Paola Barale stronca Stefano De Martino: “Belen poteva fare di più”

Fonte: IPA Paola Barale e Stefano De Martino

C’è chi lo ama alla follia e chi lo trova insipido. Ma una cosa è certa: come tutti i grandi personaggi, anche Stefano De Martino sembra dividere gli animi. Il grande successo di Affari tuoi ha di fatto segnato la sua carriera e lo scugnizzo di Torre Annunziata sta decisamente vivendo il suo periodo d’oro. Secondo Paola Barale, però, la sua carriera avrebbe avuto un’impennata veloce, forse troppo veloce. Quasi eccessiva.

E non ha esitato a fare un paragone con Belen Rodriguez, che a differenza dell’ex marito oggi non occupa più un posto di rilievo sul piccolo schermo. Un vero e proprio cambio di rotta se si pensa che dieci anni fa Stefano veniva considerato solo ed esclusivamente come “il marito di Belen”. Oggi i ruoli si sono decisamente invertiti.

Le parole di Paola Barale su Stefano De Martino e Belen

Ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda, Paola Barale ha parlato a lungo della sua carriera televisiva e ha menzionato Belen Rodriguez, per la quale nutre una profonda stima e ammirazione.

“Belen avrebbe potuto fare molto di più. Io non la conosco benissimo però per quanto l’ho vista, canta bene, balla bene, non è stata valorizzata per quello che poteva fare”. Poi ha menzionato l’ex marito dell’argentina osservando che “Stefano De Martino in un attimo è diventato conduttore”.

La Barale è la seconda showgirl che tira una stoccata a De Martino dopo Elisabetta Gregoraci che, tra le righe, ha quasi definito Stefano antipatico. Secondo Paola la carriera di Stefano è stata piuttosto veloce e in poco tempo si è trovato a condurre una fascia importante come quella del preserale, raccogliendo l’eredità di Amadeus.

De Martino non ha convinto neppure Aldo Grasso, il critico televisivo più temuto che lo ha etichettato solo come “un piacione”: “Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis). Fa quello che vuol piacere a tutti i costi e perciò ha atteggiamenti eccessivamente accattivanti e seduttivi”.

La gavetta di Stefano De Martino

A onor del vero, però, anche Stefano De Martino ha avuto la sua gavetta da presentatore. Dopo aver capito che la danza non poteva essere più il suo futuro e che trovava più stimolante la carriera da conduttore ha iniziato a muovere i primi passi in questa direzione.

Certo, la popolarità raggiunta prima con Amici e poi con il matrimonio con Belen Rodriguez hanno indubbiamente aiutato ma il 35enne ha saputo ritagliarsi il proprio spazio con intelligenza.

Prima come conduttore del daytime di Amici e inviato de L’Isola dei Famosi, poi conducendo svariati programmi su Rai 2. Forse non tutti hanno avuto le stesse occasioni televisive di De Martino ma sicuramente Stefano ha saputo gestirle al meglio, impegnandosi a fondo. E conquistando il pubblico: al di là delle critiche la stragrande maggioranza degli spettatori fa il tifo per lui, come si evince dai trionfanti ascolti tv di ogni sera.

Ci penserà quindi il tempo a stabilire la vera grandezza di Stefano De Martino e come cantava il mitico Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.