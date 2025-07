Luca Zingaretti, lo sfogo dall’aeroporto: “La moglie di un politico ha saltato la fila”

In un video pubblicato sui social, l'attore Luca Zingaretti ha denunciato la moglie di un politico per aver saltato la fila in aeroporto

IPA Luca Zingaretti in aeroporto contro la moglie di un politico

Luca Zingaretti è da sempre un uomo molto riservato, e raramente ha condiviso sui social momenti privati. Nelle ultime ore, però, è venuto meno alla sua proverbiale discrezione per una buona causa: l’interprete di Montalbano, infatti, ha utilizzato Instagram per denunciare un episodio poco piacevole a cui ha assistito in prima persona. A mandare su tutte le furie l’attore romano, è stata la condotta della moglie di un noto politico che, impegnata al check-in all’aeroporto, ha saltato la fila.

Luca Zingaretti e lo sfogo dall’aeroporto

Il senso della giustizia è sicuramente una qualità che accomuna Luca Zingaretti e il suo famoso alter ego sul piccolo schermo, il Commissario Montalbano. L’attore romano infatti ha riversato sui social la propria frustrazione per un episodio piuttosto spiacevole a cui si è trovato ad assistere in aeroporto: in un breve filmato, Luca ha spiegato come, alle file per il check-in, la moglie di un noto politico non abbia rispettato la fila, passando davanti a persone che attendevano da più tempo il proprio turno.

T-shirt bianca e zaino in spalla, Zingaretti ha raccontato in una Instagram Stories quanto accaduto: “Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza, ho assistito a una scena. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’, prego”. Una prepotenza che non gli è proprio andata giù: “Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi”, ha concluso.

Non è stato reso noto il nome della signora in questione, ma l’attacco di Luca, che al gate non ha mai approfittato della sua popolarità per avere favori, ha sicuramente raccolto il favore di moltissimi cittadini.

Luca Zingaretti, tra cinema e impegno

Luca Zingaretti è uno degli attori più amati del panorama nazionale: il pubblico ha imparato ad apprezzarlo nei panni del Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, ma in diverse occasioni il divo si è espresso anche su tematiche sociali e di attualità. Fratello di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio dal 2013 al 2022, prima di dedicarsi totalmente alla recitazione era stato molto attivo anche in campo politico.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ad esempio, Luca aveva spiegato: “Io sono stato un ragazzo sempre attaccato alla politica, ne facevo molta. Oggi le nuove generazioni non fanno più politica. Credo sostanzialmente perché i politici hanno cominciato a dire solo quasi esclusivamente bugie. E le bugie hanno le gambe corte, quindi te ne accorgi. Poi ne basta una di bugia, perché poi non ti si chieda più nulla”.

In un’altra occasione, si era invece espresso in favore del turismo sostenibile in Sicilia, schierandosi apertamente contro lo sfruttamento petrolifero. Insomma, oltre ad essere un interprete dal talento innegabile, Zingaretti è anche un uomo con un senso civico molto sviluppato, che, nel suo piccolo, ha cercato in più occasioni di alzare la voce contro abusi di potere e ingiustizie. Forse è anche per questo motivo che il suo pubblico lo ama così tanto.