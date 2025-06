Giulia Salemi ha colloquiato a lungo con Paola Barale nell'ultima puntata del suo podcast. La conduttrice televisiva non ha perso occasione per lanciare frecciatine

Fonte: IPA Paola Barale

Giulia Salemi ha di recente debuttato sul Nove con un nuovo progetto televisivo al fianco di Amadeus. L’influencer, infatti, è parte del cast di The Cage, nuovo show tv dell’amatissimo conduttore.

L’ex gieffina è pronta ad affrontare un’estate piena di soddisfazioni lavorative, mentre continua a portare avanti il suo progetto digitale, il podcast Non lo faccio per moda, dove intervista dei volti noti dello spettacolo italiano, facendo uscire i loro lati più nascosti con delle domande argute. Nell’ultimo episodio del suo salotto digitale, Giulia Salemi ha dialogato con Paola Barale, che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine.

Paola Barale, la frecciata ad Alfonso Signorini

Giulia Salemi sta riscuotendo grande successo con il suo podcast Non lo faccio per moda, giunto alla seconda edizione. Anche nella stagione attuale della serie digitale, l’influencer ha scelto d’intervistare dei personaggi noti molto interessanti e amati dal pubblico. Tra di loro anche Michela Giraud e Paola Barale, al centro dell’ultimo episodio del podcast, insieme a Mauro Sicura.

La conduttrice televisiva ha ricordato i suoi esordi da showgirl in un periodo in cui le vallette erano poche e lei era certamente una delle più note, grazie ai suoi sette anni al fianco di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna. Ma, prima ancora di approdare in televisione, la conduttrice televisiva ha rivestito a lungo il ruolo di sosia di Madonna, guadagnando fino a 1 milione di lire a serata.

Paola Barale e Giulia Salemi hanno conversato anche sui vantaggi e gli svantaggi della notorietà e la conduttrice televisiva non ha perso occasione per lanciare una frecciata ad Alfonso Signorini, che ha pubblicato una sua foto senza veli in passato, paragonando la faccenda al bullismo: “Ho perso la causa sulla paparazzata. Dovresti chiedere al tuo amico Alfonso Signorini che mi ha pubblicato. Lui ha fatto il suo mestiere perché se la legge consente… Tu vieni a casa mia e violi la mia privacy e senza permesso mi pubblichi per guadagnarci e io perdo la causa, allora perché dobbiamo punire un ragazzino? Alfonso fa il suo lavoro e lo fa anche bene”.

Paola Barale ha svelato anche di aver voluto lasciare Buona Domenica, quando la rete televisiva ha scelto di cambiare un po’ il format dello show, puntando meno sull’intrattenimento: “Tutto l’intrattenimento, tutto quello che c’era se ne stava andando, quindi io decisi di lasciare Buona Domenica… Sparì pure l’altro programma”. Da allora la presentatrice sente che la sua carriera viene osteggiata: “Sento di non essere presa in considerazione per alcune cose, ruoli che potrebbero affidare a me e invece affidano ad altri, ma sono conseguenze di decisioni mie”. Parlando di colleghe showgirl, Paola Barale ha sottolineato il talento di Belen Rodriguez.

Paola Barale e Raz Degan

Durante la sua intervista da Giulia Salemi, Paola Barale ha parlato anche di amore, svelando di divertirsi più adesso che da giovane e di apprezzare particolarmente i ragazzi giovani. Ma la conduttrice televisiva ha anche aggiunto che, nell’ultimo periodo, non riesce a innamorarsi: “Sto facendo un po’ fatica coi sentimenti, quelli veri”.

La Barale ha anche ricordato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, come gradita sorpresa di Raz Degan, allora concorrente: “Sono andata a trovare un mio ex fidanzato. Ma non era fidanzato mio laggiù, conosco la tv e potevo approfittarne per fare ascolti”. Giulia Salemi, allora, ha detto la sua sul carattere dell’attore: “Proprio una persona fastidiosa, non è proprio carino. Mi ha trattato come se fossi una scema”. Paola Barale non ha smentito quanto detto dall’influencer, svelando di aver capito tardi la personalità dell’ex fidanzato: “Me lo dicono tutti! Come mai ci son voluti tutti questi anni?”.