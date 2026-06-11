Ascolti tv del 10 giugno, Michelle Hunziker vola nell’Olimpo. De Martino, è allarme

Su Canale 5 Michelle Hunziker con "Super Karaoke" sfida Dino Zoff su Rai 1. "Chi l'ha visto?" è una certezza. E De Martino cerca il podio: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Michelle Hunziker

Una serata, quella di mercoledì 10 giugno, ricca di tensione in fatto di ascolti tv. Infatti, due grandi nomi dello sport e dello spettacolo si sono sfidati a colpi di share.

Su Canale 5 è tornata Michelle Hunziker con Super Karaoke, dopo il successo del debutto. Sul palco si sono alternati Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Mentre Rai 1 ha trasmesso la docufiction Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro, con lo stesso Zoff, Marco Bocci e Javier Leoni, che ripercorre la carriera del grande campione, in vista dei Mondiali 2026.

Su Rai 2 è andata in onda la serie La sottile linea della vendetta, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? dove si è parlato dei casi di Paula Andrea e Pamela Genini. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Realpolitik e su Italia 1 abbiamo visto The Assassin. La7 ha proposto invece Lezioni di mafie di Nicola Gatteri.

Nell’access prime time Stefano De Martino prova a risollevare gli ascolti di Affari Tuoi contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 10 giugno: Michelle Hunziker vola

Su Rai 1 Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro incolla al piccolo schermo 1.551.000 spettatori pari al 10.6% di share dalle 21:48 alle 23:30. Su Canale5 Super Karaoke conquista 2.094.000 spettatori con uno share del 19.6% dalle 21:59 alle 1:02.

Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta intrattiene 662.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 The Assassin piace a 572.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.267.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 521.000 spettatori (4.7%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 679.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 418.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Femmine contro maschi raduna 474.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 10 giugno: Gerry Scotti batte De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.424.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.139.000 spettatori (23%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.391.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.427.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:51 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 375.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 942.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.284.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 757.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 574.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.755.000 spettatori (9.9%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 367.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 452.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 giugno

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.286.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.274.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.364.000 spettatori (14.7%), mentre Avanti un Altro convince 2.018.000 spettatori (16.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (233.000 – 2.5%), F.B.I. conquista 288.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 457.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 367.000 spettatori (3.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 622.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.984.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (5.5%) e Tribù sigla 835.000 spettatori (5.2%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 741.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 931.000 spettatori (6.3%). Su La7 Ignoto X raduna 301.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 288.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (254.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 450.000 spettatori con il 3.2%.