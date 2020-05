Isabell Sollman, cosa fa oggi Ingrid del Commissario Montalbano

editato in: da

Isabell Sollman, nome d’arte di Cecilia Isabell Andréasson, è un’attrice svedese che ha conquistato il pubblico italiano grazie all’interpretazione del personaggio di Ingrid Sjöström nella serie Il Commissario Montalbano. Il suo esordio sul set della sitcom tratta dalle storie di Andrea Camilleri è avvenuto nel 2000 con l’episodio La Forma dell’Acqua. L’ultima prova recitativa al fianco di Luca Zingaretti risale invece al 2017 con Come Voleva la Prassi.

Come ben sanno i fan della serie, il personaggio si è evoluto molto dal primo – e apprezzatissimo – episodio fino all’ultimo. Inizialmente, infatti, Ingrid Sjöström era un’indiziata. Nel corso del tempo, la donna è diventata una buona amica del più celebre dei personaggi partoriti dalla penna del grandissimo Andrea Camilleri. Ingrid lo ha aiutato più volte nelle indagini e ha frequentato la sua casa al mare. Tra loro, è scattato anche un bacio.

Niente di passionale, però: il cuore del Commissario nato dalla fervida creatività dello scrittore siciliano appartiene infatti a Livia, personaggio che, dalla decima stagione in poi, ha il volto dell’attrice milanese Sonia Bergamasco (in quelle precedenti è stato invece interpretata da Katharina Böhm e Lina Perned).

Per Isabell, l’ingresso nel cast de Il Commissario Montalbano ha rappresentato una vera e propria svolta di carriera. Prima di allora, l’attrice svedese classe 1972 – è nata il 5 gennaio nella città di Stenungsund – non aveva mai lavorato per una produzione televisiva italiana.

Nel corso di una delle tante interviste rilasciate, ha affermato di aver dovuto studiare molto e in breve tempo per acquisire una buona padronanza della lingua italiana. Prima dell’inizio dell’avventura sul set della serie, conosceva già alcune serie tv del Bel Paese trasmesse in Svezia e i libri del maestro di Porto Empedocle (che sono stati tradotti in tutto il mondo).

Famosa in Italia – dove ha lavorato come modella a Milano – la Sollman è molto conosciuta anche nel suo Paese natale grazie al lavoro di attrice teatrale. Qui si divide tra i ruoli sul palcoscenico e quello di mamma di una bambina che porta spesso con sé sui set. Per quanto riguarda gli altri dettagli della sua vita privata non si sa molto, dal momento che l’attrice ha un profilo Instagram con i contenuti accessibili solo ai follower confermati.