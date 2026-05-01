Il maggio dei libri: i titoli imperdibili da tenere sempre in borsa o nel tuo Kindle

Romanzi storici, storie di intrighi e misteri e testi che parlano di amore, resilienza e amicizia: ecco tutti i titoli da leggere nel mese dei libri

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I migliori libri da leggere a maggio

Non è solo il mese delle belle giornate, delle fioriture e delle passeggiate all’aria aperta, maggio è anche il mese dei libri. Non che ci sia bisogno per forza di un motivo per perdersi e immergersi tra le pagine e l’inchiostro dei nostri testi preferiti, intendiamoci, però se è lo stesso Ministero della Cultura a lanciare un’iniziativa per promuovere libri e lettura proprio durante questo mese – che prende il nome di Maggio dei libri appunto, allora non possiamo che approfittare per proporvi i migliori titoli di questo mese.

Nuove uscite, best seller e libri attesissimi: tutti i libri da leggere a maggio

Film che diventano libri, e viceversa, storie che lasciano col fiato sospeso e incontri che cambiano tutto, i protagonisti e pure i lettori. I libri da scoprire, e riscoprire, a maggio si prospettano davvero interessanti per gli amanti di ogni genere. Tra questi anche uscite attesissime come C’è ancora domani, di Paola Cortellesi, che è una trasposizione in parole del libro che ha visto l’attrice al debutto alla regia. E poi, ancora, best seller che da settimane continuano a dominare la classifica, romanzi noir e pure una raccolta di poesie di uno dei cantautori italiani più amati. Scopriamo insieme i libri da avere a maggio, da tenere sempre in borsa o nel Kindle!

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Il tempo del la la la di Luciana Littizzetto

Pubblicato a fine aprile, il primo romanzo di Luciana Littizzetto è entrato nelle classifiche dei best seller di Amazon senza uscirne ancora. Un libro che parla di tre donne, ma anche di tutte noi, che esplora esperienze, crescita, inquietudini, sbagli e fallimenti, ma anche nuovi inizi. Con l’ironia leggera che da sempre la contraddistingue, l’autrice ci accompagna in un viaggio fatto di emozioni umane in cui tutte possiamo riconoscerci.

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C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Tra i romanzi più attesi di questo maggio c’è quello che porta la firma di Paola Cortellesi. Il suo romanzo C’è ancora domani riporta su carta la storia che abbiamo visto sul grande schermo: quella di Delia, moglie e madre, che vive in una Roma negli ’40 intrisa di un patriarcato soffocante di cui è vittima. Proverà a cambiare le cose, Delia, ribellandosi all’unica verità che le hanno sempre raccontato. Lo farà per la figlia e per se stessa.

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Le crepe sono fatte per l’oro: storie giapponesi per riparare la vita che ha rotto di Elena Giappone

Non si tratta di una novità in senso assoluto, ma Le crepe sono fatte per l’oro: storie giapponesi per riparare la vita che ha rotto, è un libro che merita di essere scoperto, magari proprio durante il maggio dei libri. E lo merita anche perché, a distanza di mesi dalla sua uscita, domina ancora la classifica dei best seller. Il motivo è presto detto. L’opera di Elena Giappone non è un testo sulla crescita personale o sulla cultura giapponese, ma un libro che racconta storie vere, che parla di persone normali, come voi e come noi, che hanno imparato a guarire le loro cicatrici.

Io sono Adele di Csaba della Zorza

Io sono Adele, di Csaba della Zorza, è uno dei romanzi più attesi di questo mese. L’autrice porta sulla carta stampata la storia ordinaria di una donna di sessant’anni che è alla ricerca di qualcosa di straordinario che non ha mai avuto: essere felice. Un racconto intimo che parla di scelte obbligate e doveri, ma anche del coraggio di rimettersi in gioco e sovvertire tutte le regole. Perché non è mai troppo tardi.

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La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strukul

Per chi vuole rompere le regole e appassionarsi a una storia che non ha niente a che vedere con tutto ciò che ha letto, il libro del mese è servito. Si tratta de La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strukul, un testo ricco di intrighi, sangue e vendetta che si consumano tra le strade di una Venezia ambientata nei primi anni del 1.600. Un po’ thriller, un po’ giallo, ma anche fantasioso e storicamente accurato, questo è un libro da leggere tutto d’un fiato.

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Scrivere il cielo. Poesie al contrario di Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni non è solo un cantautore, ma un leggiadro paroliere che, con i suoi versi, sa sfiorare le nostre emozioni. E questa raccolta di poesie, in uscita a maggio, non fa che ricordarcelo. Scrivere il cielo. Poesie al contrario è un racconto in prosa, seppur implicito, della vita dell’artista che si apre parola dopo parola: dalla più recente e matura, che proviene dalla saggezza dei tuoi anni, andando a ritroso nella sua giovinezza, quando le prime canzoni erano solo appunti su quaderni di scuola.

Il Calamity Club di Kathryn Stockett

Tra i libri più interessanti in uscita a maggio c’è Il Calamity Club di Kathryn Stockett. Non solo un romanzo, ma una storia che nasce dal dolore, dalla paura, dalla mancanza di fiducia e che poi, in maniera straordinariamente inaspettata, si evolve in un un nuovo inizio. Il file rouge di tutta la narrazione è l’amicizia: è da qui che nasce la resilienza, dalla forza di donne unite che scelgono di sostenersi e di affrontare il presente, insieme.

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Tutto troppo misterioso di Anna Premoli

Nella nostra lista dei libri da leggere a maggio non poteva mancare una storia d’amore che porta la firma di Anna Premoli, già autrice bestseller. Attenzione però, perché come il nome stesso suggerisce non si tratta della solita favola con il lieto fine. Non vogliamo spoilerare niente, ma come il nome stesso suggerisce, a fare da sfondo alla love story ci sarà anche un grosso mistero intessuto tra le strade di una Milano ottocentesca e inedita.