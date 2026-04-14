Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”

IPA Luca Zingaretti

Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore. L’attore è tornato proprio lì, nei luoghi in cui ha dato vita e anima al personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, regalando al pubblico un sogno: per un momento ha vestito di nuovo i suoi panni. E tutto per una causa più che onorevole.

Il ritorno inatteso del Commissario Montalbano

È risaputo che il commissariato di Vigata sia un luogo di pura immaginazione, nato dalla penna di uno degli autori più apprezzati del secolo scorso. Ma vedere quella grande stanza, con la scrivania piena di carte e carpette e le luminose finestre a incorniciare il tutto, per il pubblico che ha amato Il Commissario Montalbano è quasi come tornare “a casa”.

E a tornare in quella casa è stato proprio lui, Luca Zingaretti, che di Montalbano ha vestito i panni per ben quindici stagioni, dal 1999 al 2021. Vi è tornato dopo ben sette anni dall’ultimo episodio della serie diventata un vero e proprio cult, descrivendo nel post condiviso su Instagram le sensazioni che questa esperienza ha suscitato in lui.

“Oggi dopo 7 anni sono tornato a Scicli e sono andato a vedere il set del commissariato della serie Il Commissario Montalbano (…). Rivedere il set è stato bello ed emozionante, soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania, i fogli delle scene con ancora i miei appunti”

Luca Zingaretti a “Vigata”, per una nobile causa

Un bel tuffo nei ricordi di un’esperienza professionale e umana che ha lasciato il segno. Ma per Luca Zingaretti c’è di più dietro a questa visita: come lui stesso ha specificato su Instagram, è tornato sul set di Montalbano “per sostenere la cooperativa Agire Scicli che si occupa di inclusione sociale“, spiegando che c’è un biglietto “per la visita al set” che viene interamente “devoluto a progetti che possano permettere a persone con disabilità di inserirsi in contesti lavorativi e in particolari attività”

Gli fanno eco le parole della cooperaiva sociale: “Visita inaspettata e tanto gradita è avvenuta nella mattinata di oggi! Il commissario Montalbano è tornato nella sua ‘Vigata’ e nel set cinematografico per eccellenza del ‘Commissariato di Vigata’ gestito dalla cooperativa Agire dalla sua apertura al pubblico dal 2018″. L’attore era accompagnato per l’occasione dalla moglie, l’attrice Luisa Ranieri, e insieme hanno “potuto rivivere i momenti delle riprese di Montalbano”, ma soprattutto “conoscere il lavoro di accoglienza turistica e di inclusione sociale che le ragazze e i ragazzi della cooperativa Agire portano avanti a Scicli dal 2017”.

“Poter raccontare a Luca e Luisa il nostro percorso e mostrare come quel set cinematografico sia diventato oggi un presidio di progettualità sociale è stato il riconoscimento più bello per il lavoro svolto in questi anni. Certi luoghi non sono solo scenografie, sono pezzi di anima“, conclude il post.