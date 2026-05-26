Paola Barale, il ricordo della mamma scomparsa: “Avere qualcuno accanto è importante, io non lo avrò”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Paola Barale

Paola Barale è sempre stata una protagonista del mondo dello spettacolo molto amata e seguita per la sua forte personalità e il suo essere un po’ fuori dagli schemi. Libera, ironica e decisamente lontana dagli stereotipi, negli anni la Barale ha conquistato il pubblico proprio grazie alla sua autenticità. Oggi, però, la showgirl si racconta in una veste molto più intima, parlando senza filtri dell’amore, della paura di invecchiare da soli e del dolore vissuto accanto alla madre malata di Alzheimer. Parole profonde che mostrano un lato inedito della showgirl e che stanno facendo molto discutere perché, dietro al suo carattere battagliero e alle sue battute pungenti, emerge una riflessione sorprendentemente sincera sulla vita e sulle relazioni.

Paola Barale, le difficoltà di incontrare la persona giusta

Per anni Paola Barale è stata considerata una delle donne più affascinanti e irraggiungibili della televisione italiana grazie al suo essere ironica, libera da schemi e sempre lontana dall’idea della “donna perfetta” costruita attorno a matrimonio, figli e famiglia tradizionale. Eppure oggi, a 59 anni, la showgirl si racconta in una versione molto più intima e fragile, lasciando emergere riflessioni profonde sull’amore, la solitudine e il tempo che passa che hanno un sapore un po’ dolceamaro.

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Paola Barale ha parlato senza filtri della sua vita sentimentale e di quanto, negli anni, abbia spesso avuto la sensazione di essere “troppo” per molti uomini: “Perché un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le pa**e come me? Quindi sono da sola. Non è una priorità avere per forza qualcuno vicino, e questa è una grandissima conquista per me” ha detto con la schiettezza che da sempre la contraddistingue.

Una battuta tagliente, ma dietro cui si nasconde una riflessione molto più profonda sul modo in cui le donne forti vengono percepite dagli uomini al giorno d’oggi e sulla difficoltà di trovare un compagno di vita disposto a farsi carico di una personalità così indipendente.

Impossibile dunque non tornare con la mente alla sua storia più celebre ed importante, quella vissuta con Raz Degan, anche se la showgirl preferisce non rivangare il passato e sull’amore con Raz dice di conservare solo un “dolce ricordo”. Poi prosegue affermando che le donne non sono definite da chi hanno avuto accanto, spiegando di amare in primis se stessa: “Provo un grande amore per me stessa. Credo che l’amore esiste, e mi auguro sempre di scendere sotto casa e di sbattere contro qualcuno di cui mi innamorerò, ma è molto difficile. Senza contare che sono diventata anche molto esigente”.

Il ricordo della mamma scomparsa e i dubbi sul futuro

Paola Barale non ha mai incarnato il modello della donna accomodante o rassicurante e, nella sua carriera come nella vita, ha sempre scelto di seguire l’istinto, anche quando questo significava andare controcorrente. Lo fece lasciando programmi di enorme successo come Buona Domenica e prendendo le distanze da una televisione che, a un certo punto, sentiva non appartenerle più. Una scelta che, come ha raccontato recentemente, ha avuto anche delle conseguenze professionali importanti visto che dopo quell’addio molte porte si chiusero improvvisamente e lei sparì per anni dal piccolo schermo.

Ma uno dei momenti più delicato della sua vita è stato senza dubbio un altro, ovvero la morte della madre Carla, malata di Alzheimer. La scomparsa di sua mamma ha cambiato profondamente il modo in cui Paola guarda alle relazioni e alla vecchiaia: la showgirl ha raccontato infatti di aver compreso davvero quanto sia importante avere qualcuno vicino quando si invecchia osservando il rapporto tra i suoi genitori, rimasti insieme per quasi settant’anni.

Vedere il padre accanto alla madre durante la malattia le ha fatto capire il valore della presenza quotidiana e di quell’amore silenzioso che resiste anche nei momenti più difficili. “Avere qualcuno vicino quando non stai bene in un’età matura è qualcosa di importante, e probabilmente io non ce l’avrò….” ha dichiarato la showgirl che ha poi aggiunto: “Ho un sacco di amici che sono nella mia stessa identica situazione: abbiamo deciso che saremo noi la nostra grande famiglia, di vivere tutti insieme da qualche parte. Una volta era impensabile trovare alla nostra età delle persone senza figli, ma adesso è il contrario. Grazie a loro non mi sento sola, da quel punto di vista”.

Nonostante questo, l’idea di una relazione piace ancora a Paola, così come quella di condividere la vita con una persona capace di farla ridere e di starle accanto davvero.