Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I migliori titoli di aprile

Poche cose fanno bene a corpo e mente come la lettura di un bel libro, magari consumata all’ombra di un albero nel parco sotto casa. Del resto numerose sono le evidenze scientifiche che confermano che leggere è terapeutico, rilassante e benefico, per tutti e a ogni età. Ed è proprio per questo che salutiamo l’arrivo di aprile con i libri, con testi attesissimi, come quello di Gio Evan, con best seller che hanno scalato velocemente le classifiche, come nel caso de La Teoria di lasciare andare, e romanzi e noir che ci terranno col fiato sospeso, pagina dopo pagina, sotto i primi raggi di sole di questa primavera. Scopriamo insieme i titoli su cui investire questo mese.

La gioia è un duro lavoro Gio Evan

Un libro che porta la firma di uno dei personaggi più interessanti dell’ultimo periodo. Gio Evan, scrittore, poeta e performer che vanta un seguito attivissimo sui social network, approda nelle librerie con un testo che scava dentro l’anima e ha l’ambizione di guarirla. La gioia è un duro lavoro, infatti, è un percorso di crescita e di vita che segue la storia di un ragazzo trentenne la cui vita è stata attraversata da un evento drammatico: la perdita di sua madre. Attraverso un dialogo intimo, lento e reale, il protagonista di questo libro affronterà i temi del dolore, della perdita, della guarigione e della rinascita.

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Il legame sottile che ci unisce di Miriam Georg

Uno dei titoli più interessanti di aprile, per chi ama la narrativa di genere, è quello nato dalla penna di Miriam Georg. Il legame sottile che ci unisce è un libro che affronta il delicato universo delle relazioni familiari in maniera toccante ed empatica partendo da due eventi chiave: la prima gravidanza della protagonista, Laura, e la morte di Anne, sua nonna.

Offerta Il legame sottile che ci unisce Il libro toccante che affronta il delicato universo della famiglia e delle relazioni

Consegno pacchi a Pechino di Hu Anyan

È una vita ordinaria, quella del protagonista di questa storia, o si tratta di mera sopravvivenza nell’era della precarietà e della pressione sociale? Nel suo Consegno pacchi a Pechino Hu Anyan fa esattamente questo: attraverso un libro che è per metà romanzo e per metà autobiografia descrive minuziosamente, senza sconti ed orpelli, l’immagine di una generazione segnata dall’incertezza e dalla ricerca di un senso, che forse può essere ritrovato attraverso le cose più semplici, come la scrittura e il potere liberatorio che questa nasconde.

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Il cuore non va a dormire di Enrico Galiano

L’amore non chiede permesso. È intenso, struggente, spaventoso a ogni età e in modi e per motivi diversi. È questo il tema centrale di uno dei romanzi più attesi di aprile: Il cuore non va a dormire di Enrico Galiano. La trama intreccia due storie: quella di Sasha, una sedicenne dall’anima inquieta che vive tutte le incertezze di un amore proibito, e quella di Alessandra che, nonostante una vita apparentemente perfetta, si ritroverà a mettere in dubbio tutto ciò che ha costruito.

Il cuore non va a dormire Un romanzo d'amore senza età da leggere tutto d'un fiato

Il tempo delle viole di Elena Commessatti

“Le donne assomigliano alle viole: delicate ma non fragili, capaci di resistere all’inverno e di fiorire dove nessuno avrebbe creduto possibile”. È questa la premessa de Il tempo delle viole, un libro di Elena Commessatti che non assomiglia a niente di quello che abbiamo già letto. In questo testo ambientato tra le alpi friulane, che va di diritto nella lista dei libri da leggere ad aprile, la storia di tre ragazze si intreccia con la vita e con la destino, con il desiderio di essere libere in un tempo che ancora non le vuole così. Un romanzo intenso, e al femminile, che parla di crescita, amore, amicizia e sorellanza.

Il tempo delle viole Una storia di crescita, di amicizia e di libertà tutta al femminile

Gran galà con delitto di Simone Tempia

Tra le novità in uscita anche un testo per le amanti dei gialli e dei noir. Comincia tutto da un invito a cena che si rivela, presto, tutt’altro che piacevole. Il motivo? Una villa isolata dalla neve, un telefono fuori uso e un assassino tra gli inviati. Non vi diciamo altro, ma la soluzione di Gran Galà, un noir squisito che nasce dalla penna di Simone Tempia, è proprio tra le pagine del testo.

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Il negozio di kimono vintage di Marie di Sanaka Hiiragi

Dal Paese del Sol levante, per questo aprile, arriva una storia densa di mistero e bellezza, e anche un pizzico di magia. Il negozio di kimono vintage, di Sanaka Hiiragi, è ambientato come il nome stesso suggerisce all’interno di una boutique di abiti. Non vestiti qualsiasi, ma kimono che nascondono storie e segreti che il tempo non ha cancellato. È qui che la protagonista del libro inizierà un viaggio tra ricordi e storie che si intrecciano ritrovando, forse, il senso che cercava e che aveva perduto dopo che la sua vita era andata in frantumi.

Il negozio di kimono vintage Un appassionante viaggio tra ricordi, presente e passato, con un pizzico di mistero

La teoria di lasciare andare. The let them theory di Mel Robbins

Pubblicato a maggio del 2025, La teoria di lasciare andare di Mel Robbins, tradotto in 11 lingue, ha scalato le classifiche tornando in auge proprio questo aprile, e diventando best seller di Amazon. E forse non è un caso: nella stagione della rinascita della natura l’invito implicito è proprio questo: tornare a prendersi cura si sé con la tenacia di un giardiniere. E quale occasione migliore per farlo se non leggere un libro sulla crescita personale? Non un libro qualsiasi, ma il testo numero 1 nella classifica redatta dal New York Times. Niente metodi rivoluzionari o abitudini da costruire, il libro indaga in maniera semplice, e quasi disarmante, le infinite possibilità che ci offre la vita per essere felici e appagati solo con due parole: lasciare andare. Funziona? Le recensioni dicono di sì e descrivono il testo come “meraviglioso”.

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