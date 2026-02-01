Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Libri da leggere a febbraio: i titoli da comprare ora

Ci sono storie che restano impresse, sono quelle che in qualche modo riescono a insinuarsi nella nostra mente e nel nostro cuore, che risuonano dentro di noi e che ci fanno sentire capite.

Sono quelle racchiuse nei libri indimenticabili e che vogliamo tenere sempre con noi, magari per rileggerli ogni tanto, oppure per sfogliarli andando alla ricerca di quelle sensazioni che ci hanno regalato la prima volta.

E le uscite dell’ultimo periodo sono davvero incredibili, adatte a tutti i gusti e ci fanno spaziare da romanzi che ci portano nel passato, a quelli ambientati ai tempi nostri, fino a thriller che tolgono il respiro e storie d’amore che ci fanno battere il cuore.

Ma quali sono i volumi che vale la pena acquistare? Abbiamo fatto una selezione di nove romanzi da leggere a febbraio 2026, selezionati tra le ultime pubblicazioni.

L’alba dei leoni. La saga dei Florio di Stefania Auci

Una scrittrice e una saga che hanno conquistato i lettori: è tornata Stefania Auci con il nuovo capitolo di una serie che è stata un enorme successo (sbarcata anche in tv). L’alba dei leoni. La saga dei Florio è il prequel degli eventi narrati nei due volumi precedenti e racconta le origini della famiglia, concentrandosi su Paolo e Ignazio e sul loro trasferimento a Palermo. Un libro avvincente, intenso, che promette di regalare a chi ha amato questa serie un nuovo imperdibile e affascinante tassello. Il romanzo è stato pubblicato da Casa Editrice Nord.

La sonnambula di Bianca Pitzorno

Senza dubbio il ritorno in libreria di Bianca Pitzorno è uno dei momenti letterari chiave di questo 2026 appena iniziato: La sonnambula (Bompiani) è il suo nuovo lavoro ed è un romanzo gotico e picaresco, incentrato sulla figura della protagonista Ofelia e sul pensiero femminile. Una storia che ci porta nella Sardegna del passato, intrisa di avventura, di sentimenti e di riflessioni. Un libro che lascia il segno, proprio come tutti quelli di questa autrice amatissima che si sa muovere senza paura dalla narrativa per l’infanzia a quella per gli adulti.

Offerta La sonnambula Il nuovo romanzo di Bianca Pitzorno

Come un miraggio di Banana Yoshimoto

Storie delicate, profonde, capaci di scavare dentro la nostra anima, romanzi che vale la pena sottolineare, in cui il potere delle parole avvolge il lettore e lo spinge a chiedersi molte cose. E, naturalmente, anche a voltare pagina. Sono quelle scritte da Banana Yoshimoto, autrice giapponese che in Come un miraggio raccoglie due storie che mescolano amore e dolore e che fanno emergere: “lo scintillio dell’essere giovani e l’inquietudine di una età in cui non si sa niente di ciò che porterà il domani”. Pubblicato da Feltrinelli.

Offerta Come un miraggio Il nuovo romanzo di Banana Yoshimoto

La vita segreta dei girasoli di Marta Molnar

Una storia su alcuni destini che si trovano intrecciati, che ci accompagna dal passato al presente mostrandoci diverse figure: una donna che non si lascia abbattere dell’epoca in cui vive, ovvero la Parigi di fine Ottocento, un artista destinato a diventare leggenda e una giovane ragazza di oggi alle prese con un momento difficile della sua vita. Sono gli elementi che vanno a comporre la trama coinvolgente di La vita segreta dei girasoli di Marta Molnar, pubblicato da Libreria Pienogiorno.

Offerta La vita segreta dei girasoli Un romanzo di Marta Molnar

Le ottanta domande di Atena Ferraris di Alice Basso

Alice Basso è una scrittrice ironica e intelligente, che regala ai suoi lettori eroine che lasciano il segno, peculiari, brillanti, uniche. Proprio come quella di Le ottanta domande di Atena Ferraris: amante della solitudine, fondatrice di una rivista di enigmistica, con un grande talento nello sbrogliare i misteri e nel risolvere i problemi degli altri. Perfetto esempio di storia cozy, questo romanzo non solo ci accompagna insieme alla protagonista alla soluzione dell’enigma, ma ci fa immergere nelle sue domande su se stessa, che possono diventare per noi uno specchio. Pubblicato da Garzanti.

Offerta Le ottanta domande di Atena Ferraris Il nuovo romanzo di Alice Basso

L’ultimo colpo di Don Winslow

Don Winslow è un maestro del genere crime, che nel corso degli anni ha regalato ai lettori storie che adrenaliniche e capaci di farci scavare nelle pieghe più buie dell’animo umano. E torna, in maniera inaspettata, con un nuovo libro: si tratta di una raccolta di racconti, sei storie, piene di azione e perfetto esempio del termine noir. L’ultimo colpo è pubblicato da Harper Collins.

Offerta L'ultimo colpo Una raccolta di storie brevi di Don Winslow

Treno infernale per l’Angelo rosso di Franck Thilliez

Un altro genio del genere giallo è Franck Thilliez, che costruisce storie che tolgono il fiato, perché ricche di enigmi, di colpi di scena, di anime oscure. Treno infernale per l’Angelo rosso è il primo libro dell’autore, che torna in libreria con una nuova traduzione e ci avvolge in una storia dalle tinte nere, con un ritmo che non lascia scampo. Pubblicato da Fazi Editore.

Tell me in secret. Dimmelo in segreto di Mercedes Ron

Per chi ama le storie d’amore, ma un pizzico intricate, la scelta deve ricadere su Tell me in secret. Dimmelo in segreto di Mercedes Ron pubblicato da Salani. Un romanzo che ci accompagna alla scoperta di un triangolo amoroso, romantico, ma al tempo stesso che ci regala segreti e pericoli da svelare. Da questo romanzo, insieme a Tell me softly. Dimmelo sottovoce, un film su Prime Video.

Cime tempestose di Emily Bronte

In preparazione all’uscita del film, una lettura (o rilettura) di Cime Tempestose di Emily Bronte è il modo ideale di dare il via al conto alla rovescia. Si tratta di un romanzo che non ha bisogno di presentazioni: è un grande classico della narrativa mondiale, ricco di ombre, personaggi appassionati e distruttivi, di tensione emotiva ed emozioni contrastanti. C’è la vendetta, c’è un’atmosfera gotica, c’è l’ostilità che aleggia pagina dopo pagina. Imperdibile, in questa versione pubblicata da Newton Compton.

Offerta Cime tempestose Un grande classico di Emily Bronte

