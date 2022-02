Paola Barale, ritorno al passato: la foto senza veli su Instagram è strepitosa

Paola Barale a 54 anni: camicia trasparente e lingerie a vista

Paola Barale ha deciso di fare un tuffo nel passato, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che è stata il suo punto di partenza: il primo servizio fotografico, che la ritrae bellissima come ora e sempre somigliante alla regina del pop, Madonna. Uno scatto amarcord in cui appare senza veli e che ha ricevuto solo commenti positivi da parte di fan e colleghi.

Paola Barale, il ritorno al passato è meraviglioso

“È cominciato tutto da qui”, così ha scritto Paola Barale nel suo post su Instagram come didascalia per una foto che la ritrae più giovane e sempre bellissima. Lo scatto risale al suo primo servizio fotografico, e la showgirl ha menzionato lo studio fotografico che aveva realizzato il lavoro, Le foto di marzo.

Capelli voluminosi e ricci, più scuri del suo biondo che ormai la contraddistingue da anni, e un trucco decisamente neutro che le mette però in risalto i lineamenti. Ciò che colpisce maggiormente è di sicuro il fatto che in quella foto fosse senza veli: nuda, almeno nella parte superiore, e coperta con le sue stesse braccia, senza risultare volgare. I commenti che ha scaturito con questo ricordo sono tutti positivi, sia da parte dei fan e sia da parte dei colleghi che la stimano. Sul suo profilo Instagram possiamo leggere: “Sei sempre stata bellissima“, “Eri stupenda allora e sei ancora una donna bellissima”. Niente di più vero, perché Paola Barale ha mantenuto quel fascino negli anni, e potremmo dire anche una certa somiglianza con la regina del pop, Madonna. Da sempre i due volti sono stati accostati, perché nonostante non siano uguali, in alcuni scatti soprattutto ognuna ricorda l’altra.

Nonostante ultimamente la Barale sia lontana dalle scene, è stata sicuramente un volto importante per la televisione italiana. Nel 1989 è diventata la valletta ufficiale di Mike Bongiorno nelle trasmissioni come La ruota della fortuna e Tutti x uno, ma possiamo ricordarla benissimo anche al fianco di Maurizio Costanzo in Buona Domenica per ben cinque anni, e questo le aveva anche permesso di aggiudicarsi un Telegatto.

Paola Barale, l’amore e l’amicizia

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Paola Barale si è raccontata a cuore aperto e in modo decisamente coraggioso. “Me la vivo benissimo, sto da Dio. Ho tantissimi amici, sparsi in tutto il mondo”, ha spiegato, dopo aver parlato senza filtri delle sue storie più importanti che sono alla portata di tutti: quella con il ballerino Gianni Sperti, da anni opinionista di Uomini e Donne, e quella con Raz Degan.

Di loro due, Paola Barale ha raccontato al pubblico e alla Toffanin che non si sono mostrati realmente come sono. Lei, dal canto suo, e potremmo dire “giustamente”, ha sempre cercato nell’amore delle qualità che sono apparentemente semplici, eppure non sembrerebbe essere così: verità, complicità e comprensione. Stando ai racconti della showgirl, Gianni Sperti e Raz Degan si sono rivelati entrambi allo stesso modo, ovvero incapaci di mostrarsi per la loro vera natura.

E sui ricordi belli con loro, che comunque non rinnega, ha spiegato che i ricordi prendono una forma diversa nel momento in cui riesci a vedere le cose per quelle che sono realmente e non per come te le eri immaginate. Ora, però, Paola Barale si dice serena e soprattutto concentrata su se stessa.