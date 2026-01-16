Mary di Danimarca sceglie un look moderno e sofisticato per il suo impegno culturale con la Regina Margherita: velluto e scollatura giapponese

Getty Images Mary di Danimarca con la suocera

Mary di Danimarca ha dimostrato ancora una volta di essere una delle Regine più eleganti d’Europa. La moglie di Re Frederik ha partecipato a un evento culturale insieme alla suocera, la Regina emerita Margherita, per celebrare la riapertura dell’iconico Hofteatret, l’ex teatro di corte danese situato all’interno del Palazzo di Christiansborg, fondato nel 1767.

Dopo anni di lavori di ristrutturazione, lo spazio ha rinnovato le sue strutture per accogliere nuove opere in uno degli scenari più iconici di Copenaghen, così nuora e suocera, da sempre complici e amanti dei progetti culturali, non si sono lasciate sfuggire l’occasione di riaprire questo auditorium.

Mary di Danimarca spettacolare con l’abito in velluto e di ispirazione orientale

Mary di Danimarca ha conquistato tutti con un abito raffinato, un vero manifesto di stile e classe senza tempo. Un look elegante, sofisticato e molto femminile, con un’atmosfera decisamente formale e serale, ma al tempo stesso moderna.

Un abito di ispirazione giapponese di Saloni (valore 840 euro), realizzato in velluto blu navy e cosparso di petali rossi di papavero. Il modello si distingue per le maniche a sbuffo e la scollatura a goccia: un omaggio al tradizionale kimono.

Silhouette aderente, lunghezza midi e maniche lunghe con un volume discreto. C’è un delicato equilibrio tra sensualità e sobrietà. Un capo che richiede sicurezza: non perdona un atteggiamento timido.

E Mary lo ha indossato con grande naturalezza, senza gesti teatrali o alcun bisogno di enfatizzarne l’impatto. Ed è proprio qui la chiave: non è l’abito a vestirla ma è lei a portare l’abito.

Per completare il look, la Regina ha optato per le décolleté Gianvito 105 in seta blu scuro, diventate ormai un punto fermo del suo guardaroba. Per la borsa, la scelta è ricaduta sulla 1602 Konvo Clutch in pelle di coccodrillo blu navy, già vista in passato.

E poi: orecchini lunghi e vistosi, abbinati al dettaglio della spilla gioiello sull’abito. Una spilla con la quale Mary ha personalizzato la sua mise: si tratta infatti di un gioiello del XIX secolo appartenuto a Carolina di Danimarca, la Principessa ereditaria che non regnò mai.

La spilla è composta da un pezzo staccabile a forma di ramo d’edera con diamanti, che Mary ha sostituito con una perla grigia per conferire un tocco più contemporaneo e personale al suo look.

I capelli sono stati lasciati sciolti con la riga in mezzo e morbide onde. Semplice ma accattivante anche il make up: pelle luminosa, occhi definiti e labbra in una delicata tonalità rosa.

Tanto è bastato a mettere in ombra la Regina Margherita, che ha optato per qualcosa di più classico. Un semplice abito lilla abbinato a mocassini in velluto color tortora con tacco basso, una borsa coordinata e una sciarpa grigia per proteggersi dal freddo.

Mary di Danimarca e la suocera, complicità e un piccolo errore di protocollo

Mary e Margherita di Danimarca hanno sempre avuto un ottimo rapporto e anche questa volta non hanno perso occasione per dimostrare la loro sintonia e complicità. Qualche settimana fa, invece, si sono apertamente schierate contro Donald Trump per la questione della Groenlandia.

All’ultimo evento non è mancato però un piccolo errore di protocollo. Margherita, che ha abdicato nel 2023, è entrata leggermente prima della nuora, attuale Regina della Danimarca, guadagnando un passo avanti rispetto al ruolo previsto.

L’incidente, notato con un sorriso dai presenti, è stato subito risolto con naturalezza e buon umore, quando Margherita ha ceduto la precedenza a Mary, che ha accolto il gesto con eleganza. L’occasione ha unito formalità e leggerezza, ricordando l’umanità dietro le rigide regole di corte.