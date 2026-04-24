Fiorello a La Pennicanza, irrompe Sal Da Vinci e nessuno ci crede

Fiorello si riprende dopo il forfait e a "La Pennicanza" arriva il vero Sal Da Vinci: è delirio. Poi chiama Pier Silvio (finto): "La d'Urso non è più tra noi"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello, Sal Da Vinci, Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 24 aprile, ricchissima di sorprese. A cominciare da Sal Da Vinci, quello vero, che si presenta in studio senza presentazioni e canta Per sempre sì, ormai un inno nazionale. Tutti restano increduli, persino i presentatori non sono convinti che sia davvero lui.

Ma Sal Da Vinci non è l’unico ospite di peso della puntata. Infatti, arriva in studio la chiamata di Pier Silvio Berlusconi (fake) che parla del caso D’Urso. Ma procediamo con ordine

Fiorello si è ripreso dopo il forfait

Dopo aver dato buca giovedì 23 aprile quando La Pennicanza non è andata in diretta, Fiorello e Biggio sono tornati alla grande e pieni di energia, dando questa spiegazione della loro assenza.

“Il motivo dell’assenza di ieri? L’indagine sulle escort dei calciatori si è allargata anche ai personaggi TV e ieri siamo stati interrogati come persone informate sui fatti. Qualche nome? Carlo Conti, Liorni, Milo Infante… e quello più sospetto: Massimiliano Ossini! A noi ci hanno chiesto: ‘Voi che siete del giro che ne pensate?’. E io: ‘Secondo me sì!’. Abbiamo fatto solo il nostro dovere di cittadini…!”, scherza lo showman.

Fiorello, tra Mondiali di calcio e lo scandalo escort

Il focus si sposta poi sulla geopolitica e sullo sport con alcune esilaranti ‘agenzie’ in arrivo in studio: “Iran-Usa, braccio di ferro per Hormuz. L’Italia pianifica l’invio di navi: la Niña, la Pinta e la Santa Maria! E ancora: l’inviato speciale di Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia al Mondiale. Scelta prontamente promossa dall’AIE, l’Associazione Italiana Escort!”.

Poi, un commento serio sulla questione sportiva: “Il mio giudizio personale? L’Italia non si è qualificata sul campo e non deve andarci. Non vogliamo favori…”. A proposito di crisi internazionali, Fiorello chiosa sul caroprezzi: “Boom ai prezzi dei profilattici. I pubblicitari hanno lanciato un modello ancora più aderente… si chiama ‘lo stretto di Hormuz’!”.

Fiorello, arriva Sal Da Vinci

Il ‘Sal Da Vinci Day’ di Rai Radio2 sbarca anche a La Pennicanza. Prima, la solita gag con il surreale ‘Sal’ di Fiorello, intervistato da Biggio: “Sono in missione per la pace, in questo mondo di perdizione! Voglio aiutare i calciatori, porterò loro le fedi negli spogliatoi!”.

Ma poi in studio irrompe il vero Sal Da Vinci che canta Per sempre sì, mandando in visibilio il pubblico ma anche Fiorello e Biggio: “Non ci crediamo, ma è davvero lui”. Il cantante se ne va senza profferire parola e la trasmisisone prosegue.

A un certo punto però Sal ritorna e dopo aver riso dell’imitazione di Fiorello, si diverte con lo showman sulle note di suoi grandi successi come “Per sempre sì”, “Vera” e “Miracolo ’e Natale”. Fiorello scherza con lui: “Ti stanno portando a destra e a sinistra… sarai stanco!”. E Sal replica: “Sì, mi sento in un frullatore, con la lama che mi prende ogni tanto… ma sono felice!”. I due scherzano chiudono poi in bellezza intonando “Anema ’e core”.

I fan sono in delirio e si precipitano a commentare sul profilo Instagram: “Sal sei un artista straordinario❤ Le canzoni di Sal sono poesie uniche❤️”; “Pelle D’OCA queste BELLISSIMISSIME CANZONI👏👏👏👏👏👏👏👏🎤🎤🎤🎤🎤🎤”; “Sei un mito!!! Grande Sal!“; “Due miti, Fiore e Sal ❤️❤️🔥🔥👏👏😍😍”. Qualcuno scherza: “Ma io volevo Sal e Fiorello insieme vestiti con il papillon gigante!!😂😂😂”. Insomma, un successo senza eguali.

Fiorello, il finto Pier Silvio Berlusconi: “Barbara D’Urso non è più qui”

Il momento dei collegamenti surreali prosegue quindi con i “PierPiani” e la querelle D’Urso: “Barbara, con il cuore… ha denunciato Mediaset!”, commenta Fiorello. ‘Pier Silvio’ risponde piccato: “La signora d’Urso resta sempre nei nostri cuori, anche se non è più su questo pianeta… Mediaset. Ha fatto una scelta rispettabilissima, ha scelto di andare via.

L’abbiamo licenziata? Ho detto che ha scelto di andare via! Per la nostra famiglia è stata una grande perdita economica… finché era da noi! Per fortuna ci sono cascati quelli di Ballando con le Stelle, quindi lunga vita a Ballando!”.

Le sorprese non finiscono qui, perché in studio arriva anche un videomessaggio speciale del vero Iginio Massari: “Seguo sempre Fiorello! Che dolce sarebbe? Un grande tiramisù. E Biggio? Un profiterole! Quante palle? Una, è più che sufficiente…”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 27 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 in replica con La Mattinanza.