ingresso del palazzo per rendere omaggio all’ex sovrana. Quando si è avvicinata a Mary la 54enne non ha potuto fare a meno di accarezzarla.

Scatenando però l’ira della suocera, che – accanto all’amata sorella Anna Maria di Grecia – ha rivolto parole piuttosto dure alla nuora: “Non credo che questo sia il momento adatto”.

Un episodio che, seppur rapido, non è sfuggito agli occhi dei giornalisti e ha inevitabilmente segnato la giornata. Dopo le parole della suocera, Mary ha mostrato un evidente disagio, mentre il marito, il Re Frederik ha inizialmente reagito con una risata, forse nel tentativo di sdrammatizzare.

Un atteggiamento durato poco: subito dopo, il sovrano ha cambiato espressione, lasciando emergere tutta la tensione del momento.

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Le ore difficili di Mary di Danimarca

Al di là dell’imbarazzo, resta il contesto personale attraversato da Mary di Danimarca. La perdita del padre, avvenuta pochi giorni prima, ha inevitabilmente segnato il suo stato d’animo e la sua presenza pubblica. John Donaldson, professore universitario scozzese che si era trasferito in Australia negli anni Sessanta, si è spento all’età di 84 anni in Tasmania dopo una lunga malattia.

Con la sua apparizione alla festa di compleanno della suocera, Mary ha chiarito di essere pronta a tornare alla vita pubblica dopo la morte del genitore. La Regina ha ripreso i suoi impegni ufficiali con un’apparizione in famiglia, a cui si aggiungerà quella di questo sabato 18 aprile, quando i figli Josephine e Vincent riceveranno la Cresima.

Proprio nelle ore successive all’evento, la Regina australiana ha scelto di affidare ai social un messaggio di ringraziamento, rivolto a quanti le hanno espresso vicinanza.

“I miei più sinceri ringraziamenti per l’enorme numero di messaggi, fiori e pensieri affettuosi ricevuti”, ha scritto. “La dimostrazione di empatia ci ha profondamente commosso e significa molto più di quanto le parole possano esprimere”.

Parole che restituiscono l’immagine di una donna colpita nel privato ma determinata a mantenere il proprio ruolo pubblico, anche in un momento di fragilità.