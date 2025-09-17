Ascolti tv del 16 settembre, Stefano De Martino e Luca Zingaretti coalizzati contro Canale 5

Rai 1 sfodera l'artiglieria con Stefano De Martino e Luca Zingaretti per affrontare Gerry Scotti e Michelle Hunziker: chi vince gli ascolti tv?

IPA Stefano De Martino e Gennarino

Stefano De Martino e Luca Zingaretti compatti su Rai 1 per far fronte alla serata di Canale 5 che martedì 16 settembre ha mandato in onda prima La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e poi Michelle Hunziker con Io Canto Family.

Stefano De Martino con Affari Tuoi continua ad arrancare e non riesce a tenere il passo con Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna. Mentre in prima serata le due ammiraglie hanno tirato fuori dal cilindro nomi d’eccellenza. Rai 1 celebra Andrea Camilleri mandando in onda una puntata della mitica serie de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Canale 5 invece ha trasmesso la prima puntata della nuova stagione di Io Canto Family, condotta da Michelle Hunziker. che alla fine viene sconfitta. Camilleri è sempre Camilleri e Zingaretti fa quello che De Martino non ha saputo fare, battere Canale 5.

Su Rete 4 l’appuntamento è stato con È sempre Cartabianca dove si è parlato dell’omicidio di Charlie Kirk e della situazione a Gaza. Rai 3 ha trasmesso il film Il Coraggio di Blanche.

Su Rai 2 hanno debuttato Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales alla conduzione di Freeze e su Italia 1 è andato in onda Shark – Il primo squalo. Mentre su La7 Giovanni Floris ha presentato DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 16 settembre: Montalbano vince su tutti

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 Io Canto Family ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 719.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Shark – Il primo squalo piace a 907.000 spettatori con il 5.6%.

Su Rai3 Old Man & the Gun segna 596.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 549.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.176.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 X Factor ottiene 678.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Femmine contro maschi raduna 278.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 16 settembre: Gerry Scotti batte Stefano De Martino ancora

Su Rai1 Affari tuoi è seguito da 4.224.000 spettatori (21.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.804.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.735.000 spettatori pari al 24%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 506.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.013.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 887.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.300.000 spettatori (6.5%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 874.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 634.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.475.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 491.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 459.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.327.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.776.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.474.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.213.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo Speciale TG2 (351.000 – 3.8%), The Rookie totalizza 494.000 spettatori con il 4% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 728.000 spettatori con il 4.4%.

Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 318.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami segna 587.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.211.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 825.000 spettatori (4.9%), mentre Riserva Indiana sigla 645.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 714.000 spettatori (5%), mentre La Promessa appassiona 794.000 spettatori (4.7%). Su La7 Ignoto X raduna 155.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 302.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (233.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 534.000 spettatori con il 3.3%.