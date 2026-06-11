La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa per la vincita: “Sono rimasta senza parole”

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

La Ruota della Fortuna è andata in onda come di consueto con la puntata del 10 giugno 2026: l’intro è affidata alla band Fortuna Five, e Gerry Scotti, il conduttore, ha dato il benvenuto agli spettatori e al pubblico in studio. Un’atmosfera incredibile, creata come sempre dalla band: a giocare sono stati il Campione Lorenzo da Terni e gli sfidanti Martina, dalla provincia di Cagliari, e Fabrizio da Roma (anche se è originario di Crotone).

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 10 giugno

Prima di dare il via alle manche, Gerry Scotti ha fatto le presentazioni di rito: le domande al Campione in carica (tra cui sugli hobby, e Lorenzo ha svelato di giocare a scacchi, suonare il pianoforte e studiare fisica, tutte cose molto “semplici” dopo 8 ore di lavoro). E dopo la discesa di Samira Lui dalle scale, sulle note del brano di Serena Brancale, Levante e Delia (Al mio paese), via alle manche: come sempre, la prima è ormai Giramondo, indovinata proprio dal Campione.

Il tema del round musicale è stato “Sei grande”; come sempre il Campione Lorenzo si è messo in gioco ed è riuscito a conquistare anche questa manche, dando la risposta esatta. “Sei grande” è un bel complimento, secondo Gerry Scotti, e a lui si è unita anche Samira Lui, soprattutto dopo la piccola riflessione. “Invece che sentirsi dire ‘sei un grande rompiballe, sei un grande distratto, sei un grande confusionario’. Ci si dà questi appellativi in famiglia, ma ogni tanto ricordatevi di dire: ‘Sei grande’, e basta”.

La prossima manche è stata Il Regno degli Animali, che per questa volta ha avuto al centro del tabellone (indovinato dalla sfidante Martina) il Protele. Successivamente è toccato al round Jackpot, con il tabellone dedicato ai supermercati, dove Samira andava con la mamma quando era piccola, perché non avevano il condizionatore in casa.

Chi ha vinto

Dopo la fine della manche Jackpot, è stato il turno di Se la sai, raddoppi, una delle più belle, dedicate alla letteratura: il tema della serata è Guerra e Pace, il capolavoro di Lev Tolstoj. “La nostra enorme biblioteca. Noi ogni sera trattiamo un libro sperando che vi venga voglia di leggerlo: dovete tornare a leggere i libri“, l’appello sentito di Gerry Scotti. Questa volta a indovinare la frase sul tabellone è stato lo sfidante Fabrizio.

Poi è stato il turno del Round Express, dal tema “Il silenzio è d’oro”. Ma Fabrizio è stato un po’ frettoloso, probabilmente per via dell’adrenalina di aver indovinato: “Ormai ha girato”. Ebbene, sì: ha girato il tabellone ancor prima di sapere il tema. Ma chi ha vinto? Durante l’Ultimo Round, la manche finale, Martina è riuscita a dare la soluzione, totalizzando 22.600 euro.

Grande commozione in studio: “Quasi piange il fidanzato a momenti, che bel momento di emozione, sono felice per lui, per te, per tutti i tuoi amici, per la tua città di Assemini, per la Sardegna tutta”. E questa puntata de La Ruota della Fortuna ha avuto un lieto fine emozionante: Martina è stata bravissima con La Ruota delle Meraviglie, dove ha trovato la busta da 100mila euro. Il fidanzato di Martina l’ha subito raggiunta abbracciandola: anche Samira Lui aveva gli occhi lucidi per queste emozioni donate dalla Ruota. “Sono rimasta senza parole. Non ci credo”.