Fiorello a La Pennicanza, disguido tecnico: arriva la telefonata scomoda della mamma

Fiorello e Biggio spariscono dal digitale terrestre, è panico tra fan: "Un complotto". E arriva la telefonata della signora Rosaria: "Non ti ho più visto".

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Problemi tecnici a La Pennicanza durante la puntata di giovedì 16 aprile. Fiorello e Biggio spariscono dal digitale terrestre sostituiti da Piero Angela. Si scatena il panico tra i fan che iniziano a gridare al “complotto” e intanto in diretta radiofonica arriva la telefonata “scomoda”.

Fiorello, sparisce dal digitale: è panico

Fiorello e Biggio sono improvvisamente scomparsi dal canale 202, sostituiti da Alberto Angela. Il disguido tecnico ha provocato del turbamento nei fan che seguono quotidianamente La Pennicanza. Increduli per quello che stava accadendo, hanno cercato informazioni sui social.

Moltissimi i messaggi arrivati sul profilo Instagram di Fiorello. Qualcuno ha scritto: “Siete scomparsi dal 202. Ci sta alberto angela“; “Ma non si vede più Fiorello e Biggio, c’è Angela”; “Ma dove state, qua sta Alberto Angela!”. “Aridatece Fiore&Biggio!!!!!!!!! Perché ci sta Alberto Angela?????😮”.

C’è chi grida al complotto, come se La Pennicanza fosse stata sabotata per qualche misteriosa ragione. “Ma cosa succede????? Complottoooooooooooooooooo“; “Gomblotto! E io che pensavo di aver cambiato canale senza volerlo o che la mia tv funzionasse male 😅”. “Vi hanno oscurato 😢”, commenta qualcun altro, come Fiorello e Biggio avessero detto qualcosa di compromettente da censurare immediatamente.

Fiorello, chiama la mamma in diretta

Tra i tanti fan sintonizzati sul canale 102 del digitale terreste c’era anche la mamma di Fiorello, la signora Rosaria. Anche lei incredula per la sparizione improvvisa del figlio, ha voluto vederci chiaro subito telefonandogli.

Ovviamente Fiorello non poteva ignorare la chiamata della mamma che preoccupata dice: ” Non ti ho visto più sul digitale, vedo ‘Pietro’ Angela!”. E Fiorello risponde: “Tutto ok mamma, è caduto il segnale! Hai fatto bene, quando vedi che c’è qualcosa che non va chiamami subito!”.

Anche i fan ringraziano la signora Rosaria e commentano su Instagram: “Grande mamma Rosaria!!!!👏👏👏👏👏👏😂”; “Menomale la mamma di Fiorello perché per un quarto d’ora sul 202 è andato in onda Alberto Angela detto Pietro 😂😂😂; “Grazie alla mamma di Fiorello”.

Fiorello, satira su Marina Berlusconi

Prima del disguido tecnico, Fiorello ha lanciato la sua satira su Marina Berlusconi: “Ha negato che possa scendere in politica? Non è vero, un amico mi ha mandato la canzone del partito, hanno già composto l’inno con lei: ‘Presidentessa, siamo con te… menomale che Marina c’è!’”, scherza Fiorello ‘lanciando’ il jingle.

Fiorello, ironia su Trump e Meloni

Lo showman ironizza quindi anche su un nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni: “Dice che è stata negativa, così negativa che pensava fosse una del PD! E non la prenderebbe mai come babysitter dei suoi nipoti. Anche se, ha aggiunto… ha fatto anche cose buone!”. Poi, un aneddoto personale sulla Premier: “Ricordo che quando era babysitter della nostra famiglia fece fare nostra figlia un Altare della Patria con i mattoncini… meraviglioso! Quando arrivammo a casa trovammo quest’altarino e mise addirittura i due soldati all’angoletto con la corona d’alloro fatta con il rosmarino…”.

Su Trump poi spunta un’altra agenzia: “Ha presentato ufficialmente ‘l’Arco di Trump’. Un’opera alta 76 metri, simile all’Arco di Trionfo… all’interno verrà scritto: ‘Lasciate ogni Meloni voi che entrate’!”.

Fiorello, improbabile telefonata dal Quirinale

Non mancano le irriverenti “telefonate” dal Quirinale. Oggi si parla dello sciopero dei giornalisti: “Vicini a loro, la libertà d’informazione va tutelata”, le parole di Fiorello e Biggio sull’argomento. Lo showman dà quindi voce ad un Mattarella inedito al proposito: “Sono solidale con chi sciopera, però oggi volevo leggere l’oroscopo e fare il sudoku e non l’ho trovato da nessuna parte…! Gli studenti di giornalismo al Quirinale? Sono venuti qui, sbarbati, brufolosi con i loro zainetti, sembrava una gita scolastica… qualcuno ha tirato fuori anche un panino con la frittata!”.

La rassegna prosegue con il candidato del PD di Chieti che cerca voti sui siti a luci rosse: “Ha aperto un canale, si chiama ‘Campo Largo’!”. Infine, le anticipazioni sul Concertone del 1° maggio: “Io ho sentito dire che lo presenta Amadeus… ma la notizia è che Cocciante farà un pezzo contro il direttore del Giornale, ovvero ‘Cerno a Primavera’!”. Sulla recente riunione Meloni-Zelensky, conclude con riferimento alle telefonate di ieri: “Lui ha commentato: ‘Non abbiamo concluso nulla, le squillava sempre il telefono!’. Ero io! Hanno parlato di droni prodotti dall’Italia… secondo me li fa a forma di Vespa!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 17 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai2 con La Mattinanza in replica.