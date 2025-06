Raz Degan divide con la dieta: “Dieci giorni di digiuno. Solo acqua!”

Fonte: IPA Raz Degan

Raz Degan è tornato protagonista assoluto dei social dopo che su Instagram ha raccontato la sua particolare dieta, dieci giorni di digiuno durante i quali ha bevuto solo acqua. E promette di riprovarci a luglio, anche se in una versione meno “strong”, solo tre giorni di astinenza dal cibo. L’esperimento, raccontato in un video, ha suscitato non poco clamore, scatenando i commenti tra sostenitori e detrattori.

Raz Degan, il video del digiuno

Raz Degan ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui spiega il suo esperimento. L’attore e modello cammina tra gli oleandri che conducono al mare di Puglia, dove vive, con grande energia e determinazione. Indossa un cappello di paglia, occhiali da sole, una t shirt grigia, la barba lunga e grigia, la pelle abbronzata e racconta della sua singolare dieta, fatta di 10 giorni di digiuno durante i quali ha bevuto solo acqua.

Raz sembra esaltato da questo suo esperimento e consiglia ai suoi follower di provare anche loro a digiunare. “Lasciate da parte ogni tentazione”, spiega, per fare un tuffo nella giovinezza. E racconta di come ha resistito dieci giorni, rinunciando al caffè al mattino e alla pasta. “So che sembro andato fuori di testa, ma è la gioia, la gioia di sentirti vivo”.

Inizia quindi a elencare i benefici di questa sua esperienza: “Ti tiene giovane, con gli intestini puliti… vuol dire anche un pensiero pulito… C’è una novità nel giro che è stata nascosta da 4000 anni. Si chiama: in salute”.

A commento di questo video, Degan scrive: “Scherzi a parte ho appena finito un disegno di 10 giorni solo aqua e sono rinato.. prossimo #digiuno lo faremo insieme.. ( non così estremo 🤠 – for beginners) Chi è dei nostri a luglio? Pensavo a un mini-reset di 3 giorni. Fatemi sapere nei commenti”, promettendo che il prossimo esperimento verrà documentato su Instagram e invitando i suoi fan a seguirlo in questa avventura, anche se abbassa l’obiettivo a soli tre giorni di digiuno.

Raz Degan scatena il dibattito

Il video e la proposta di Raz Degan, che abbiamo visto in tv nella fiction Un passo dal cielo 8, dividono. Malgrado i toni entusiasti e motivazionali che utilizza nella sua clip, non tutti sono convinti della positività del suo esperimento.

Qualcuno ironizza: “Era vodka non acqua.. 🙌❤️”; “Raz sei sicuro che ti ha fatto bene“; “Raz, di’ la verità: non è acqua, è whisky! 🤣🤣🤣”. Altri gli suggeriscono sistemi alternativi per stare in salute: “Non mi sembra ti abbia fatto proprio bene 😂😂😂😂 joking”.

Ma c’è anche chi gli dà ragione: “Io so cosa si prova ❤️

Hai talmente tanta energia da non dormire quasi😍 una sensazione che in pochi riescono a provare..”. E chi gli fa i complimenti: “😂😂😂 Comunque, complimenti per i 10 giorni di digiuno. 👏👏👏 Se lo faccio io mi trovano svenuta, spalmata sull’asfalto! 😂”.