Raz Degan, la nuova vita dopo l’addio alla tv (e a Paola Barale)

Sono trascorsi 25 anni da quando Raz Degan raggiunse il successo in Italia grazie a un iconico spot di Jägermeister. Era il 1995 e da allora sono cambiate molte cose, soprattutto la vita del modello, che ha deciso di lasciare il mondo della tv per fare altro. Oggi Raz insegna yoga, gira il mondo e presto partirà per il Niger nell’ambito di una missione dell’Onu.

“Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro – ha raccontato a TgCom24 -. Ti dico solo che a un certo punto ho capito che tutta questa fama era vuota di contenuti. E mi ha fatto fare il viaggio più importante della vita, quello interiore. Non me ne frega più niente di mostrami. Sono maestro di yoga. Mi preoccupo per le cose importanti, viviamo un momento drammatico, tra effetti climatici, guerre, immigrazione”.

“Sono stato molto fortunato – ha detto Degan, 25 anni dopo quel successo planetario -. Grazie a Jägermeister ho aperto un filone che non si è mai interrotto. Inseguivo un sogno e l’ho realizzato. Col tempo mi sono reso conto che nella vita non c’è mai un punto di arrivo. Noi possiamo sognare, la cosa più bella dei sogni è quando diventano ricordi”.

“Il mio viaggio è camminare in sentieri non battuti – ha confessato Raz Degan -, infatti settimana prossima vado in Niger… il Paese più povero del mondo, vado per una missione umanitaria dell’Onu, mi tuffo in questa realtà con i migranti”.

L’ultima apparizione in tv risale al 2017 quando l’attore sbarcò sull’Isola dei Famosi, vincendo il reality dopo averlo affrontato da solo e contro tutti. Tempo dopo Raz ha raccontato di aver accettato di partecipare al programma solo per curare la madre, gravemente malata. “Ho accettato per soldi – aveva rivelato -: mia madre era malata”.

Nel corso dell’Isola, Raz si era avvicinato nuovamente a Paola Barale. La showgirl e l’attore hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata dal 2002 al 2015. Una relazione segnata da profonde crisi, ma anche da un sentimento che non si è mai spento. “L’amore deve essere valore aggiunto, condivisione – aveva svelato lei a Mara Venier, ospite di Domenica In -. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano”.